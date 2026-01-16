１/24(土)イベント開催のお知らせ『 ととのうコトから、うつくしく。』FFG × LANDIC Woman’s Wellness Project

株式会社LANDICホールディングス

株式会社 LANDIC ホールディングス(代表取締役社長兼 グループ CEO 中山 朋幸、以下「LANDIC」)は、 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ(取締役社長 五島 久、以下「FFG」)と共同で取り組んでいる「FFG × LANDIC Womanʼs Wellness Project」主催のイベントを開催いたします。“ととのえる”をテーマに、姿勢・呼吸・ツボ・食といった日常に取り入れやすいケアや体験を、ワークショップやアイテムを通じて提供し、姿勢や呼吸、カラダの内側からととのえることで心身が変化していくここちよさを実感しながら、「今日からできるセルフケア」をお持ち帰りいただけます。忙しい日々を送る女性が、自分自身のココロとカラダに向き合うきっかけとなる体験型イベントです。

【Today's Open WORKSHOPS】予約不要／当日参加可能

■イベント概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/153485/table/6_1_4f0332eed7ecb58ca1760ecc610d3ae5.jpg?v=202601160522 ]■お香で、ととのう。@玉響-たまゆら-

-玉響-たまゆら-では、ココロとカラダを“ととのえる”香りの時間をお届けしています。

お香作り体験

所要時間 約30分/参加料 \1,500

古くから伝わる製法にならい、植物の粉末と水だけでつくる無添加のやさしいお香をつくります。

■鍼灸で、ととのう。@acune

はじめて鍼灸に触れる方から、本格的にケアをしたい方も。やさしくケア方法を教えます。

美容鍼体験(美容鍼+首ヘッドほぐし)

所要時間 約20分/参加料 \2,000

お灸体験(個別ヒアリング+最適なツボへお灸施術)

所要時間 約10分/参加料 \500

【WORKSHOPS】 事前申込

■姿勢が、ととのう。 ＠ヨガインストラクター 前崎陽 氏

「冬、自分のカラダと向き合う時間」

カラダが強張る季節。知らず知らずのうちに首や肩に力が入り、凝りを感じやすくなります。日常に取り入れられるストレッチを学び、ほっとカラダをゆるめる時間をつくりませんか。講座で使用したセルフケアシートはお持ち帰りいただけるので、ご自宅でも実践してみてください。

■お出汁で、ととのう。＠博多廊 本店 総料理長 佐々木 氏

「冬、カラダに沁みる出汁の時間」

基本の出汁のとり方を学び飲み比べしながら、味わいの違いを体験。季節の食材とあわせた軽食もご用意。ご自宅でもたのしめる、出汁パックのお土産付き

■ツボで、ととのう。＠acune 工藤綾乃 氏

「冬、ゆらぎ。やさしい鍼灸の時間」

女性はホルモンや自律神経のゆらぎを受けやすいからこそ、お灸で巡りを整え、自分を労わる時間をつくってほしい。日々の疲れに自身で寄り添い、ココロとカラダをやさしく整える習慣としてお灸をお伝えします。

【POPUP出店ラインナップ】

■ヨガやサウナで、ととのう。＠room85

海や自然を愛する人へ向けたライフスタイルセレクトショップ。

ヨガ・サウナなどのウェアをはじめ、オーガニックなグッズなど、

ライフスタイルをもっと楽しくするアイテムをセレクト。

■コンブチャで、ととのう。＠SEA ROOM KOMBUCHA

糸島の自然と調和した発酵コンブチャ。

発酵過程で生まれるナチュラルな微炭酸とフルーティな香りが特徴のコンブチャ。

免疫力UPや疲労回復、アンチエイジングに期待できます。

■ハーブで、ととのう。＠tsuchinoca

日常の喧騒から離れ、時空を超えてカラダとココロを整える一杯。

福岡・うきは市の豊かな風土で育った在来茶に、厳選したオーガニックハーブを調合した、カラダに安心・安全な薬草茶です。

■素材で、ととのう。＠ANTE-ROOM

旬の野菜や果実に出会い、色や香りを感じる。

マルシェで素材を選び、家に持ち帰り、料理する。

素材で向き合うその時間が、日常をととのえます。

【「FFG公式チャンネル」で動画コンテンツを配信中。】

LANDICが運営する「L+HIRAO」で動画収録を行い、女性にとってのよりよい暮らし方や考え方について発信しています。腸活、美容など、気になるワードを見つけてみませんか?

▶動画はこちらから(https://www2.landic.com/prt_wwp-t_250530/)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nLRyWUZaVi0 ]

■「 FFG × LANDIC Womanʼs Wellness Project」とは

金融を軸としながら、地域経済や人々の暮らしを支えてきたふくおかフィナンシャルグループ。

住まいを軸としながら、ここちよい暮らしの場所やシーンを提案してきた LANDIC。

わたしたちは「福岡を中心に人々のこれからの暮らしを考える」という点で共感しました。

その一つが、あらゆる人が自分らしく生きられる社会を実現するため、女性にとってのよりよい

暮らし方や考え方について、発信をすること。

わたしたちは日々、社会や環境のさまざまな変化と向き合っています。

Womanʼ s Wellness Project は、そんな変化の中で、たくましくしなやかに生きる、ウェル

ビーイングな女性の暮らし方を共に考えるプロジェクトです。

《 本件に関するお問合せ先 》

株式会社LANDICホールディングス 担当：山本

TEL：092-283-3200

MAIL：pressrelease@landic.com

▹LANDICホールディングス 公式HP(https://www2.landic.com/prtimes/)

詳細は公式Instagramにて随時更新しております。

▹ LANDIC 公式Instagram(https://www.instagram.com/landic_official/)