巻頭特集「高市『独断』解散の源流」／AERA 1月19日発売

1月19日発売のAERA 2026年1月26日増大号の表紙には、宝塚歌劇団の花組トップスター、永久輝せあさんが登場します。2024年5月のトップスター就任から今年で3年目。インタビューでは、宝塚音楽学校の首席入学から現在に至るまでの歩みと、舞台を支えるたゆまぬ努力について語ります。AERA表紙フォトグラファー、蜷川実花が撮り下ろしたグラビアも必見です！ 巻頭特集は「高市『独断』解散の源流」。電撃解散を決意した日本初の女性首相・高市早苗氏の人物像を、出身地・奈良の同級生や政界関係者の証言からひもときます。ほかにも、半導体でエヌビディアに迫る世界第２位のアドバンス・マイクロ・システムズ（AMD）の女性CEOリサ・スー氏のリーダーシップを解剖する記事や、社会への異議を音楽にするミュージシャン・春ねむりを追った「現代の肖像」、大人気連載、THE ALFEE「奇跡の軌跡」など、見どころ満載の一冊です。ぜひご覧ください！

表紙＋グラビア・ロングインタビュー：宝塚歌劇団花組トップスター 永久輝せあ

宝塚歌劇団の筆頭組、花組のトップスター・永久輝せあさんが、表紙と巻頭インタビューに登場 。首席入学した宝塚音楽学校時代から、雪組での経験、花組への組替えを経て現在に至るまでの歩みを語りました。「これ以上できないほど努力する」という原動力から体調管理の秘訣まで、素顔に迫ります。指先までの繊細な表現力が光る、美しいグラビアもぜひご覧ください。

巻頭特集 高市「独断」解散の源流

解散を決断した憲政史上初の女性首相・高市早苗氏の源流を、出身地・奈良を中心にたどる特集です。子ども時代から松下政経塾での研鑽、そして政界でガラスの天井を打ち破るまで――。その歩みを、同級生や政界関係者らの証言やエピソードから振り返ります。「忍耐と努力の人」「発信力が高い」と評される一方で、「時流に乗るのがうまい」「配慮が足りない」とも指摘される高市氏。初出馬から自民党入り、“刺客”になった経緯や、奈良県連会長として迎えた奈良県知事選など、政治家としての重要な局面も検証し、高い支持率を背景に長期政権も視野に入れる高市氏の実像に迫ります。

半導体世界2位、AMDの女性トップ リサ・スーとはどういう人物か

AI革命の鍵を握る半導体大手アドバンス・マイクロ・システムズ（AMD）のCEO、リサ・スー氏のリーダーシップに、在米ジャーナリストが迫った記事です。2歳の頃、台湾から米国に移住し、マサチューセッツ工科大学で博士号を取得後、倒産の危機にあったAMDを世界2位のAIチップメーカーにまで押し上げた手腕を解き明かします。王者、エヌビディアを追い、オープンAIとの大型契約を結ぶなど、彼女の静かながらも強固な経営戦略を紹介。若き女子高生開発者を支援するなど、男性中心のテック界で「AIゴッドマザー」的な存在感を示す彼女の人物像とビジョンをお読みください。

現代の肖像 春ねむり（ミュージシャン）

人物ルポルタージュ欄「現代の肖像」では、アメリカの音楽メディアで絶賛され、世界約30都市でツアーを行うなど、海外で先行して評価を確立したミュージシャン、春ねむりさんを取材しました。社会構造に組み込まれた搾取や抑圧への怒りを原動力に、テクノやハードコアを融合させた実験的なポップミュージックを生み出す彼女の創作の源泉とは。所属事務所から独立し、政治的なテーマの楽曲も臆せず発表するなど、DIYでアナーキーな活動を貫く姿勢に迫ります。音楽プロデューサーの松尾潔氏がその才能を「畏怖する」と評価する彼女が、音楽を通じて私たちに語りかけるメッセージとは何かを考えます。

THE ALFEE連載「奇跡の軌跡」第4回

THE ALFEEの軌跡をたどる連載の第4回です。今回は、3人が大学に進学した1973年をクローズアップ。バンド「コンフィデンス」にいよいよ3人が集います。坂崎さんと高見沢さんの再会や、桜井さんも驚いたという突然のライブ参加の舞台裏など、エピソードも満載。THE ALFEEは先日、ロックバンドとして日本初となる文化庁長官特別表彰を受けたばかり。半世紀を超える３人の歴史に迫る本連載、どうぞお見逃しなく！

ほかにも

・短期連載「死刑囚の弁護士たち～なぜ“殺人犯”を守るのか～」第2回

・［時代を読む］日本高野連が「7イニング制」導入を議論

・Snow Man 5大ドームツアーライブレポート

・向井康二が学ぶ 白熱カメラレッスン

・［トップの源流］積水化学工業 加藤敬太社長 後編

・ほめてほめてほめまくる ボディビル界はポジティブでやさしい

・連載［やさしくなりたい］最初の一歩 #03 医ケア児が無人島へ 支えた医師

・［女性×働く］眠れぬ夜を乗り越え 障がいのある子と向き合い、働く

・サザエさん

・ケイリーン・フォールズ［日本のいいもの かわいいもの］

・［eyes］内田 樹、ブレイディみかこ

・佐藤 優の実践ニュース塾

・武田砂鉄［今週のわだかまり］

・田内 学の経済のミカタ

・ジェーン・スーの先日、お目に掛かりまして

・午後3時のしいたけ.相談室

・沖 昌之の今週の猫しゃあしゃあ

などの記事を掲載しています。ぜひご覧ください！

