コンサルティング×事業創出で新たな価値を生み出す会社「MODE DIRECTIONS」を設立

株式会社MODE DIRECTIONS■ 会社設立の背景と目的

私たちは、これまでの経営コンサルティングのあり方を見つめ直す中で、新しい形のコンサルティングサービスが必要だと強く感じるようになりました。

従来のコンサルティングは、クライアントに対して方向性を示し、意思決定を支援する役割を担ってきました。

一方で、現場で数多くのプロジェクトに関わる中で、「ナビゲートするだけではなく、自らも事業を生み出したい」「自分自身の手で価値を創出したい」と考えるコンサルタントが非常に多いことも実感してきました。

本来、事業づくりに情熱を持ち、価値創出を志してコンサルティングの道を選んだ人材が、その想いを十分に発揮できていない現状があると感じています。

MODE DIRECTIONSは、クライアント支援と自社による事業創出を両輪で行うことで、こうした現状に真正面から向き合います。

クライアントの事業を支援するだけでなく、自らも事業を構想し、実行し、価値を生み出す。

その経験を再びコンサルティングに還元することで、より実践的で説得力のある支援を実現したいと考えています。

また、私たちは現在の経営コンサルティングサービスそのものを再定義することにも挑戦します。

専門性が高くなる一方で、サービス内容や価値が分かりづらく、利用のハードルが高いという課題が存在しています。

MODE DIRECTIONSでは、提供価値やプロセス、成果をできる限り可視化し、透明性が高く、質の高いコンサルティングを、より身近に使っていただけるサービス設計を目指します。

■サービス概要

（１）経営コンサルティングサービスの運営

大手コンサルティングファーム出身のエキスパートによる高品質な支援を、透明性の高いフィー設定で、必要な期間・スコープに応じて柔軟に提供します。

（２）コンサルティングスキル研修サービスの運営

大手コンサルファームの実務ノウハウを結集した研修を、現役コンサルタントが直接伝授します。

”超実践型”研修として、OJTや、伴走支援といった定着フォローまでご支援が可能です。

また、現在、新規事業を立ち上げております。こちらに関しては追ってお知らせいたします。

■組織文化

（１）納得感のある報酬体系｜成果報酬と年俸制の選択

MODE DIRECTIONSは、これまでのコンサルティング業界の常識にとらわれない働き方を追求しています。その象徴の一つが、選べる報酬制度です。

成果に応じたリターンを重視する成果報酬制度と、安定した環境で長期的に挑戦できる年俸制度を用意し、個々の志向やライフステージに応じた選択を可能にしています。

（２）コンサルタント×事業家としてのキャリア｜構想から実行までを担う裁量

当社ではコンサルタントを単なる「支援者」にとどめず、事業家としての視点と責任を持つ存在と位置づけています。

クライアント支援と自社事業の両方に関わることで、構想から実行、成果創出までを一気通貫で担う裁量の大きな仕事に挑戦できます。

責任範囲が広いからこそ、一般的なコンサルティングでは得られないダイナミックな経験を積むことができます。

（３）コンサルタントファーストの文化｜成長と働きやすさへの徹底した投資

MODE DIRECTIONSはコンサルタントファーストの考え方を徹底しています。

社員一人ひとりの働きがいと働きやすさを最優先に考え、学習・成長への投資、柔軟な働き方の設計など、環境整備に積極的に投資しています。

プロフェッショナルが最大限の力を発揮できる環境を整えることが、結果としてクライアントへの価値提供につながると私たちは考えています。

■代表者プロフィール高倉 諒一（たかくら りょういち）

上智大学経済学部卒業。

新卒でデロイト トーマツ コンサルティングに入社。

その後、野村総合研究所にて戦略立案や新規事業開発支援等に従事。

大企業から成長企業まで幅広いクライアントの経営課題解決を支援する。

その後、ベンチャー企業の役員として事業運営や組織づくりを経験。

コンサルティングと事業経営の双方に携わる中で、支援と創造を両輪で行う新しい価値創出のあり方を志向し、株式会社MODE DIRECTIONSを設立。

■会社概要

会社名：株式会社MODE DIRECTIONS（モードディレクション）

代表取締役：高倉 諒一

住所：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階

設立：2025年10月

会社HP：https://mode-directions.com/

■お問い合わせ先

広報担当

Tel：03-6281-8760

E-mail：info@mode-directions.com