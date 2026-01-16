【静岡茶の概念をアップデート】静岡茶の“新潮流”に出会う1日限りの祭典「静岡茶コレクション2026 東京」が2月7日（土）に東京・青山で開催

日本茶生活合同会社

日本を代表する一大茶産地として知られる静岡県。近年は、生産者の高齢化や後継者不足、生産量の減少といった課題に直面する一方で、世界的な抹茶・日本茶需要の高まりを受け、輸出量が拡大。静岡茶を取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。こうした状況のなか、量や規模の追求だけにとどまらず、産地の特性やつくり手の個性が生み出す“多様性”そのものを価値として捉え、静岡茶の魅力を新たな形で発信していこうという動きが、産地の内外から広がり始めています。

知っているようで知らない、奥深い静岡茶の世界

日本茶のイベント企画・メディア運営を行う日本茶生活合同会社（東京都中央区）は2026年2月7日（土）、そのように変化・進化を遂げる静岡茶の“今”と“未来”に焦点をあて、静岡茶の多様な魅力を紹介する日本茶イベント「静岡茶コレクション2026 東京」を、東京・青山のライトボックススタジオ青山で開催します。 2025年2月に第1回を開催し、前売りチケットが完売するなど注目を集めた本イベント。今年は会場を青山に移し、規模を拡大して実施します。

今年の「静岡茶コレクション」には、本山・天竜・川根といった名だたる静岡の茶産地から13軒の茶農家や茶商が出店。 首都圏のお茶イベントやマルシェでは、なかなか出会うことのできない顔ぶれがそろいます。

当日は、出店する13軒すべてのつくり手が来場し、こだわり抜いたお茶の数々を販売。来場者は各ブースを巡りながら、多種多様な静岡茶のテイスティングを心ゆくまで楽しむことができます。

春野茶連

日本茶の教科書をめくるような体験

「静岡茶コレクション」の醍醐味のひとつは、バラエティ豊かな静岡茶との出会いです。

熟練茶師のブレンド・仕上げの技術が光る「合組茶」や、産地特有の気候や風土が育む個性的な香りが特徴の「品種茶」をはじめ、アイデアと開発力を活かして生み出されたブレンドティーやボトリングティーなど、多彩なお茶が登場します。

志田島園



お茶の種類も煎茶・ほうじ茶・和紅茶・玉露・発酵茶などさまざま。“山のお茶”と呼ばれる静岡県内の山間地域でつくられた、香り高い煎茶も数多く並びます。

静岡が長年にわたって守り続けてきた、お茶づくりの多様性と底力を感じられる静岡茶が一堂に集結。

日本茶の教科書をめくっていくような学びの体験も得られるイベントです。

煎茶





出店者（五十音順）



・秋山園（富士市）

・お茶の森（静岡市）

・カネタ太田園 （浜松市）

・斉藤茶園（静岡市）

・志田島園 （静岡市）

・茶屋すずわ（静岡市）

・つちや農園（川根本町）

・nokNok（東京）

・春野茶連（春野町）

・平岡商店 （静岡市）

・bodhi tea & culture（袋井市）

・マツバ製茶（藤枝市）

・丸藤製茶（川根本町）

イベント概要

秋山園平岡商店

開催日時：2026年2月7日（土）10:30～17:00（2部制） 1部 10:30-13:30 2部 14:00-17:00

会場：ライトボックスタジオ青山（東京都港区南青山5-16－7）

アクセス：表参道駅B1出口より徒歩7分

参加費：入場無料

試飲チケット： 前売り1,000円、当日1,300円

イベントサイト：https://nihonchaseikatsu.com/shizuokachacollection2026/

共催／公益社団法人 静岡県茶業会議所・日本茶生活合同会社



