『DIGIMON BEATBREAK』POP UP CORNERが開催！“冬和服”がテーマの描き下ろしイラストなどを使用した新作グッズが登場!!

『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』のPOP UP CORNERが、2026年1月17日(土)から開催！ 通販サイト「eeo Store online」で好評発売中の新作グッズが、eeo Store 池袋本店でも購入可能に!!

新作グッズに使用しているのは、トモロウたちが年末年始らしい和装に着替えた“冬和服”テーマの描き下ろしイラストと、A3オリジナルイラスト・GraffArt（グラフアート）。

寒い季節でも鼓動が高まること間違いなし！ そんな魅力の詰まった新作グッズをご紹介します♪

▼通販でのご注文はこちらから▼

eeo Store onlineへ

https://eeo.today/store/101/title/7311?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1056(https://eeo.today/store/101/title/7311?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1056)

グッズ販売情報

通販：好評発売中

店頭販売：2026年1月17日(土)～1月30日(金)

販売場所：eeo Store 池袋本店

eeo Store online（通販）(https://eeo.today/store/101/title/7311?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1056)

グッズ一覧

・缶バッジ（描き下ろしイラスト＆GraffArt 各8種）※ブラインド

・キャラクリアケース（描き下ろしイラスト＆GraffArt 各1種）

・アクリルアートボード（描き下ろしイラスト／全1種）

・アクリルキーホルダー（描き下ろしイラスト／全8種）※ブラインド

・アクリルスタンド（描き下ろしイラスト／全4種）

・PETANTシール（描き下ろしイラスト【全2種】＆GraffArt【全1種】）

・アクリルぷちスタンド（GraffArt／全8種）※ブラインド

※ブラインド商品は、ランダムで1種が当たる単品と、全種そろうコンプリートセットをご用意しています。

通販も対象！ 新作グッズを購入してポストカードもゲット!!

通販、もしくは店頭で『DIGIMON BEATBREAK』の新作グッズを1会計で2,200円（税込）お買い上げごとに、ポストカード（全5種）をランダムで1枚プレゼント！

缶バッジ ※ブラインド

キャラクターたちのお顔が見やすい、大きさ約5.7cmの缶バッジです！

キャラクリアケース

A5サイズ（約15cm×21cm）以内の用紙がしまえる硬質クリアケース。ケースとして使用していない時はお部屋に飾り、描き下ろしイラスト＆GraffArtを鑑賞するのも◎

アクリルアートボード

約18cm×18cmのアートボード。付属の台座を使えば、テーブルの上などお好きなところで描き下ろしイラストを眺めることができます！

アクリルキーホルダー ※ブラインド

大きさ約6.5cm×6.5cm以内のアクリルキーホルダーは、カバンにつけるほか、お部屋に飾るのにもぴったり♪

アクリルスタンド

縦横最大15cmというサイズの中にキャラクターたちの全身を描いているので、冬らしい服装や手にしているアイテムなど、描き下ろしイラストの細部にも注目！

PETANTシール

弱粘着仕様の貼ってはがせるシール。手帳やスマホ、PCなどに貼って身近なアイテムを『DIGIMON BEATBREAK』のキャラクターたちで埋め尽くしちゃいましょう！

アクリルぷちスタンド ※ブラインド

7cm×7cm以内というスッキリとしたサイズなので、お部屋や職場のデスク周りに飾りやすいアクリルスタンドです♪

(C)本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

eeo Stage：https://eeo.today/stage/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus