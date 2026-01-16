地域情報アプリLorcle 埼玉・千葉で防犯情報配信開始

株式会社中日新聞社

自治体、メディア、企業などが発信する地域情報が集まるスマートフォンアプリ「Lorcle（ロークル）」に16日から、埼玉県警、千葉県警が発出する防犯情報の配信が始まりました。犯罪に巻き込まれないための対策や、各地で発生した事件などの情報をいち早く伝え、住民の安心安全な暮らしに役立てます。

両県警の情報配信に伴い、ロークルのサービス提供エリアに埼玉県全63市町村、千葉県全54市町村が加わります。全国13都府県の392市区町村がエリアとなり、身近な話題、生活に役立つ情報を届けていきます。アプリは誰でも無料で利用できます。

ロークルは、新聞の地域ニュースと自治体・企業・団体の情報が組み合わせて掲載される仕組みで、両県警は犯罪情報をはじめとした住民の危険に関わる情報、被害を防ぐための対策などを、ロークルを通じて届けていきます。

ロークルは、東京新聞や中日新聞などを発行する中日新聞社（名古屋市）が運営。2024年４月に愛知、岐阜、三重の東海３県でスタートし、25年度に入り首都圏や関西圏にもサービスエリアを拡大。26年１月16日時点で約110の自治体と約180の企業・団体が運用しています。警察機関では既に警視庁や神奈川県警、愛知県警などが情報を配信しています。

Lorcle(ロークル)のサービスエリア

◆関東

東京都 千代田区、世田谷区、八王子市など53区市町村（島しょ部を除く）

神奈川県 横浜市、川崎市、相模原市など全33市町村

埼玉県 さいたま市、川越市、熊谷市など全63市町村

千葉県 千葉市、船橋市、市川市など全54市町村

◆中部

愛知県 名古屋市、一宮市、豊橋市、豊田市など全54市町村

岐阜県 岐阜市、大垣市、多治見市、高山市など34市町村

三重県 津市、四日市市、松阪市、伊勢市、尾鷲市など全29市町

静岡県 浜松市、磐田市、御前崎市、森町の４市町

◆関西

大阪府 大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市など10市

京都府 京都市、宇治市、福知山市、亀岡市など18市町村

兵庫県 神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、宝塚市など18市

滋賀県 大津市、草津市、長浜市、米原市など全19市町

奈良県 奈良市、大和郡山市、橿原市の３市

計392市区町村

ロークルでは、利用者が無料で各種の情報を見ることができ、居住地だけでなく、関心がある別の地域の情報も受け取ることができます。レジャー、グルメなどの話題を掲載するページやイベント情報を地図・カレンダーに表示したページなどがあり、各自治体・企業は、それぞれのページに身近な出来事や、イベント・観光情報、手続き情報、災害などの緊急情報などを発信していきます。電子クーポンの配布やプレゼントキャンペーンなどを随時実施しており、ユーザー数が拡大しています。

Lorcleのダウンロードはこちら(https://lorcle.jrn.io/app?s=lorcle~kansai~exp)から（スマートフォン専用アプリです）

Lorcleダウンロード用QRコード

サービスエリアは順次広げていく方針で、自治体や地域団体、事業者などが参加を決定いただければ、アプリにその地域の専用ページができ、情報が掲載されるようになります。ご興味がある方はこちら(https://lorcle.jp/contact/)からお気軽にご相談ください。