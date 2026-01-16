名古屋工場が実質的な温室効果ガス排出量ゼロ工場へカーボン・オフセット都市ガスと非化石証書の活用により実現

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス（株）のグループ企業である、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社（代表取締役社長：佐藤雅志、本社：愛知県名古屋市）は、2026年1月より当社名古屋工場において、使用する都市ガスをカーボン・オフセット都市ガス（※1）へ、使用する電力を100%実質再生可能エネルギーへ切り替えることで、温室効果ガス排出量の実質ゼロを実現しましたので、お知らせします。

名古屋工場は「キレートレモン」をはじめとする飲料製品と「ポッカレモン」「粉末スープ」などの食品製品を長年にわたって生産しています。2003年よりA重油から都市ガスへ燃料転換するとともに、貫流ボイラーの導入を開始し、生産量にあわせて稼働台数を制御する等、温室効果ガス排出量の削減に向けて取り組んでまいりました。2021年からは、すべてのボイラーを貫流ボイラーの運転に切り替え、更なる省エネルギー化に努めています。さらに、2023年にはPPAモデル(※2)太陽光発電を開始しています。

このたび、使用する都市ガスをカーボン・オフセット都市ガスに切り替え、使用する電力を100%実質再生可能エネルギーにすることで、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、排出量の実質ゼロを実現し、実質的な温室効果ガス排出量ゼロ工場として脱炭素化を推進します。

当社の親会社であるサッポロホールディングスは、「サッポログループ環境ビジョン2050（※3）」で温室効果ガス排出量削減の中長期目標を掲げており、2050年のスコープ1,2,3温室効果ガス排出量ネットゼロを目指しています。また、事業活動で使用する電力を100％再生可能エネルギーにすることを目指す国際的なイニシアチブ「RE100」に加盟しています。

当社はこれからも、脱酸素製法や交流高電界殺菌システムを備えた名古屋工場より、お客様にご満足いただける品質と環境負荷低減を両立し、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

※1…カーボン・オフセット都市ガスとは、天然ガスの採掘から燃焼に至るまでの工程で発生するCO2をCO2クレジットにより相殺(カーボンオフセット)したLNGを活用した都市ガス。なお、CO2クレジットは、信頼性の高い検証機関が世界各地の環境保全プロジェクト等におけるCO2削減効果をCO2クレジットとして認証したもの。

※2…PPAモデルとは、発電事業者が事業者の敷地内に太陽光発電設備を発電事業者の費用により設置し、発電された電気を事業者に供給しているもの

※3…サッポログループ環境ビジョン2050https://www.sapporoholdings.jp/sustainability/environment/management/vision/