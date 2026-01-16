¡ã¥¯¥é¥·¥¨ÌôÉÊ¡ßÌÚ²¼ÉÔÆ°»º ¶¦ºÅ¡ä¡¡¡Ö¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó»þÂå¤Î2¤Ä¤Î»ñ»º～½÷À¤Î¤¿¤á¤Î´ÁÊý¡ßÉÔÆ°»º¹ÖºÂ～¡×
¡¡´ÁÊýÌô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿°ìÈÌÍÑ°åÌôÉÊ¤È°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥¨ÌôÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÌÚ²¼ÉÔÆ°»º¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢Æ¯¤¯½÷À¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡È·ò¹¯»ñ»º¡É¤È¡È¶âÍ»»ñ»º¡É¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó»þÂå¤Î2¤Ä¤Î»ñ»º～½÷À¤Î¤¿¤á¤Î´ÁÊý¡ßÉÔÆ°»º¹ÖºÂ～¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¿·½É¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¿¥ïー¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢Æ¯¤¯½÷À¤Î¾ÍèÉÔ°Â¤ÏÊ£¹ç²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æâ³ÕÉÜ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï30～40Âå½÷À¤ÎÌó6³ä¤¬¡¢¡Ö·ò¹¯¡×¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¡×¡Ö¥¥ã¥ê¥¢·ÑÂ³¡×¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¡È·ò¹¯»ñ»º¡É¤È¡È¶âÍ»»ñ»º¡É¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢½÷À¤ÎÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè°ìÉô¡ÖÆ¯¤¯½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¡È·ò¹¯»ñ»º¡É¥»¥ß¥Êー¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³Ø½ÑÃ´Åö¼Ô¤è¤ê¡¢´ÁÊý¤Î»ëÅÀ¤«¤é·ò¹¯¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¡¢ÂÎ¼Á¿ÇÃÇ¤òÄÌ¤¸¤¿¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÂèÆóÉô¡Ö¡È¤ï¤¿¤·¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¡É»ñ»º·ÁÀ®¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÌÚ²¼ÉÔÆ°»º¤è¤ê¡¢½÷À¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë»ñ»º·ÁÀ®¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ¯¤¯½÷À¤¬¡Ö¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¤Ì¤Íè¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¶á¤Å¤¯°ìÊâ¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Æâ³ÕÉÜ¡ÖÃË½÷¶¦Æ±»²²è¼Ò²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡×¡¢¶âÍ»¹ÊóÃæ±û°Ñ°÷²ñ¡Ö²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡×¤è¤ê
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó»þÂå¤Î2¤Ä¤Î»ñ»º
¡¡¡¡¡¡～ ½÷À¤Î¤¿¤á¤Î´ÁÊý¡ßÉÔÆ°»º¹ÖºÂ ～
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00～15:30
²ñ¾ì¡§¿·½É¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¿¥ïー30³¬ ÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸
¡¡¡¡¡ÊÅìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡ÖÀ¾¿·½É¡×±ØÄ¾·ë¡Ë
Äê°÷¡§30Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
»²²ÃÈñ¡§2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»²²ÃÆÃÅµ¡§tsukihi¡ÖÌôÁ·¥¯¥Ã¥ー ¥×¥Á´Ì¡×
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌÚ²¼ÉÔÆ°»º
¶¦ºÅ¡§¥¯¥é¥·¥¨ÌôÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
tsukihi¡ÖÌôÁ·¥¯¥Ã¥ー ¥×¥Á´Ì¡×¡Ê»²²ÃÆÃÅµ¡Ë
¾ÜºÙ¾ðÊó¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§
https://www.kinoshita-realestate.com/kracie_collabo_seminar/?utm_source=pr_times&utm_medium=press_release&utm_campaign=kracie_pr_2512(https://www.kinoshita-realestate.com/kracie_collabo_seminar/?utm_source=pr_times&utm_medium=press_release&utm_campaign=kracie_pr_2512)
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¢£Âè°ìÉô¡Ã13:10～14:10
Æ¯¤¯½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¡È·ò¹¯»ñ»º¡É¥»¥ß¥Êー
～ ´ÁÊý¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¥¹¥íー¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Î¥Ò¥ó¥È ～
¹Ö»Õ¡§¥¯¥é¥·¥¨ÌôÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
¡ãPOINT¡ä
¡ü´ÁÊý¤ÎÂÎ¼Á¿ÇÃÇ¤Ç¡È¤¤¤Þ¤Î»ä¡É¤òÃÎ¤ë
¡üÆü¾ï¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢½Ñ
¡ü¥¹¥íー¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃÎ¤ë
¢£ÂèÆóÉô¡Ã14:20～15:00
¡È¤ï¤¿¤·¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¡É»ñ»º·ÁÀ®¥ì¥Ã¥¹¥ó
～ ÉÔÆ°»º¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¡¢¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¤ÁªÂò»è ～
¹Ö»Õ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌÚ²¼ÉÔÆ°»º
¡ãPOINT¡ä
¡üÆ¯¤¯½÷À¤Î¤¿¤á¤Î»ñ»º¤Å¤¯¤ê¤Î¹Í¤¨Êý
¡üÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëÌ¤ÍèÀß·×¤Î¥Ò¥ó¥È
¡ü»ñ»º¤ÈÊë¤é¤·¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¥¢¥×¥íー¥Á
¢£¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¡¿Q&A¡Ã15:00～15:30
·ò¹¯¤È»ñ»º·ÁÀ®¤Î¡È½¬´·¤Å¤¯¤ê¡É¤ò¥Æー¥Þ¤ËÂÐÃÌ
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÌÚ²¼ÉÔÆ°»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌÚ²¼ÉÔÆ°»º
ÂåÉ½¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ºäËÜ ·ú»Î
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§¢©163-1331ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-5-1
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·½É¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¿¥ïー31F¡ÊÁí¹ç¼õÉÕ30³¬¡Ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§Ê¿À®24Ç¯6·î26Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡§1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÅÔ»Ô·¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ë²èÊ¬¾ù»ö¶È¡¿½¸¹ç½»Âð·úÃÛÀÁÉé»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÉÔÆ°»ºÃç²ð»ö¶È
URL¡¡¡¡¡§https://www.kinoshita-realestate.com/
¡Ú¥¯¥é¥·¥¨ÌôÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¯¥é¥·¥¨ÌôÉÊ¤Ï´ÁÊý¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÁÊýÌô¤òÃæ¿´¤Ë°ìÈÌÍÑ°åÌôÉÊ¤«¤é°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤Þ¤Ç¼«¼Ò°ì´ÓÂÎÀ©¤Î²¼¤ÇÉý¹¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢·ò¹¯¤Î²ÁÃÍ¤äÊë¤é¤·¤Î¤¢¤êÊý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥¨ÌôÉÊ¤Ï´ÁÊý»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅÍÑÊ¬Ìî¤È°ìÈÌÍÑÊ¬Ìî¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯¤á¡¢¡Ö¥¯¥é¥·¥¨¤Î´ÁÊý¡×¤È¤·¤Æ»ö¶È°ìÂÎ¤Ç´ÁÊýÌô¤òÄÌ¤¸¤¿·ò¹¯²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÁÊý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤¬¼«¤é¤Î·ò¹¯¤òÁí¹çÅª¤Ë¸«¤Ä¤á¡¢ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë·ò¹¯Åª¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£