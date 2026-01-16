「ファミワンアカデミー」第1期受講に関する無料説明会を、2～4月に全8日程でオンライン開催します

株式会社ファミワン公式サイト：https://project.famione.com/academy/

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川 勇介）は国家資格保有者を対象としたオンライン業務スキル習得を目指した「ファミワンアカデミー」（https://project.famione.com/academy/ (https://project.famione.com/academy/)）第1期の開講をいたします。詳細を知りたい方や受講を検討される方に向けた無料説明会を2月～4月に全8日程でオンライン開催をいたします。



ファミワンアカデミーは、国家資格を取得し、現場で経験を積んできた方（3年以上）を対象に、オンラインスキルを習得して現場以外での新たな働き方を目指していただくための講座です。

オンライン相談対応（Zoomでの相談対応・信頼の築き方・カウンセリング技法等）や、オンラインセミナー（資料作成や動画編集方法、双方向セミナーのテクニック等）など、資格を活かしてより活躍の場を広げていくための実践的スキルを現役ファミワンアドバイザーでもある公認心理師や看護師が直接指導します。

2026年3月末までに申し込みの方には、早割もございます。ぜひお早めにお申し込みください。

■オンラインアドバイザー養成講座「ファミワンアカデミー」の概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/14333/table/705_1_d266ed687f174fc6f818be142ccc869b.jpg?v=202601160952 ]■受講に関する無料説明会

説明会にて詳細について解説いたします。説明会では質問もできますので、奮ってご参加ください。

【無料オンライン説明会 開催日時】

2月18日（水） 19:00～19:30

2月24日（火） 15:00～15:30

3月3日（火） 15:00～15:30

3月13日（金） 15:00～15:30

3月19日（木） 19:00～19:30

4月3日（金） 15:00～15:30

4月10日（金） 19:00～19:30

4月13日（月） 15:00～15:30

【お申込み】

https://form.run/@famione-academy-information

※いずれの日程も参加できない方へ、アーカイブ動画の配信もございます。

アーカイブ動画視聴をご希望の方も、上記フォームよりお申し込みください。

※3月中に定員に達した場合、4月の説明会は行いませんのでご了承ください。

■ファミワンアカデミー第0期 認定者の声

【猪俣聖子さん／キャリアコンサルタント】

オンライン面談の質を高めたいと思い、ファミワンアカデミーに参加しました。

当初はオンライン独自のノウハウや技術の習得が目的でしたが、他の受講生のキャリア観に触れ、自分自身の働き方や強みを見直す大きな機会となりました。

講義や面談を通じて課題が明確になり、現在はオンライン研修の企画にも意欲的に取り組んでいます。

【井上かおりさん／看護師・保健師 】

病院の外でも人の力になれる働き方に惹かれて申し込みました。

以前は相談者の話を「だらだら聞いてしまう」ことが多かったのですが、講座を通じて「相談の目的を明確にする」スタイルに変わり、自信がつきました。

オンライン相談やセミナーの技術は、リアルな現場でも即座に活用できています。今後はファミワンのアドバイザーとして、更年期や不妊に悩む女性に向けて、オンライン相談やセミナーを届けていきたいと考えています。

【新倉真佐子さん／保育士】

ファミワンアカデミーを受講する前は、保育士として「正しい答えを返さなきゃ」と思い込み、保護者の悩みにすぐ解決策を提示していました。

ファミワンアカデミーを受講してから、“答えを出す”より“相手の気持ちを引き出す”ことの大切さに気づいたんです。

今では保護者の方に寄り添う姿勢を意識できるようになり、保護者の表情が変わる瞬間を実感しています。

資格を活かしながら、現場以外でも支えられる自信につながりました。

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)



*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

