【1/29（木）無料セミナー開催】金融機関における Proactive Security の実装と判断

株式会社CyberCrew（本社：東京都千代田区、代表取締役：香川 健志、以下「当社」）は、2026年1月29日（木）14:00より、無料オンラインセミナー「金融機関における Proactive Security の実装と判断」 を開催します。

◎セミナー概要

セミナーのお申込みはこちら :https://f4d4306a.form.kintoneapp.com/public/ac9785db81d9ff231e3eee9fd01d0349240fdaae5203434c16fb54252850ce1e

近年、金融機関におけるサイバーセキュリティ対策は、単なる「対応」から「先手を打つ」段階へと進化しています。金融庁ガイドラインや監督指針に沿った取り組みは広く認知されていますが、実際の現場では、次のような具体的な課題に直面することが多いのではないでしょうか。

- どこから手を付けるべきか- なぜその対策を選んだのか（あるいは見送ったのか）- その判断をどのように説明すべきか

監査や当局対応、社内における説明責任を考えると、「判断の裏付け」をどのように整理・構築するかが重要になります。

本セミナーでは、金融庁の要求事項を現場で使える判断基準に落とし込み、Proactive Securityを無理なく運用可能な形で実装するための考え方を、30分で分かりやすく解説します。

◎こんな方におすすめです

- 金融機関において、セキュリティ対策の優先順位や判断基準に悩んでいる方- 監査・当局・社内への説明責任を果たすため、判断の裏付けを強化したい方- ペネトレーションテストや既存対策を実施しているものの、不安が残っている方セミナーのお申込みはこちら :https://f4d4306a.form.kintoneapp.com/public/ac9785db81d9ff231e3eee9fd01d0349240fdaae5203434c16fb54252850ce1e◎開催概要

セミナー ：金融機関における Proactive Security の実装と判断

会場 ：オンライン開催

日程 ：2026年1月29日（木）14:00～14:30

参加費用 ：無料

受講対象者：経営層、経営企画部門、サイバーセキュリティご担当者

定員 ：1,000名

締切 ：2026年1月29日（木）14:00

主催 ：株式会社エスプール

注意事項

※ご参加には事前登録が必要です。

※録音・録画はご遠慮ください。

※聴講者側の映像・音声の発信はできません。Q&A機能を通じて質問を受け付けます。

※企業向けセミナーのため、フリーメールでの登録はご遠慮ください。

※お客様候補に該当しないと判断した場合、参加をお断りする場合があります。

※配信用URLは開催当日までに登録アドレス宛に送付いたします。

◎本件に関するお問合せ先

株式会社CyberCrew(サイバークルー) 営業部 瀬尾優月

TEL：03-6853-5823

Mail：info@cybercrew.co.jp

HP：https://cyber.spool.co.jp/contact/

◎会社概要

商 号 ：株式会社CyberCrew(サイバークルー)

所在地 ：〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル10階

代表者 ：代表取締役 香川 健志

事業内容：サイバーセキュリティ支援

設 立 ：2025年4月

公式サイト：https://cyber.spool.co.jp/