経費連携ソリューションの導入状況のお知らせ

株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元）は、2022年頃からラインナップ創出・拡充に注力してきた経費連携ソリューションの導入累計が2025年12月末時点で200件を突破したことをお知らせいたします。

1. 導入状況

当社では、これまでのシステム構築・開発とさまざまなソリューションの導入経験を活かし、各企業それぞれの業務環境に合わせた改善策を、業務効率化に貢献する「ITリエンジニアリングサービス」として提供しています。「経費管理」、「請求管理」の領域では、当社独自の経費連携ソリューションを用いて、企業のニーズに応じた最適な構成でDXを推進し、経費精算業務を効率化します。

「N-Bridge」、「CoNeCt」、「Invoice PA」、「Invoice PA Direct」、「Nナビ」など、経費精算業務の最適化と効率化を促進するこれらのソリューションは、申請業務や支払業務における効率化などに役立ち、お客さまに大変ご好評いただいております。

おかげさまで2025年12月末時点の導入累計が200件を突破しました。

● 申請業務の効率化

経費精算プロセスのデジタル化を適切に進めることによって申請・承認のスピードが飛躍的に向上します。申請者、承認者、それぞれの負担が軽減されるため、本来の業務に集中できる時間が増えます。

● 支払業務の効率化

既存ERPシステムとのシームレスな連携、外部システムとのカスタム連携を実現することによって、経費管理の正確性が向上します。入力ミスなどのエラー発生が抑制されるため、経理部門の作業負担が大幅に軽減されます。

【主力となる経費連携ソリューション導入実績】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/432_1_6fe31e8fa1bf152ca4599ff0d899cd48.jpg?v=202601160952 ]

2. ITリエンジニアリングサービスとは

ITリエンジニアリングサービスは、企業の業務効率化とDX化を7つの業務、請求管理、経費管理、人事管理、労務管理、契約業務、承認業務、および予想損益を軸に全面的に支援する当社独自のサービスです。

社内システムの状況のヒアリングから浮かび上がった課題の解決に必要なさまざまなソリューションを組み合わせて提案し、導入から基幹システム連携、アフターサポートまで対応します。

※ITリエンジニアリングサービス詳細 ： https://www.needswell.com/solution/it_reengineering/

3. 会社概要

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL： https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com