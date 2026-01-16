【店内最大40％OFF】1/13(火)～2/1(日)限定／ベッド＆家具『一時閉店セール』開催＠上野！ー ビッグイベントでお買い得。エリア最大級*展示。

株式会社Ｄｅｉｌｌｏ

亀屋家具（https://www.kameyakagu.jp/）は、1月13日（火）～2月1日（日）に〈ギャラリー上野店〉にて『一時閉店セール』を開催いたします。今だけの底値価格に加え、購入・来場で得られる豪華特典を多数ご用意しました。今回最後の衝撃プライス、ぜひ店頭にてチェックしてください！

*展示台数・取扱ブランド数において、当該エリア内の家具専門店と比較した自社調べによるもの。

■5大イベント限定お申し込み特典

1. イベント限定特別価格 ─ 期間中すべての対象商品が特別価格！

2. 寝姿勢測定器で測定・診断 ─ お客様に合ったマットレス・枕を無料診断。

3. 組立・設置無料 ─ 専門スタッフが搬入から設置まで対応。*1

4. 不要家具の引き取り ─ ご成約1点につき同等品1点を特別価格で処分。

5. 最長12ヵ月の長期保管無料 ─ 新居完成待ちの方も安心。

*1 49,800円(税込)以上ご成約の方に限る。エリアなどのその他詳細条件は店頭でご確認ください。

■来場方法

・事前申し込み（推奨）

「簡単20秒」で完了する招待状フォームよりお申込みください（参加無料）。

・当日参加

当日ご来店も歓迎ですが、混雑時は事前予約のお客様を優先案内いたします。

■イベント

・ベッドイベントのお申込みはこちら(https://www.kameyakagu.jp/galleries/fb-lpgu01)

・リビング・ダイニングイベントのお申込みはこちら(https://www.kameyakagu.jp/galleries/ha-lp01)

■亀屋家具について

創業約100年の歴史を持つ家具・インテリア専門店。

ベッド・電動ベッド・ソファ・ダイニング家具・オフィスチェアなど、国内外の一流ブランドを幅広く展示し、体感・比較しながら選べる環境を提供しております。

現在、銀座・新宿・上野・みなとみらいの各エリアで店舗を展開し、長年の接客経験で培った家具・インテリアに関する専門知識が豊富なスタッフがお客様に“失敗しない家具選び”の場を届けています。

■お問い合わせ先

・亀屋家具 ギャラリー上野店(https://www.kameyakagu.jp/stores/3)

〒110-0005 東京都台東区上野1-20-10 風月堂本店ビル 8F

TEL：03-5826-4501

※メールフォームでのお問い合わせはこちら(https://www.kameyakagu.jp/inquiry)

■会社概要

・商号：株式会社Deillo

・所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-1-30 Ｈ1Ｏ青山

・事業内容：家具・インテリア販売／寝具コンサルティング ほか