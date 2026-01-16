文化服装学院×SHIBUYA109×ZOZOが産学連携アップサイクルファッションを通じてZ世代が考える社会課題を未来へ発信

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント

文化服装学院（学校法人文化学園 所在地：東京都渋谷区、理事長：清木孝悦 学院長：相原幸子）と株式会社SHIBUYA109エンタテイメント（本社：東京都渋谷区、社長：石川あゆみ）、株式会社ZOZO（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO：澤田 宏太郎）は、学生が身近に感じる社会課題を古着を用いたアップサイクル作品を通じて発信する産学連携企画を実施します。

2024年度公開プレゼンテーション展示作品

本企画では、文化服装学院ファッション流通科の1年生約300名が44チームに分かれ、ZOZOが提供するブランド古着のファッションゾーン「ZOZOUSED」の販売基準に満たない古着約600点を使用し、学生それぞれの視点で再構築したアップサイクル作品を製作しました。今年は新たな取り組みとして、1月22日（木）に文化服装学院で実施する公開プレゼンテーションにおいて、全44チームによる「44LOOK」のランウェイショーを実施し、製作したアップサイクル作品を披露します。同プレゼンテーションに向けて選出された代表12作品は、2月25日（水）よりSHIBUYA109渋谷店 8階のイベントスペースにて展示するとともに、学生が作品とあわせて製作した作品動画を、SHIBUYA109渋谷店 2階の「COCO SPOT」にて放映します。さらに、製作過程から最終審査まで学生を追ったレポートおよびドキュメンタリー動画をファッションEC「ZOZOTOWN」内のサステナビリティ情報発信コンテンツ「elove by ZOZO（エラブ バイ ゾゾ）」にて、2月13日（金）正午に公開予定です。

本取り組みは、学生による社会課題への学びと発信を目的とし、2021年度にSHIBUYA109渋谷店で実施したSDGsをテーマとしたポップアップストアを起点に発展してきました。2022年度からは、アップサイクルファッションを通じて「Z世代が感じる社会課題」を発信する取り組みとして継続的に実施しています。さらに2024年度からはZOZOも参画し、社会課題の背景やそれらが引き起こす問題をより深く掘り下げながら、未来に向けたメッセージをプレゼンテーションとして表現する取り組みへと進化しました。

この度の産学連携企画を通じて、学生が社会課題の発見と理解を深め、未来へのメッセージを込めたアップサイクル作品を製作することで、自らの言葉と表現で発信する力を育むことを目指します。学生一人ひとりの社会課題に対する視野を広げるとともに、多くの人の意識向上につながり、サステナブルな未来に貢献するきっかけとなることを期待します。

＜学生が取り上げる社会課題（一部抜粋）＞

◇ネグレクト

◇ジェンダー問題ー同性婚ー

◇闇バイト

◇MBTI診断

◇マイクロアグレッション

◇ネット依存

◇人種差別

◇迫害や紛争（宗教）

◇動物福祉の考え方の不足

◇AIによるフェイクニュース

◇環境汚染

◇ファストファッションによる大気汚染

＜公開プレゼンテーション＞

日時： 2026年1月22日（木） 13:30～16:00

場所：文化服装学院 B館20階（B201ホール）

内容：プレゼンテーション（代表12チーム）による最終審査、全44チームの作品展示・ランウェイショー

審査員：（株）SHIBUYA109エンタテイメント、文化服装学院 学院長、（株）ZOZO、YuumiARIAデザイナー

審査基準：テーマ発見・分析力、コンセプト発想力、アップサイクル度、ビジュアルクリエーション力、

プレゼンテーション力（全5項目）

※本プレゼンテーションは関係者向けの公開イベントとなり、一般の方のご来場はご遠慮いただいております。

＜SHIBUYA109渋谷店での展示＞

展示期間：2026年2月25日（水）～3月10日（火）

展示場所：SHIBUYA109渋谷店 8階イベントスペース

動画放映場所：SHIBUYA109渋谷店 2階COCO SPOT

＜文化服装学院概要＞

2024年度SHIBUYA109渋谷店展示の様子

文化服装学院は大正8年（1919年）に洋裁学校として生まれ、1923年に日本最初の服装

教育の学校として認可されて以降、約100年にわたって日本のファッション教育の中心的

役割を果たしているファッションスクールで、主な世界のファッションスクールランキングでも常に注目されています。

これまでにBUNKAを巣立った卒業生は30万人以上。日本のみならず世界のファッションシーンの第一線で活躍する人材を輩出しています。

また、ファッション流通科では、将来ファッション業界の流通職で活躍できる人材育成に力を入れています。

1年次の授業カリキュラムにて軸としている『ファッションビジネス』では、ファッション業界全体の構造や現状の理解を深めながらビジネスへ繋げる創造性を高めることを目標とし、外部企業との取り組みを通し、実践・実務で応用できるスキル習得を目指します。

文化服装学院 学院長：相原 幸子

ホームページ： https://www.bunka-fc.ac.jp/

＜株式会社ZOZO概要＞

ファッションEC「ZOZOTOWN」をはじめ、コスメ専門モール「ZOZOCOSME」やシューズ専門ゾーン「ZOZOSHOES」、ブランド古着を取り扱う「ZOZOUSED」やラグジュアリー＆デザイナーズブランドを取り扱う「ZOZOVILLA」、ファッションコーディネートアプリ「WEAR by ZOZO」、OMOプラットフォーム「ZOZOMO」など、各種サービスを企画・展開しています。また、「ZOZOSUIT」「ZOZOMAT」「ZOZOGLASS」などの計測テクノロジーの開発・活用に取り組み、ZOZOSUITを活用した米国での事業として3Dボディースキャンサービス「ZOZOFIT」を展開しています。

企業理念に「世界中をカッコよく、世界中に笑顔を。」を掲げ、未来を創る次世代に向けては、「FUTURE FOR YOU」をテーマに、「教育」「スポーツ・文化」「寄付・支援」の3分野を中心とした支援活動に取り組んでいます。

代表取締役社長兼CEO：澤田 宏太郎

ホームページ：https://corp.zozo.com/

＜elove by ZOZOについて＞

elove by ZOZO（エラブ バイ ゾゾ）は、「ファッションのお買い物をアップデートすること」を目指し、インタビューのほか、ファッションにまつわるTIPSや環境・社会問題などサステナブルなお買い物をする際に役立つ情報をご紹介するZOZOTOWN上の常設コンテンツです。

ホームページ：https://zozo.jp/elove/

＜株式会社SHIBUYA109エンタテイメント概要＞

SHIBUYA109渋谷店(東京都・渋谷区)を中心とした3つの施設を展開。

「Making You SHINE!-新しい世代の“今”を輝かせ、夢や願いを叶える-」の企業理念を掲げ、これからを担う新しい世代の今を輝かせ、夢や願いを叶えるため、商業施設運営に留まらないエンタテイメント事業展開を行う。

設立：2017年4月3日

代表取締役：石川 あゆみ

ホームページ：http://www.shibuya109.co.jp/