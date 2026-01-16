【新潟県三条市】バーチャルSANJO × 人気VTuber 越後屋(えちごや)ときなさんとのコラボ企画「バーチャルSANJOフォトコンテスト with 越後屋ときな」を開催

三条市

新潟県三条市は、市のメタバース空間「バーチャルSANJO」を舞台に、VTuberの越後屋ときなさんとコラボしたフォトコンテストを開催します。メタバース空間での写真表現をテーマに、三条市の魅力やコンテンツの発信および新たな関係人口の創出を図ることを目的とするものです。



１月19日（月）～２月19日（木）において、「バーチャルSANJO」内に設置された越後屋ときなさんのスタンドオブジェクトを活用した写真作品を募集します。

また、キックオフイベントとして、１月24日（土）14時から越後屋ときなさんとのトークセッションのほか、クリエイターのBUSSANさんによる写真撮影講座を行います。

【本件の概要】

１ 日時

フォトコンテスト：１月19日（月）10時～２月19日（木）23時59分

キックオフイベント：１月24日（土）14時～15時



２ ところ

メタバースプラットフォーム「バーチャルSANJO」



３ 内容

「バーチャルSANJO」内に設置された越後屋ときなさんのスタンドオブジェクトを活用した写真作品を募集します。応募作品の中から優秀作品を選定し、結果をバーチャルSANJOポータルサイトで発表するとともに、「バーチャルSANJO」内で展示します。

また、コンテスト開催にあたり、越後屋ときなさんが登場するキックオフイベントを開催します。企画説明やトークセッションのほか、クリエイターのBUSSAN(ぶっさん)さんを講師に迎えた写真撮影講座などを行います。



４ 参加方法

フォトコンテストへの応募は、応募期間中に、Ｘで指定のハッシュタグ「#バーチャルSANJOフォトコン」「#バーチャルSANJO」「#越後屋ときな」を付けて写真を投稿してください。



キックオフイベントは、VRChatの機能を利用した参加者限定空間で実施します。

(1) VRChatワールド「バーチャルSANJO」グループに参加

(2) グループ専用インスタンスに入室

https://vrchat.com/home/group/grp_f5269431-3c49-47a1-bb9b-2602eb06f0a8

※バーチャルSANJOは、PC版、Meta Quest版、Android版のVRChatに対応しています。（iOS版は対応していません。）

■バーチャルSANJO

先端技術を活用した関係人口の創出の取り組みの一つで、三条市の魅力をメタバース空間で発信するプロジェクトであり、VRChatのワールドです。三条らしい“ものづくり”や“アウトドア”、歴史・文化の展示など、三条市の魅力を体験できることをテーマにしたデジタル上の空間です。

バーチャルSANJO公式ウェブサイト https://virtual-sanjo.jp/

■越後屋ときな

新潟県出身のチャンネル登録者５万人を超える人気VTuberで、歌やライブ配信、イベント出演を中心に活動されています。「（勝手に）新潟宣伝大使」として新潟の魅力発信にも取り組まれ、デジタル技術を活用した観光・地域PR分野でのコラボレーションを展開されています。

■BUSSAN

VRを中心にさまざまなモノづくりにチャレンジするクリエイターです。ソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」で、VRを活用した映像制作やデザインなどをメインに活動され、現在は、VRゲーム開発会社で、デザイナーやコンテンツディレクター、VRコミュニケーター（広報）としても活動されています。

【新潟県三条市について】

新潟県三条市は金属加工業を中心とした「ものづくりのまち」で、かつてから隣の燕市とともに「燕三条」と呼ばれております。世界中で愛用されているネイルケア用品や国の指定伝統工芸品の包丁などがあります。2021年に開催した、工場を体験する展覧会「Tsubame-Sanjo Factory Museum」は、世界三大デザイン賞の一つとされる『Red Dot Design Award』ブランド＆コミュニケーションデザイン部門でグランプリに選ばれました。

また、アウトドアメーカーのまちとしての認知度も高まっているほか、幻の西洋梨ル レクチエをはじめとした豊かな自然が育む高品質な農産物も魅力です。