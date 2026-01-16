【埼玉県】「みそのECOフェスタ 2026」をイオンモール浦和美園で開催！

埼玉県

脱炭素社会の実現に向けた住まいや暮らしにおける「省エネ」を推進するため、県、埼玉県住まいづくり協議会、美園タウンマネジメント協会が連携し「みそのECOフェスタ 2026」を開催します。

イベントでは、エコや省エネについて学べるワークショップのほか、住宅の省エネ製品の展示や、節電、節ガスなどの環境にやさしい暮らし方のヒントをパネルなどで紹介します。是非お立ち寄りください。

●イベント概要

- 日時令和8年1月31日（土）、2月1日（日） 午前10時から午後5時まで- 場所イオンモール浦和美園1階（さいたま市緑区美園5丁目50番地1）- 内容（1）ステージイベント（2月1日のみ）・プロマジシャンで地球環境エコ講師として活動中のエコマジシャン・ミヤモ氏によるマジックショー（2）ブースを回りながらクイズラリーにチャレンジ！（1月31日、2月1日）・省エネやエコについてのクイズを掲示したラリーポイントを巡るクイズラリーを実施します。（3）ブースごとのワークショップ、展示（1月31日、2月1日）・ブース出展者による、省エネやエコに関するワークショップを行います。・ブース出展者による、くらしにおける省エネ、住宅に関する省エネ製品・技術の紹介や、家庭でできる省エネの提案を行います。

○ イベントチラシ

https://prtimes.jp/a/?f=d104306-864-8c74ec26afded7ed94e8d7951c5968e5.pdf

● 問合せ先

- 1月31日出展者ポラスマイホームプラザ株式会社株式会社高砂建設近藤建設株式会社一般社団法人美園タウンマネジメント埼玉県住まいづくり協議会アキュラホーム独立行政法人住宅金融支援機構YKK AP 株式会社東京電力パワーグリッド株式会社東京ガス株式会社 埼玉支社パナソニック株式会社エレクトリックワークス社浦和大学（こども学科）- 2月1日出展者ポラスマイホームプラザ株式会社株式会社高砂建設近藤建設株式会社一般社団法人美園タウンマネジメント埼玉県住まいづくり協議会アキュラホーム

都市整備部住宅課 企画担当

電話 048-830-5571