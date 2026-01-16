PixAI、AI二次元創作の年間成果を可視化する「2025年振り返り」コンテンツを提供開始

Metanomaly株式会社

AI創作技術のリーディングカンパニーである Metanomaly株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：レイブン・ガオ）が運営するAI二次元創作プラットフォーム「PixAI」は、ユーザーの2025年の創作活動を振り返る特別コンテンツ 「PixAI 2025年振り返り」 を公開したことをお知らせいたします。

本取り組みは、2025年を通じてPixAIを利用してきたクリエイターの創作活動を「振り返り」という形で可視化し、これまでの歩みや表現の変化を再認識していただくことを目的としています。

創作活動の1年をまとめて振り返る新コンテンツ

「PixAI 2025年振り返り」では、ユーザーの利用データをもとに、

- 2025年に生成した作品の傾向- 創作スタイルやテーマの変化- 年間を通じた制作の歩み

などを整理し、ユーザーごとに最適化された年間振り返りページを提供します。

自身の創作活動を俯瞰的に見直すことで、次の創作ステップや新たな表現へのヒントを得られる設計となっています。本コンテンツは、2026年2月16日まで閲覧可能です。

X（旧Twitter）連動キャンペーンの実施について

本コンテンツの公開にあわせ、X（旧Twitter）上での連動キャンペーンを実施いたします。

「PixAI 2025年振り返り」をXに投稿いただいた方の中から、抽選で以下の賞品を進呈いたします。

■ 賞品内容- 20名様：Amazonギフトカード 15,000円分- 25名様：Amazonギフトカード 7,500円分- 55名様：500,000 PixAIクレジット■ 参加方法- 「PixAI 2025年振り返り」ページの内容をXに投稿- @PixAI_Official をメンション- ハッシュタグ #PixAIRecap2025 を付けて投稿

▼ 詳細は特設ページをご確認ください。

https://x.com/PixAI_Official/status/2011997744320414070

クリエイターに提供する価値

本企画は、単なる利用実績の提示ではなく、

- 継続的な創作活動の振り返り- 自身の表現の変化や成長の再認識- 次年度の制作目標設定の支援

といった価値を提供することを目的としています。

個人の創作記録としてだけでなく、今後の創作活動を考えるための一助としても活用いただけます。

PixAIの実績と展望

PixAIは「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」をスローガンに、特別な才能がないと感じている「顔のない人」たちに創作の魔法を届けることを使命としています。

2022年10月のサービス開始以来、世界中で1000万人以上のクリエイターに利用されるAI二次元イラスト生成プラットフォームです。北米・韓国・台湾などの創作文化の強い地域でも急速にシェアを拡大し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、課金継続率ともにトップクラスを誇ります。

2025年上半期には、SensorTowerの調査で日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリ第6位を獲得し、AI創作分野で確固たる地位を築いています。

PixAIは今後も、AI技術を活用した創作支援を通じて、二次元表現に取り組むクリエイターの活動を長期的に支援してまいります。

ユーザー一人ひとりの創作体験を大切にしながら、より自由で持続可能な創作環境の構築を目指してまいります。

■ 関連リンク

- PixAI：https://pixai.art/ja- PixAI公式ブログ：https://pixai.art/articles/ja/how-to-use-pixai-2/- イベント詳細記事：https://x.com/PixAI_Official/status/2011997744320414070- App Store: PixAI iOS(https://apps.apple.com/us/app/pixai-ai-anime-art-generator/id6474528911)- Google Play: PixAI Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mewtant.pixaiart&pli=1)- 公式X：https://x.com/PixAI_Official(https://x.com/PixAI_Official)