DetonatioN FocusMe、League of Legends公式の国際リーグ「League of Legends Championship Pacific Split 1」に出場

株式会社GameWith（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉卓也、以下「当社」）の子会社である株式会社DetonatioN（本社：東京都港区、代表取締役社長：梅崎伸幸、以下「DetonatioN」）が運営するプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」（以下「DFM」）は、League of Legends公式の国際リーグ「League of Legends Championship Pacific Split 1」に出場いたします。

■『League of Legends』とは

『League of Legends』（LoL）は、Riot Gamesが提供するMOBA（マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ）で、5人チームでチャンピオンと呼ばれるキャラクターを操作し、相手の本拠地（ネクサス）の破壊を目指す戦略ゲームです。

2009年10月にリリースされ、2012年には世界で最もプレイされたゲームソフトとなり、2013年にはアメリカでプロスポーツ選手用のビザが認定されるなど、世界で最も注目されるeスポーツタイトルの一つとして、今なお人気を集めています。

■『League of Legends Championship Pacific 2026』（LCP）とは

League of Legends Championship Pacific（LCP）は、2025年に始まった、アジア太平洋地域におけるLeague of Legends (LoL)の地域リーグです。

日本を含む地域の強豪チームが参加し、国際大会（『First Stand』（FST）、『Mid-Season Invitational』（MSI）、『League of Legends World Championship』（Worlds））の出場権をかけて、3つのSplitで競い合います。

2026年は3つのSplitに分けられ、各Split終了後に国際大会が行われます。

Split 1は1月15日～3月1日の日程で行われ、優勝した1チームが国際大会『First Stand 2026』の出場権を獲得します。

DFMは、アカデミー出身のMomoがスターターとして名を連ね、新戦力としてKeineとGAENGを迎えた新体制でSplit 1に挑みます。

これまで以上に、戦略性とチームの総合力が問われるシーズンとなります。

熱い声援のほど、何卒よろしくお願いいたします。

■大会概要

大会名：League of Legends Championship Pacific 2026 Split 1

大会日程：Split 1 レギュラーシーズン：2026年1月15日(金)～2月8日(日)

Split 1 プレイオフ：2月12日(木)～3月1日(日)

1月17日(土) 17:30～ vs MVK

1月23日(金) 15:00～ vs CFO

1月25日(日) 17:30～ vs GAM

1月30日(金) 15:00～ vs TSW

2月1日(日) 17:30～ vs GZ

2月5日(木) 17:30～ vs DCG

2月7日(土) 17:30～ vs SHG

出場者：

【選手】

Momo(https://x.com/NuguriSuki) / RayFarky(https://x.com/rayfarky) / Citrus(https://x.com/LoLCitrus3) / Keane(https://x.com/Keine_lol) / Kakkun(https://x.com/isobekakuzou) / GAENG(https://x.com/Gaeng_lol)

【コーチ・アナリスト】

Paz(https://x.com/Pazloll) / TaNa(https://x.com/TaNalol_) /Gismo(https://x.com/HakabaOMW)

配信：LeagueofLegendsJP - Twitch(https://www.twitch.tv/leagueoflegendsjp)

LoL Esports JP - YouTube(https://www.youtube.com/@LoLeSportsJP)

■DetonatioN FocusMeについて

DetonatioN FocusMe（DFM）は、世界大会出場経験を豊富に有する国内トップレベルのプロｅスポーツチームです。50名以上の選手、ストリーマー、スタッフを擁し、「世界の舞台での勝利」を理念に掲げています。

2025年に創設14周年を迎えた、日本で最も長い歴史を持つプロeスポーツチームの一つであり、日本・韓国・台湾の三拠点から国際リーグに参戦しています。

また、Esports World Cup 2025では、日本のチームとして唯一、クラブチャンピオンシップランキングで14位を獲得し、国際的な評価も高いチームです。

DetonatioN FocusMe ウェブサイト：https://team-detonation.net/

DetonatioN FocusMe X：https://x.com/team_detonation

DFM eSports X：https://x.com/DFMeSports

DFM VALORANT X：https://x.com/DFM_VALORANT

DFM 第五人格 X：https://x.com/DFM_IDV

DetonatioN FocusMe YouTube：https://www.youtube.com/@DetonatioNFocusMe

DetonatioN FocusMe VALORANT YouTube：https://www.youtube.com/@DFMVALORANT

DetonatioN FocusMe 第五人格 YouTube： https://www.youtube.com/@DFM-IdentityV



■株式会社DetonatioN概要

社名：株式会社DetonatioN

代表者：代表取締役社長 梅崎 伸幸

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2015年6月15日

事業内容：プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」の運営、選手・ストリーマーのマネジメント業務、eスポーツコンサルティングなど

資本金：10百万円（2025年5月末時点）

URL：http://detonation.jp/

■株式会社GameWithについて

株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。



■株式会社GameWith 会社概要

社名：株式会社GameWith

代表者：代表取締役社長 今泉 卓也

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2013年6月3日

事業内容：ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ゲーマー向けISP事業、ならびにゲームに関連する新規事業

資本金：553百万円（2025年5月末時点）

URL：https://gamewith.co.jp/



