1/23(金)より、『アイアンマン2』劇中で「アイアンマン」が「ランディーズドーナツ」の巨大看板でドーナツを食べる名シーンをモチーフにしたスペシャルアイテムを、FREAK’S STOREにて発売！
株式会社デイトナ・インターナショナル（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長 高橋 正博）が運営するセレクトショップ「FREAK’S STORE(フリークス ストア)」は、当社が運営する映像事業「フリークスムービー」企画による、2010年公開の『アイアンマン２』とLA名物のドーナッツショップ「ランディーズドーナツ」とのTシャツ3型・スウェット2型のスペシャルアイテムを、1月23日(金) より公式オンラインストア「Daytona Park(デイトナパーク)」及びFREAK’S STORE一部店舗にて販売開始。
KEY DESIGN POINTS
カリフォルニア、ロサンゼルスのイングルウッドにある「ランディーズドーナツ」１号店の屋根上にそびえ立つ直径約10m（32 フィート）の巨大なドーナツ型サイン看板にアイアンマンが座ってドーナツを食べるあの名シーンを再現しプリント。
「アイアンマン」とウォーマシンがデザインされた『アイアンマン2』のキービジュアルをプリント。
両袖には『アイアンマン2』、「ランディーズドーナツ」の各ロゴを配したデザイン。
ITEM
SWEAT
スウェットのボディは11.5オンスの裏パイル。太めのアームホールにゆったり感があるボックス型シルエットで、こだわりのオリジナルボディを使用。
IRON MAN2/Randy's Donuts SWT BK \15,400(tax in)
BLACK M/L/XL
IRON MAN2/Randy's Donuts SWT GY \15,400(tax in)
GRAY M/L/XL
Tee
Tシャツのボディは100%USAコットンで程よいざっくりとした生地感、大きめのアームホールに適度なルーズシルエットの丸胴、シングルステッチと、こだわりのオリジナルボディを使用。型崩れの少ないボディながらも、洗いこむほどに生地表面の味わいが増し、愛着が湧く1枚に仕上がります。
IRON MAN2/Randy's Donuts Tee BK1 \8,800(tax in)
BLACK M/L/XL
IRON MAN2/Randy's Donuts Tee BK2 \8,800(tax in)
BLACK M/L/XL
IRON MAN2/Randy's Donuts Tee WT \8,800(tax in)
WHITE M/L/XL
詳細を見る :
https://www.daytona-park.com/feature/1027396
【ライセンスに関する問い合わせ】
株式会社foundation （住所： 東京都渋谷区南平台町17-6 4 階）
本商品は､ウォルト・ディズニー・ジャパンとの契約により､株式会社foundation が企画・製造し､株式会社デイトナ・インターナショナルが販売するものです｡
展開場所
FREAK’S STORE渋谷
東京都渋谷区神南1-13-1
03-6415-7728
FREAK’S STORE京都
京都府京都市中京区寺町通三条下ル永楽町225番地
075-606-5242
FREAK’S STOREラゾーナ川崎プラザ
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1ラゾーナ川崎プラザ 3F
044-874-8482
FREAK'S STORE MEN'S +ANDY FREAK'S STORE
東京都新宿区新宿3-38-1新宿LUMINE EST B2F
03-6709-9699
FREAK’S STOREららぽーと富士見
埼玉県富士見市山室1-1313ららぽーと富士見 2F
049-255-5315
FREAK’S STOREテラスモール湘南
神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1テラスモール湘南 2F
0466-35-4100
FREAK’S STORE梅田ルクアメンズ
大阪府大阪市北区梅田3-1-3LUCUA 7F
06-6151-1195
FREAK'S STOREエスパル仙台
宮城県仙台市青葉区中央1-1-1エスパル仙台 東館 3F
022-792-3653
FREAK'S STOREアミュプラザ博多
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1アミュプラザ博多 4F
092-260-3799
FREAK'S STOREららぽーとTOKYO-BAY
千葉県船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO-BAY 南館 2F
047-404-6503
FREAK'S STORE + ANDY FREAK'S STORE札幌ステラプレイス
海道札幌市中央区北5条西2丁目札幌ステラプレイス CENTER 2F
011-209-5338
FREAK’S STORE軽井沢プリンスショッピングプラザ
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢軽井沢プリンスショッピングプラザ ニューイースト17・18
0267-31-5336
公式オンラインストア「Daytona Park(デイトナパーク)」
ZOZOTOWN
ランディーズドーナツ渋谷代官山店
東京都渋谷区代官山町13-1 LOG ROAD DAIKANYAMA L2棟
Randy’s Donuts/ランディーズドーナツ
イングルウッドに本店を構える Randy’s Donuts は、世界で最も知られているドーナツショップのひとつであり、ロサンゼルスを象徴する存在です。BEST OF LISTSに掲載され、屋上に設置された巨大なドーナツのオブジェを写真に収めようと世界中から観光客が訪れています。
映画やミュージックビデオ、テレビ番組に数多く登場してきたことで、Randy’s Donuts は一目で分かるランドマークとして広く認知されてきました。創業から70年以上にわたり、常に全米トップクラスのドーナツショップとして評価され続けており、Yelp などのレビューサイトでも、レビュー数・評価ともに非常に高い支持を集めています。
初めて訪れる方はもちろん、地元の人々にも愛される理由は、毎朝手作りされ変わらぬ美味しさ。Randy’s Donuts を一度味わえば、きっと何度でも足を運びたくなるはずです。
Facebook：https://www.facebook.com/RandysDonutsLA/
X：https://x.com/RandysDonutsLA
Instagram：https://www.instagram.com/randysdonuts/
Linked in：https://www.linkedin.com/company/randysdonuts
TikTok：https://www.tiktok.com/@randysdonuts
公式サイト：https://randysdonuts.com/
FREAK’S MOVIE/フリークスムービー
2023年秋、FREAK'S STOREから映画配給・宣伝などを軸とした映像事業「FREAK'S MOVIE」がスタート。ひとつの枠に留まらず、ワクワク・ドキドキするようなエンターテインメントをみなさまにお届けいたします。
公式X：https://x.com/FREAKSMOVIE_JP?s=20
公式Instagram：@freaksmovie_jp(https://www.instagram.com/freaksmovie_jp/)
FREAK’S STORE/フリークス ストア
「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。
1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。
Instagram：https://www.instagram.com/freaksstore_official/
X：https://x.com/Daytona_Park