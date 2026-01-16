¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø±ö¿¬¤ÎÃÏ¼ò¤È¤½¤Ð¤Î¿è¤ÊÍ¼¤Ù¡Ù ¹¥É¾¤Ë¤Ä¤º£Ç¯¤â³«ºÅ¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í±ö¿¬»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ê²ñÄ¹¡¦ÎÓ½¤°ì¡Ë¤Ï3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë±ö¿¬»ÔÆâ4Â¢¤ÎÃÏ¼ò¤È¤½¤ÐÀÚ¤êÈ¯¾Í¤ÎÃÏ ËÜ»³¤½¤Ð¤ÎÎ¤¤Î¤½¤Ð¤òÌ£¤ï¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö±ö¿¬¤ÎÃÏ¼ò¤È¤½¤Ð¤Î¿è¤ÊÍ¼¤Ù2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
±ö¿¬»ÔÆâ¤ÎÌÃ¾ú»ÍÂ¢¤Î¿·¼ò¡¢Âç¶ã¾ú¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¡¢¤³¤ÎÆü¤Î°Ù¤ËÆÃÊÌ¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿ÎÁÍý¤È¤½¤ÐÀÚ¤êÈ¯¾Í¤ÎÃÏ ¤Î¼êÂÇ¤Á¤½¤Ð¤ËÀå¸Ý¡£Âç¿Í¤Î¿è¤ÊÌë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅÆü¡ÛÎáÏÂ£¸Ç¯£³·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¡¡¢¨Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÀ©¡¡¡¡
¡Ú»þ´Ö¡Û¸á¸å£¶»þ£°£°Ê¬¡¡³«±ã¡Ê³«¾ì ¸á¸å5»þ30Ê¬¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡Û¥Û¥Æ¥ëÃæÂ¼²°¡¡Ë±Ñà¤Î´Ö
¡ÚÄê°÷¡Û£²£°£°¿Í¡¡
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û£¶¡¤£°£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û£²£°ºÐ°Ê¾å
¡ÚÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡üÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä½ê¡§±ö¿¬±ØÁ°´Ñ¸÷¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊJR±ö¿¬±ØÅì¸ý¡Ë¡¡¢©399-0737 ±ö¿¬»ÔÂçÌçÈ¬ÈÖÄ®13-10 ä0263-88-8722¡¡9¡§00¡Á18¡§00¡¡¡ÎÅÚ¡¢Æü¡¢½ËÆü¤â±Ä¶È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ï
¡üÈÎÇä´ü´Ö¡§ ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î£²£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÎáÏÂ£¸Ç¯£²·î£²£³Æü¡Ê·î¡¦½Ë¤Þ¤Ç¡Ë¸áÁ°£¹»þ¡Á¸á¸å£µ»þ¡¡¢¨¤¿¤À¤·Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»
¡þ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¤ª³Ú¤·¤ßÃêÁª²ñ¤ä¤³¤ÎÆü¸ÂÄê¤ÎÆüËÜ¼ò¤ÎÂ¨Çä²ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÎ»á¤µ¤ó¤ä¼òÂ¢¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ë¡Ö¼òÂ¢¥Ö¡¼¥¹¡×
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í±ö¿¬»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ
Ã´Åö¡§Ä»±©¡¡Ãæß·
TEL¡§0263-54-2001¡¡FAX¡§0263-52-1553
info-shiojirikanko@tokimeguri.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
±ö¿¬»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡Ö»þ¤á¤°¤ê¡×
https://tokimeguri.jp/
±ö¿¬»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¸ø¼°Facebook¥Ú¡¼¥¸
https://www.facebook.com/tokimeguri/
±ö¿¬»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë
https://twitter.com/info40430583
±ö¿¬»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¸ø¼°Instgram
https://www.instagram.com/shiojiri_kanko/
±ö¿¬¤ÎÃÏ¼ò¤È¤½¤Ð¤Î¿è¤ÊÍ¼¤Ù
https://tokimeguri.jp/guide/sakespba-shiojiri2026/
¡ã±ö¿¬¤Î¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
±ö¿¬¤ÎÆüËÜ¼ò¤ÎÌ£¤ÏÉ´Ç¯°Ê¾å¤ò¤«¤±¤ÆÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤¬Â¤¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅÄ±àÃÏÂÓ¤Î¹¤¬¤ë¾¾ËÜÊ¿¤Ç¤Ï¡¢¹¥Å¬ÊÆ¤¬Æþ¼ê¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¼òÂ¤¤ê¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤À¶¤é¤«¤Ê¿å¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÁÅý¤ÈÎò»Ë¡¢¼«Á³¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿±ö¿¬¤Î¼ò¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È½ÏÀ®¤·¤¿É÷Ì£Ë¤«¤ÊÌÃ¼ò¤Î¿ô¡¹¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ã¤½¤ÐÀÚ¤êÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡¡ËÜ»³¤½¤Ð¤ÎÎ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
Ãæ»³Æ»¤Î½É¾ìÄ®¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÎ¹¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ËÜ»³½É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤½¤ÐÀÚ¤ê¤¬¡¢³¹Æ»¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ö¿¬»Ô¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢µ¤²¹¤ÎÆü³Óº¹¡¦Ç¯³Óº¹¤¬Âç¤¤¯ÎÉ¼Á¤Ê¤½¤Ð¤ÎºÏÇÝ¤Ë¸þ¤¯ÅÚÃÏÊÁ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤½¤Ð¤¬ºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êõ±Ê2Ç¯¡Ê1705¡Ë¤Î¡ÖÉ÷Â¯Ê¸Áª¡×¤Î±ÀÎë¤Îµ½Ò¤Ë¤â¡Ö¶¾ÇþÀÚ¤È¤¤¤Ä¤Ñ¤â¤È¿®Ç»Ô¢ËÜ»³½É¤è¤ê½Ð¤Æ¤¢¤Þ¤Í¤¯Ô¢¡¹¤Ë¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤±¤ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ö¿¬»Ô¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©ÃæÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿Í¸ý6Ëü5Àé¿Í¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß¡Ë¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿ï°ì¤ÎÉÊ¼Á¤ò¸Ø¤ë¥ï¥¤¥óÍÑ¤Ö¤É¤¦¤È¤½¤Î¤Ö¤É¤¦¤ò»È¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥ó¤òºî¤ë»ÔÆâ16¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß¡Ë¤Î¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤¹¡ÖÆàÎÉ°æ½É¡×¤È¼¿´ï¤ÎÄ®¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÌÚÁ¾Ê¿Âô¡×¤Î2¤Ä¤Î½ÅÍ×ÅÁÅýÅª·úÂ¤Êª·²ÊÝÂ¸ÃÏ¶è¤ä¡¢ÆüËÜ»°Âç°äÀ×¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÊ¿½Ð°äÀ×¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤·¤ÆÌ¾¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¹â¥Ü¥Ã¥Á¹â¸¶¡×¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÅÙ¡¹¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥°¥ë¥á¡Ö»³Â±¾Æ¡×¤Ê¤É¡¢Ë¤«¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤òÍ¤¹¤ë¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£
