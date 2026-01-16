プラモデルシリーズ「メガミデバイス」から″ユグドラシス スコル・シャープシューター″が予約開始！

株式会社ホビーサーチ

株式会社ホビーサーチ（東京都文京区）は、2026年6月コトブキヤより発売予定となる”ユグドラシス スコル・シャープシューター”の予約受付開始をお知らせいたします。

「美少女×メカニック」シリーズ『メガミデバイス』、待望のNidy-2D-氏デザイン新シリーズ第2弾！

北欧神話の登場人物やクリーチャーをキャラモチーフとし、ハードなミリタリーデザインをミックスしたその名も「ユグドラシス」シリーズ！注目の第２弾は『スコル・シャープシューター』です。過去に「朱羅シリーズ」「皇巫シリーズ」を手掛けたデザイナー”Nidy-2D-氏”によるBlock2対応シリーズとなります。

ユグドラシス スコル・シャープシューター (プラモデル)

2026年6月 発売予定

商品ページ ➣ https://www.1999.co.jp/11320259(https://www.1999.co.jp/11320259)

商品写真

2番機「スコル・シャープシューター」は主兵装にスナイパーライフルを装備した遠距離狙撃で力を発揮するメガミとしてデザインされました。スナイパーライフルは収納形態に折り畳み可能でバックパックに背負う事が可能。肩部を覆うショルダーアーマーは、1番機の「ガルム・リッパー」とは違ったシルエットをお楽しみいただけます。

素体にはもちろん浅井真紀氏設計による`マシニーカBlock2-M`を採用、ハードなイラストの魅力を最大限に引き出しました。

【付属品】

♦ ３種類の塗装、印刷済みフェイスが付属。

♦多彩な武器パーツ、ジョイントパーツが付属。色々なコンバットシーンを想定して遊ぶことができます。

♦ 専用スタンドが付属。

【ギミック】

♦スナイパーライフル、ハンドガンなど、ミリタリー要素をふんだんに取り入れたデザインで、バレルやストック、スコープなどを付け外しして様々な形態を楽しめます。

♦ショルダーアーマーはアームによる可動式、ブレードも開閉ギミック付きです。

♦ 「朱羅」シリーズから受け継がれるメカニカルな脚部は、巧みなデザインと設計で更に洗練されたパーツとなりました。

♦ピュアなプロポーションを楽しめる「素体モード」や様々なパーツを取り付けた「武装モード」など、組み替えにより大きくシルエットを変えて楽しめます。

♦“マシニーカシリーズ”素体驚異の可動範囲で、武器構えポーズや座りポーズが自然にキマります。

♦各部に配置された3mm径のジョイントや頭部の互換性により既存『M.S.G』『フレームアームズ』『フレームアームズ・ガール』『ヘキサギア』『創彩少女庭園』『アルカナディア』『メガロマリア』シリーズ等と各部併用が可能。

『スコル・シャープシューター』

= Nidy-2D-氏によって新たに書き起こされた新キャラクター =

Nidy-2D- ： X（@beyond_the_2D(https://x.com/beyond_the_2D)）イラストレーター・メカ(少女)デザイナー

【メガミデバイスとは】

全高14cmの自立型フィギュアロボが存在し、プラモデルを楽しむように作って、改造して、戦わせることのできる“近未来のバトルホビー”を想定したプラモデルシリーズです。可動フィギュアの第一人者、浅井真紀氏新設計素体`マシニーカシリーズ`をコアとし、キャラクター＆メカニックを様々なデザイナーが手掛けてまいります。

成型色は色分けされ、顔はタンポ印刷で塗装済み、組み立てただけでイメージに近い仕上がりになります。3mm径のジョイント穴の採用でシリーズ内でのパーツ互換性はもちろんのこと、すでに発売済みのコトブキヤプラモデルパーツの多くと組み合わせて遊ぶことができます。

※掲載画像は全てCGによるイメージです。

商品情報

関連商品

“ユグドラシス”シリーズ第1弾 ガルム・リッパー(プラモデル)

「ガルム・リッパー」は主兵装にアサルトライフルと複数のダガーを装備した近～中距離でオールマイティな力を発揮するメガミとしてデザインされました。

そのダガーとバックパックを組み合わせると大きな鉤爪を持つガントレットが完成。狂暴さを強調したシルエットをお楽しみいただけます。

2026年4月 発売予定

好評ご予約受付中 https://www.1999.co.jp/11286181