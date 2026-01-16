¡Ú¥Ö¥é¥ó¥ÉUSA¡Û¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤¹ñÎ©¸ø±à¤È¹ñÄê¡¦½£Î©¸ø±à¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAmericaTheBeautiful.com¡×¤Ë¤Æ°ìµó¸ø³«
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñÎ©¸ø±à¤ò´É³í¤¹¤ëÊÆ¹ñÆâÌ³¾Ê¤ÏËÜÇ¯1·î1Æü¡¢Á´ÊÆ¤ÇºÇ¤âË¬Ìä¼Ô¿ô¤ÎÂ¿¤¤·×11¤Î¹ñÎ©¸ø±à¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢³°¹ñ¿ÍË¬±àµÒ¸þ¤±ÎÁ¶â¤ò²þÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢ー¥«¥Ç¥£¥¢¹ñÎ©¸ø±à¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¹ñÎ©¸ø±à¡¢¥¨¥Ðー¥°¥ìー¥º¹ñÎ©¸ø±à¡¢¥°¥ì¥¤¥·¥ãー¹ñÎ©¸ø±à¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¹ñÎ©¸ø±à¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Æ¥£¥È¥ó¹ñÎ©¸ø±à¡¢¥í¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¹ñÎ©¸ø±à¡¢¥»¥³¥¤¥¢¡¦¥¥ó¥°¥¹¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¹ñÎ©¸ø±à¡¢¥¤¥¨¥íー¥¹¥Èー¥ó¹ñÎ©¸ø±à¡¢¥è¥»¥ß¥Æ¹ñÎ©¸ø±à¡¢¥¶¥¤¥ª¥ó¹ñÎ©¸ø±à¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆþ±àÎÁ¤Ë²Ã¤¨¡¢16ºÐ°Ê¾å¤ÎÍè±à¼Ô1¿Í¤¢¤¿¤ê100¥É¥ë¡ÊÌó15,500±ß¡Ë¤ÎÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ï¡¢¹ñÎ©¸ø±à¤Î°Ý»ý´ÉÍý¡¢»ÜÀß¤Î²þ½¤¡¢¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤òÌÜÅª¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢1Ç¯´ÖÍ¸ú¤ÎÇ¯´ÖÆþ±à¥Ñ¥¹¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¶¡¦¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥Ñ¥¹¡×¤Î³°¹ñ¿Í¸þ¤±ÎÁ¶â¤â250¥É¥ë¡ÊÌó39,000±ß¡Ë¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¶¡¦¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥Ñ¥¹¡×¤Ï¡¢¹ñÎ©¸ø±à¶É¤¬´ÉÍý¤¹¤ë63¤Î¹ñÎ©¸ø±à¤ò´Þ¤àÌó430¤Î¹ñÎ©¸ø±à´ØÏ¢»ÜÀß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÌîÀ¸À¸ÊªÊÝ¸î¶è¤ä¹ñÍÎÓ¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¿ôÀé¥«½ê¤ÎÏ¢Ë®´ÉÍý¤ÎÊÝ¸î¶è°è¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤âÆþ¾ì¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤ªÆÀ¤Ê¥Ñ¥¹¤Ç¤¹¡£¼ÖÎ¾Ã±°Ì¤ÇÆþ¾ìÎÁ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÎ©¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢°ìËç¤Î¥Ñ¥¹¤ÇÆ±¾è¼ÔÁ´°÷¤¬Æþ¾ì²ÄÇ½¤Ç¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÆþ±àÎÁ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÎ©¸ø±à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥¹1Ëç¤Ë¤Ä¤ÊÝ»ý¼ÔËÜ¿Í¤ò´Þ¤áºÇÂçÂç¿Í4Ì¾¡ÊËÜ¿Í¡ÜÆ±È¼¼Ô3Ì¾¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Î¸ø¼°´Ñ¸÷¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉUSA¤Ç¤Ï¡¢Á´ÊÆ³ÆÃÏ¤ÎÌîÀ¸À¸ÊªË¤«¤Ê¼¾ÃÏ¡¢ÁÔÂç¤Ê¼«Á³·Ê´Ñ¡¢Îò»ËÅª·úÃÛ¡¢ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä´Ñ¸÷Îó¼Ö¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¹ñÎ©¸ø±à´ØÏ¢»ÜÀß¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAmericaTheBeautiful.com(https://americathebeautiful.com/ja/)¡×¾å¤Ë¤Æ¡¢Æþ±àÎÁ²þÄê¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë11¤Î¹ñÎ©¸ø±à¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢¼þÊÕ¤ÎÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¹ñÄê¸ø±à¤ä½£Î©¸ø±à¤Î³µÍ×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÎ©¸ø±à¶É¤Ç¤Ï¡¢¹ñÎ©¸ø±à¤ÎË¬Ìä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥à¤òËÉ¤°´ÑÅÀ¤«¤éÈËË»´ü¤òÈò¤±¤¿Ë¬Ìä¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ÐÈ¯Á°¤Ë¹ñÎ©¸ø±à¶É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.nps.gov/index.htm)¤ª¤è¤Ó³Æ½£Î©¸ø±à¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢µÙ±à¾ðÊó¤äµ¨Àá¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±. ¥¢ー¥«¥Ç¥£¥¢¹ñÎ©¸ø±à¡Ê¥á¥¤¥ó½£¡Ë
¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤«¤éË¾¤àÁÔÂç¤ÊÆü¤Î½Ð¡¢Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¿å¤òÃ¹¤¨¤ë¥¸¥çー¥À¥ó¡¦¥Ý¥ó¥É¡¢¥Ñー¥¯¡¦¥ëー¥×¡¦¥íー¥É±è¤¤¤ËÂ³¤¯ÃÇ³³¤ÈÂÇ¤Á´ó¤»¤ë¹Ó¡¹¤·¤¤³¤´ßÀþ¡¢¤½¤·¤Æ¹ÁÄ®¥Ðー¥Ïー¥Ðー¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥í¥ó¥È¤Î·Ê´Ñ¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥¢ー¥«¥Ç¥£¥¢¹ñÎ©¸ø±à¤ÏÁ´ÊÆÍ¿ô¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÁÇËÑ¤Ê¼ñ¤ËËþ¤Á¤¿¹ñÄê¸ø±à¤ä¹ñÄê»ËÀ×¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤Î¹ñÄê¸ø±à¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¥«¥¿ー¥Ç¥£¥ó¡¦¥¦¥Ã¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¥º¹ñÄê¸ø±à¡Ê¥á¥¤¥ó½£¥ß¥ê¥Î¥±¥Ã¥È¶á¹Ù¡Ë
- ¥á¥¤¥ó½£ºÇ¹âÊö¤Ç¤¢¤ë¥«¥¿ー¥Ç¥£¥ó»³¡ÊÉ¸¹âÌó1,600¥áー¥È¥ë¡Ë¤ÎÄ¯Ë¾¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢Æþ¾ìÌµÎÁ¤Î¹ñÄê¸ø±à¤Ç¡¢°ìÆü¤òÄÌ¤·¤ÆÂ©¤òÆÝ¤à¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¹ñºÝ¥Àー¥¯¥¹¥«¥¤¶¨²ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ë²°³°¾ÈÌÀ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Èþ¤·¤¤À±¶õ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤È¤·¤Æ¡ÖÀ±¶õÊÝ¸î¶è¡Ê¥Àー¥¯¥¹¥«¥¤¡¦¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÅìÉô¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î°Å¤µ¤ò¸Ø¤ëÌë¶õ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
- Æñ°×ÅÙ¡ÊÃæµé～¾åµé¡Ë¡§ ÃÏ·Á¤Ï¸±¤·¤¯ÀßÈ÷¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤äGPS¡¢½½Ê¬¤ÊÊª»ñ¤Î»öÁ°½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£². ¥Ö¥é¥¤¥¹¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¹ñÎ©¸ø±à¡Ê¥æ¥¿½£¡Ë
Æü¤Î½Ð¤äÆü¤ÎÆþ¤ê¤ËÀÖ¤¯µ±¤¯ÀíÅã¾õ¤ÎÀÐÃì·²¡Ê¥Õー¥É¥¥ー¡Ë¡¢¥Ê¥Ð¥Û¡¦¥ëー¥×¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¤ä¥¯¥¤ー¥ó¥º¡¦¥¬ー¥Ç¥ó¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¤ò½ä¤ëË×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡¢¥ê¥à¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¤«¤é¤ÎÍºÂç¤Ê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¡¢À¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿Ìë¶õ¤Î²¼¤Ç¤ÎÀ±¶õ´Ñ»¡¡¢¤½¤·¤Æ·ÌÃ«¤ò¼è¤ê°Ï¤àÀÅ¤«¤Ê¿¹¤ÈÌîÀ¸Æ°Êª¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÇË¬¤ì¤ë¿Í¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë¹ñÎ©¸ø±à¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥é¥É¹â¸¶¤ÎÁÔÂç¤Ê·Ê´Ñ¤ä°õ¾ÝÅª¤ÊÃÏ·Á¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤ä¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¸ø±à¤¬¡¢¿ôÂ¿¤¯ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤Î¹ñÄê¸ø±à¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¹¥Æ¥¢ー¥±ー¥¹=¥¨¥¹¥«¥é¥ó¥Æ¹ñÄê¸ø±à¡Ê¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¡¿¥æ¥¿½£¡Ë
- Æþ¾ìÌµÎÁ¤Î¹ñÎ©¸ø±à¤Ç¡¢Ìó1ËüÇ¯Á°¤ËÁÌ¤ë¿ÍÎà¤Îµï½»µÏ¿¤¬»Ä¤ê¡¢´öÁØ¤Ë¤â½Å¤Ê¤ëº½´ä¤ÎÃÇ³³¤äºÙ¤¯ÀÚ¤êÎ©¤Ã¤¿¶®Ã«¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÃÏ¼Á·Ê´Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Àè½»Ì±¥×¥¨¥Ö¥í¿Í¤¬ÃÛ¤¤¤¿´ä·¢½»µïÀ×¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¸«½ê¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥é¥ÉÀî¤ò¸Ù¤°Îò»ËÅª¤Ê¡Ö¥Ê¥Ð¥Û¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾½ê¤âÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥êー¥º¡¦¥Õ¥§¥êー¤Î¥Üー¥ÈÈ¯Ãå¾ì¤«¤é½Ð¹Ò¤·¤Æ¥³¥í¥é¥ÉÀî¤òÃµË¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¥«ー¥Õ¡¦¥¯¥êー¥¯¡¦¥Õ¥©ー¥ë¥º¡¢¥¼¥Ö¥é¡¦¥¹¥í¥Ã¥È¡¦¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¡¢¥Ç¥Ó¥ë¥º¡¦¥¬ー¥Ç¥ó¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥È¥ì¥¤¥ë¤ò½ä¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- Æñ°×ÅÙ¡ÊÃæµé～¾åµé¡Ë¡§Â¿¤¯¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢µ¯Éú¤Î·ã¤·¤¤ÃÏ·Á¤òÊâ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¿Þ¤äGPS¤ò»È¤Ã¤¿½½Ê¬¤Ê¥ëー¥È³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£³. ¥¨¥Ðー¥°¥ìー¥º¹ñÎ©¸ø±à¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë
¹Âç¤Ê°¡Ç®ÂÓ¼¾ÃÏ¤¬¹¤¬¤ë¥¨¥Ðー¥°¥ìー¥º¹ñÎ©¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ä¥Ã¥¯¤ä¥«¥Ìー¤ËºÇÅ¬¤ÊÈþ¤·¤¤¿åÏ©¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Î¥Õ¥í¥ê¥À¥Ñ¥ó¥µー¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÌîÀ¸Æ°Êª¤Î´Ñ»¡¡¢¥Ðー¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¡¢À±¶õ´Ñ»¡¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼«Á³ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶áÎÙ¥¨¥ê¥¢¤ÏÌîÀ¸Æ°Êª¤ÈË¤«¤ÊÎÐ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢¿åÊÕ¤ÈÎ¦¤ÎÎ¾Êý¤ÇÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤Î¹ñÎ©¸ø±à¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¥Ó¥¹¥±ー¥ó¹ñÎ©¸ø±à¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ûー¥à¥¹¥Æ¥Ã¥É¡Ë
- ±ó¤¯¤Ë¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òË¾¤ß¡¢±àÆâ¤ÎÌó95¡ó¤¬¿å°è¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤Æþ¾ìÌµÎÁ¤Î¹ñÎ©¸ø±à¤Ç¡¢¥Ó¥¹¥±ー¥óÏÑ¤Ë¹¤¬¤ë¥µ¥ó¥´¾Ì¤ä¥Þ¥ó¥°¥íー¥ÖÎÓ¡¢Åç¡¹¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÂÎ¸³·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³Æ¼ïºÅ¹Ô¤¹¤ë¥Ó¥¹¥±ー¥ó¹ñÎ©¸ø±à¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È¤Ç¤Ï¡¢±àÆâ¤Ç¥µ¥ó¥´¾Ì¤ä¥Þ¥ê¥¿¥¤¥à¡¦¥Ø¥ê¥Æー¥¸¡¦¥È¥ì¥¤¥ë±è¤¤¤Ë»Ä¤ëÄÀÁ¥¤ò½ä¤ë¥·¥å¥Îー¥±¥ê¥ó¥°ÂÎ¸³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ü¥«¡¦¥Áー¥¿¡¦¥ー¤äÅôÂæ¤òË¬¤ì¤ë¥¯¥ëー¥º¤â±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Æñ°×ÅÙ¡Ê½éµé～Ãæµé¡Ë: ¥È¥ì¥¤¥ë¤Ïµ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤¤¥³ー¥¹¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Üー¥È¤ä¥·¥å¥Îー¥±¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁõÈ÷¤Î½àÈ÷¤È¿å¾å¤Ç¤Î°ÂÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£´. ¥°¥ì¥¤¥·¥ãー¹ñÎ©¸ø±à¡Ê¥â¥ó¥¿¥Ê½£¡Ë
æà¤¨Î©¤Ä»³¡¹¤È¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¤Î·Ê´Ñ¤¬¹¤¬¤ë¥°¥ì¥¤¥·¥ãー¹ñÎ©¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢Á´ÊÆ¶þ»Ø¤Î»³³ÙÆ»Ï©¡Ö¥´ー¥¤¥ó¥°¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡¦¥íー¥É¡×¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¡¢Æ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¸Ð¡¢¥°¥ê¥ó¥Í¥ëÉ¹²Ï¤òË¬¤ì¤ë¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡¢¥íー¥¬¥ó¡¦¥Ñ¥¹¤«¤éË¾¤àÌî²Ö¤äÌîÀ¸Æ°Êª¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤Î·Ê¿§Åù¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë»³³ÙÉ÷·Ê¤äÀ¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿¸Ð¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î³«Âó»Ë¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¥Ï¥¤¥¥ó¥°ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¿ôÂ¿¤¯ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤Î¹ñÄê»ËÀ×¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¥°¥é¥ó¥È¥³¥¢ー¥º¥é¥ó¥Á¹ñÄê»ËÀ×¡Ê¥â¥ó¥¿¥Ê½£¥Ç¥£¥¢¡¦¥í¥Ã¥¸¡Ë
- ¤«¤Ä¤ÆÌó4ÀéËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¤Ë¤âµÚ¤ÖÂçµ¬ÌÏ¤ÊËÒ¾ì¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤â²ÔÆ¯¤¹¤ëËÒ¾ì¤È¤·¤Æ¡¢·Ü¤ä²ÈÃÜ¡¢µí¤¬»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë»Ä¤ë88Åï¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤¤Ï¡¢À¾Éô³«Âó»þÂå¤ÎËÒ¾ì·Ð±Ä¤Î°ä»º¤È¡¢ÁÏÀß¼Ô¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡¦¥³¥¢ー¥º¤ÎÀ¸³¶¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Íè±à¼Ô¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¡¢ËÒ¾ì¼ç¤ÎÅ¡Âð¤äÇ¼²°¡¢ºî¶È¾®²°¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢»ÜÀß¤ò¸«³Ø¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Åö»þ¤ÎÊë¤é¤·¤òºÆ¸½¤·¤¿¼Â±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢19～20À¤µª¤ÎËÒÃÜÊ¸²½¤äËÒ¾ì±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Æñ°×ÅÙ¡Ê½éµé¡Ë: ËÒ¾ì¼þÊÕ¤Î»¶ºöÏ©¤ÏÊ¿Ã³¤ÇÊâ¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーÂÐ±þ¤«¤Ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£µ. ¥°¥é¥ó¥É¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¹ñÎ©¸ø±à¡Ê¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¡Ë
¹Âç¤«¤Ä¿§ºÌË¤«¤Ê·Ê´Ñ¤¬¹¤¬¤ë¥°¥é¥ó¥É¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¹ñÎ©¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¹¥ê¥à¤ËÅÀºß¤¹¤ëÀä·Ê¤ÎÅ¸Ë¾¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¤Ê¤ÉË×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡¢ÀÅ¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Îー¥¹¥ê¥à¤«¤é¤ÎÄ¯Ë¾¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥í¥é¥ÉÀî¤Ç¤Î¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãーÂÎ¸³¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊÉ÷·Ê¤äÍºÂç¤Ê¼«Á³¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤Î¹ñÄê¸ø±à¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¡¦¥¯¥ìー¥¿ー²Ð»³¹ñÄê¸ø±à¡Ê¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Õ¥é¥Ã¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
- 1085Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤ÇºÇ¤â¿·¤·¤¤²Ð»³Ê®²Ð¤Îº¯À×¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ë¹ñÄê¸ø±à¤Ç¡¢²Ð»³ãªµÖ¡Ê¥·¥ó¥Àー¥³ー¥ó¡Ë¤äÍÏ´äÎ®¡¢º½Çù¤Î·Ê´Ñ¤ò½ä¤ëÊ£¿ô¤Î¥È¥ì¥¤¥ë¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥ì¥Î¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¯¥ìー¥¿ー²Ð»³¤Ï²ÐºÒÈï³²¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¸½ºßÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥Ð¡¦¥Õ¥íー¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¤ä¥ì¥Î¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¯¥ìー¥¿ー¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡¢²Ð»³ÃÏ·Á¤ò´Ö¶á¤Ë´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ë¥¯¤ä¥·¥«¡¢¥³¥èー¥Æ¡¢¥Ü¥Ö¥¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÌîÀ¸Æ°Êª¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- Æñ°×ÅÙ¡Ê½éµé～Ãæµé¡Ë¡§¥È¥ì¥¤¥ë¼«ÂÎ¤ÏÈæ³ÓÅªµ÷Î¥¤¬Ã»¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸Ç¤Þ¤Ã¤¿ÍÏ´ä¤Ï¹Å¤¯¡¢±úÆÌ¤ä±ÔÍø¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥·¥åー¥º¤äÊâ¤¤ä¤¹¤¤·¤¤ÎÃåÍÑ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£¶. ¥°¥é¥ó¥É¥Æ¥£¥È¥ó¹ñÎ©¸ø±à¡Ê¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°½£¡Ë
ÀÚ¤êÎ©¤ÄÊö¡¹¤¬Ï¢¤Ê¤ë¥°¥é¥ó¥É¥Æ¥£¥È¥ó¹ñÎ©¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢¸±¤·¤¯Èþ¤·¤¤¥Æ¥£¥È¥ó»³Ì®¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿¿å¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¥¸¥§¥Ëー¸Ð¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥¦¡¦¥Ù¥ó¥É¤ä¥·¥å¥ï¥Ð¥Ã¥«ー¡¦¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê·Ê¾¡ÃÏ¡¢¤½¤·¤Æ·ÌÃ«°ìÂÓ¤ä¥¹¥Íー¥¯Àî±è¤¤¤Ç¤ÎÂî±Û¤·¤¿ÌîÀ¸Æ°Êª´Ñ»¡¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥àー¥¹¤ä¥¨¥ë¥¯¡¢¥¯¥Þ¡¢¥Ï¥¯¥È¥¦¥ï¥·¤Ê¤É¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÃÏ·Á¤ä¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¸Ð¡¢ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤Î¹ñÄê»ËÀ×¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¥¸¥ç¥ó¡¦D¡¦¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥éー¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¦¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ê¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°½£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¶á¹Ù¡Ë
- ¥°¥é¥ó¥É¥Æ¥£¥È¥ó¹ñÎ©¸ø±à¤È¥¤¥¨¥íー¥¹¥Èー¥ó¹ñÎ©¸ø±à¤ò·ë¤Ö¡¢¹ñÎ©¸ø±à¶É¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÉ÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤Ç¡¢ÁÔÂç¤Ê¼«Á³·Ê´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
- ¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ë¤Î¤Û¤«¡¢ÍÏ´äÎ®¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿É÷·Ê¤òË¾¤àÅ¸Ë¾ÃÏ¤ä¡¢¥¹¥Íー¥¯Àî±è¤¤¤Ç¤ÎÌîÀ¸Æ°Êª´Ñ»¡¡Ê¥Ø¥é¥¸¥«¤ä¥Ð¥¤¥½¥ó¤Ê¤É¡Ë¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
- Æñ°×ÅÙ¡Ê½éµé¡Ë¡§¥Ñー¥¯¥¦¥§¥¤±è¤¤¤ÎÃ»¤¤¥³ー¥¹¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë»¶ºö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£·. ¥í¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¹ñÎ©¸ø±à¡Ê¥³¥í¥é¥É½£¡Ë
4Àé¥áー¥È¥ëµé¤Î»³¡¹¤òË¾¤à¥í¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¹ñÎ©¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¡¦¥ê¥Ã¥¸¡¦¥íー¥É¤òÁö¤ëÀä·Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹Âç¤Ê¹â»³¥Ä¥ó¥É¥é¤ÈÍºÂç¤Ê»³³ÙÉ÷·Ê¡¢¥Ù¥¢¡¦¥ì¥¤¥¯¼þÊÕ¤ËÅÀºß¤¹¤ëÀÅ¤«¤Ê¹â»³¸Ð¡ÊÉ¸¹â¤Î¹â¤¤»³³ÙÃÏÂÓ¤ËÅÀºß¤¹¤ë¸Ð¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ë¥¯¤ä¥àー¥¹¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ûー¥ó¥·ー¥×¤Ê¤É¤ÎÌîÀ¸Æ°Êª´Ñ»¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°µ´¬¤Î¼«Á³ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÃ°Û¤ÊÃÏ·Á¤¬²¿À¤µª¤Ë¤âÅÏ¤êÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿±Æ¶Á¤òÅÁ¤¨¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÀºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ÈÎò»Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤Î¹ñÎ©»ËÀ×¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¥Ù¥ó¥È¥º¡¦¥ªー¥ë¥É¡¦¥Õ¥©ー¥È¹ñÎ©»ËÀ×¡Ê¥³¥í¥é¥É½£¡Ë
- 19À¤µª¤Î¥¢¥É¥Ó¡ÊÅ¥¤ì¤ó¤¬¡ËÂ¤¤ê¤Î¸ò°×µòÅÀ¤òÉü¸µ¤·¤¿»ËÀ×¤Ç¡¢¥·¥ã¥¤¥¢¥óÂ²¡¦¥¢¥é¥Ñ¥ÛÂ²¤È³«Âó¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î¡¢¥µ¥ó¥¿¥Õ¥§¡¦¥È¥ì¥¤¥ë±è¤¤¤Ë¤ª¤±¤ëÌÓÈé¸ò°×¤Î»þÂå¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¢ー¥«¥ó¥½ーÀî¤ÎÈÅÍô¸¶±è¤¤¤Ë¤Ï½ä¤ëÊâ¤¤ä¤¹¤¤¼þ²ó¥È¥ì¥¤¥ë¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÌîÀ¸Æ°Êª¤Î´Ñ»¡¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Æñ°×ÅÙ¡Ê½éµé¡Ë¡§Í×ºÉÆâ¤ª¤è¤ÓÀî¼þÊÕ¤Î»¶ºö¤Ï¤Û¤ÜÊ¿Ã³¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¤Î°ìÉô¤Ë¤ÏÌ¤ÊÞÁõ¤Î²Õ½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£¸. ¥»¥³¥¤¥¢¡¦¥¥ó¥°¥¹¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¹ñÎ©¸ø±à¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë
¥»¥³¥¤¥¢¡¦¥¥ó¥°¥¹¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¹ñÎ©¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥È¡¦¥°¥íー¥Ö¡ÊµðÂç¥»¥³¥¤¥¢¤¬·²À¸¤¹¤ë¿¹¡Ë¤ä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡ÊµðÂç¥»¥³¥¤¥¢¤¬Ì©½¸¤¹¤ë¹Âç¤Ê¿¹¡Ë¤ËÎ©¤ÁÊÂ¤Ö¡¢µðÌÚ¤Î¿¹¤òÀÅ¤«¤Ë»¶ºö¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸Ø¤ë¡¢ÂÎÀÑ¤ÇÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¼ùÌÚ¤È¤µ¤ì¤ë¥¸¥§¥Í¥é¥ë¡¦¥·¥ãー¥Þ¥ó¡¦¥Ä¥êー¡¢¥¥ó¥°¥¹¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤Ë¹¤¬¤ëÃÇ³³¤äÂì¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê·Ê´Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥â¥í¡¦¥í¥Ã¥¯¡Ê²ÖÖ¾´ä¤Î´äÊö¡Ë¤òÅÐ¤Ã¤ÆË¾¤à¥·¥¨¥é¥Í¥Ð¥À»³Ì®¤ÎÂç¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤Ê¤É¡¢¸«½ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ¸²½¤äÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤Î¹ñÄê¸ø±à¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¥Ç¥Ó¥ë¥º¡¦¥Ý¥¹¥È¥Ñ¥¤¥ë¹ñÄê¸ø±à¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Þ¥ó¥â¥¹¥ì¥¤¥¯¥¹¡Ë
- ºÇÂçÌó18¥áー¥È¥ë¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë¡¢Ï»³ÑÃì¾õ¤Î¸¼Éð´ä¡ÊÍÏ´ä¤¬Îä¤¨¤Æ¸Ç¤Þ¤Ã¤¿²Ð»³´ä¡Ë¤¬À°Á³¤ÈÏ¢¤Ê¤ë´äÃì·²¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢Æþ¾ìÌµÎÁ¤Î¹ñÄê¸ø±à¤Ç¤¹¡£
- ±àÆâ¶þ»Ø¤ÎÌ¾ßÆ¡¢¹â¤µÌó31¥áー¥È¥ë¤Î¥ì¥¤¥ó¥Üー¡¦¥Õ¥©ー¥ë¥º¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£·Ê´ÑË¤«¤Ê¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ë¤ä¥Ó¥¸¥¿ー¥»¥ó¥¿ー¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²Æµ¨¤Ï¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Ç³Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- Æñ°×ÅÙ¡Ê½éµé～Ãæµé¡Ë¡§ ¥È¥ì¥¤¥ë¤Ï³µ¤ÍÊâ¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ìÉô¤ËÉ¸¹âº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£¹. ¥¤¥¨¥íー¥¹¥Èー¥ó¹ñÎ©¸ø±à¡Ê¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°½£¡¿¥â¥ó¥¿¥Ê½£¡¿¥¢¥¤¥À¥Û½£¡Ë
¤Û¤Ü°ìÄê¤Î´Ö³Ö¤ÇÊ®½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥ªー¥ë¥É¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥Õ¥ë´Ö·çÀô¤ÎÁÔÂç¤ÊÊ®½Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ê¥º¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤ËËü²Ú¶À¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¼«Á³¤Î¿§ºÌ¡¢¥¤¥¨¥íー¥¹¥Èー¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥É¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤È¤½¤ÎÂì¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹·àÅª¤Ê·Ê´Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÃ«¤äÁð¸¶°ìÂÓ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥Ð¥¤¥½¥ó¡¢¥¨¥ë¥¯¡¢¥¯¥Þ¤Ê¤É¤ÎÌîÀ¸Æ°Êª´Ñ»¡¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦Í¿ô¤ÎÃÏÇ®¸½¾Ý¤ÈÂç¼«Á³¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¹ñÎ©¸ø±à¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ÊÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤ÇÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤Î¹ñÎ©ÊÝÍÜÃÏ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¥Ó¥Ã¥°¥Ûー¥ó¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¹ñÎ©ÊÝÍÜÃÏ¡Ê¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°½£¡¦¥â¥ó¥¿¥Ê½£¡Ë
- Æþ¾ìÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÌó485Ê¿Êý¥¥í¥áー¥È¥ë¤ËµÚ¤Ö¹Âç¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢Ã¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤ÈÌó3»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£
- Ç÷ÎÏ¤¢¤ë·ÌÃ«¡Ê¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¡Ë¤Î·Ê´Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ûー¥óÀî¡¢4¤Ä¤ÎÎò»ËÅªËÒ¾ì¡¢¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡¦¥À¥à¤Ê¤É¤Î»ËÀ×¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤È¿Í¤Î±Ä¤ß¤ÎÎò»Ë¤¬¸òº¹¤¹¤ëÉ÷·Ê¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
- Æñ°×ÅÙ¡Ê½éµé～Ãæµé¡Ë¡§ ¥È¥ì¥¤¥ë¤äÅ¸Ë¾¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÏÈæ³ÓÅª¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤°ìÊý¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥«¥ó¥È¥êー¤òÃµº÷¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Î½àÈ÷¤È·×²è¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£±£°. ¥è¥»¥ß¥Æ¹ñÎ©¸ø±à¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë
¥è¥»¥ß¥Æ¹ñÎ©¸ø±à¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ê´Ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä²ÖÖ¾´ä¤ÎÃÇ³³¥¨¥ë¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ó¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤ÅÐÄº¥ëー¥È¤ÈÂç¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ïー¥Õ¥Éー¥à¡¢ÎÐË¤«¤Ê¥è¥»¥ß¥Æ·ÌÃ«°ìÂÓ¡¢¤½¤·¤Æ¥è¥»¥ß¥ÆÂì¤ä¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Ùー¥ëÂì¤Ê¤É¡¢·àÅª¤ÊÃÏ·Á¤òÎ®¤ìÍî¤Á¤ëÁÔÎï¤ÊÂì¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤«¤éÈæ³ÓÅª¶á¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î·Ê´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¼«Á³Ë¤«¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤Î¹ñÄê¸ø±à¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¥ß¥å¥¢¡¦¥¦¥Ã¥º¹ñÄê¸ø±à¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Þ¥ê¥ó·´¶á¹Ù¡Ë
- ¸ø±àÆþ¸ý¤«¤é¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢¿¼¤¤ÌÚ±¢¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿»¶ºöÏ©¤È¡¢ÂÀ¸Å¤«¤éÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¸¶À¸¤Î¥ì¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¡Ê¥»¥³¥¤¥¢¡Ë¤ÎµðÌÚÎÓ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
- ±àÆâ¤Ë¤Ï¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÊ¿Ã³¤Ê»¶ºöÏ©¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢10°Ê¾å¤Î¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¥ëー¥È¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÞ¸ûÇÛ¤ÎÌ¤ÊÞÁõÏ©¤òÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥¿¥Þ¥ë¥Ñ¥¤¥¹½£Î©¸ø±à¤Þ¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Æñ°×ÅÙ¡Ê½éµé～¾åµé¡Ë¡§ ºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥È¥ì¥¤¥ë¤ÏÊ¿Ã³¤Ç¤è¤¯À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤Î¤¢¤ë¼þ²ó¥ëー¥È¤ä¡¢¤è¤ê·¹¼Ð¤Î¤¢¤ë¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥³ー¥¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±£±. ¥¶¥¤¥ª¥ó¹ñÎ©¸ø±à¡Ê¥æ¥¿½£¡Ë
¥æ¥¿½£½é¤Î¹ñÎ©¸ø±à¤Ç¤¢¤ë¥¶¥¤¥ª¥ó¹ñÎ©¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢·ÌÃ«Äì¤«¤éºÇÂçÌó900¥áー¥È¥ë¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¥¶¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤Îº½´ä¤ÎÃÇ³³¤Î°µ´¬¤Î·Ê´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£±àÆâ¤Ë¤Ï¡¢¶¹¤¤¥¹¥í¥Ã¥È¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤òÀî±è¤¤¤Ë¿Ê¤àË×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¶¡¦¥Ê¥íー¥º¤Î¥ê¥Ðー¥Ï¥¤¥¯¡¢µÞ¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡ÊµÞ¼ÐÌÌ¤ò¥¸¥°¥¶¥°¤ËÅÐ¤ëÅÐ»³Æ»¡Ë¤Èº¿¤òÍê¤ê¤Ë¿Ê¤à´ä¾ì¤ò±Û¤¨¤ÆÂç¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Î¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡¦¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æº½Çù¤Î¿¢À¸¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Âì¤¬Î®¤ìÍî¤Á¤ë¥¨¥á¥é¥ë¥É¡¦¥×ー¥ë¥º¤Ø¤Î²º¤ä¤«¤Ê»¶ºö¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¹â½ê¤«¤é¤Î¼«Á³Ä¯Ë¾¤äË×Æþ·¿¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤Î¹ñÄê¸ø±à¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¥·ー¥Àー¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¹ñÄê¸ø±à¡Ê¥æ¥¿½£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥Ø¥Ã¥É¡Ë
- É¸¹âÌó3Àé¥áー¥È¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥·ー¥Àー¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¤Ï¡¢Ìó6ÀéËü～4ÀéËüÇ¯Á°¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿ÂÏÀÑ´ä¤ÎÃÏÁØ¡Ö¥¯¥é¥í¥óÁØ¡×¤Î¥Ô¥ó¥¯¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¤¬ºï¤é¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¼«Á³¤Î¿»¿©¤Ë¤è¤ëÈ¾±ß·Á¤ÎµðÂçÃÏ·Á¤ò¸«²¼¤í¤¹Àä·Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- À±¶õ´Ñ»¡¤ËÅ¬¤·¤¿°Å¤¤Ìë¶õ¡¢ÄÌÇ¯¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥Ö¥ê¥Ã¥¹¥ë¥³ー¥ó¡¦¥Ñ¥¤¥ó¡ÊÄ¹¼÷¤Î¾¾¡Ë¤Ê¤ÉË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢²Æ¤Ï¹â»³Áð¸¶¤Ëºé¤¯Ìî²Ö¡¢Åßµ¨¤Ë¤Ï¥ì¥ó¥¸¥ãー¤¬°ÆÆâ¤¹¤ëÌó1.6¥¥í¤Î½é¿´¼Ô¸þ¤±¥¹¥Îー¥·¥åー¥Ï¥¤¥¯¤âÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Æñ°×ÅÙ¡Ê½éµé～Ãæµé¡Ë¡§ ¥ê¥à±è¤¤¤Î¥È¥ì¥¤¥ë¤ÏÊâ¤¤ä¤¹¤¯À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÇ³³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃÏ·Á¤ÎÃæ¤Ø²¼¤ë¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤ÏÂÎÎÏ¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤É¤³¤Ë¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡¢ÈæÎà¤Ê¤Â¿ÍÍÀ¤ò¸Ø¤ë¼«Á³¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤ËÌ¾¹â¤¤¹ñÎ©¸ø±à¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ï³Î¤«¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Û¤ó¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿Â©¤òÆÝ¤à¤è¤¦¤Ê·Ê´Ñ¤òºÇ¤âËþÂÅÙ¹â¤¯ÂÎ¸³¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡¢¡Ø»à¤Ì¤Þ¤Ç¤ËË¬¤ì¤¿¤¤¾ì½ê¥ê¥¹¥È¡Ù¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¾ÝÄ§Åª¤ÊÌ¾½ê¤È¡¢¤½¤Î¼þÊÕ¤ËÅÀºß¤¹¤ë±£¤ì¤¿Ì¾½ê¤ä½£Î©¸ø±à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ½ä¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èæ³ÓÅªº®»¨¤Î¾¯¤Ê¤¤»þ´ü¤òÁª¤Ó¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëÎ¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉUSA ¤Î¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ë
¾åµ¥Ë¥åー¥¹¤Î´ØÏ¢¹â²òÁüÅÙ²èÁü¡¦±ÇÁüÁÇºà¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://brandusa.mediavalet.com/portals/usa-parks)¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
