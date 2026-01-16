山梨県韮崎市にある螢雪寮にて、山田秋津氏が長年にわたり収集した貴重な標本を公開する「山田秋津標本コレクション 世界のチョウたち展」を開催します。

本展では、普段目にする機会の少ない世界各地の珍しいチョウが一堂に集まり、その繊細な美しさや多様な姿を間近で鑑賞することができます。色彩豊かで迫力のある標本は、昆虫に親しみのあるお子さまはもちろん、大人の方にとっても見応えのある内容となっています。

会場は、韮崎市の登録有形文化財である、螢雪寮「お蔵」1階。

入場は無料ですので、ご家族やご友人とともに、世界のチョウが織りなす魅力的な世界をぜひお楽しみください。









■開催概要

開催期間：2026年1月10日（土）～1月25日（日）

開催時間：10:00～16:00

※入場無料

■会場

螢雪寮 お蔵1階

（山梨県韮崎市神山町鍋山1880-1）

■アクセス

＜自動車＞

中央自動車道 韮崎ICより約10分

＜電車＞

JR中央本線 韮崎駅下車

・韮崎市民バス円野線「韮崎大村美術館前」下車 徒歩約10分

・タクシー 約5分

■お問い合わせ

韮崎大村美術館

TEL：0551-23-7775

http://nirasakiomura-artmuseum.com/

韮崎大村財団

TEL：0551-30-4245

https://nirasaki-omura.or.jp/

韮崎市の魅力を紹介｜螢雪寮（けいせつりょう）♪









ノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智博士が、幼少期から山梨大学を卒業するまで過ごした生家です。

主屋は明治40年ごろ、土蔵は大正5年ごろに建てられました。

地域を代表する養蚕農家の伝統を受け継ぐ建物としての価値が認められ、令和2年4月に韮崎市では初めて登録有形文化財（建造物）に登録されました。

その後、大村智博士から市に寄贈されたことを受け、建築当時の状態を残しつつ、後世へ継承・保存していくため、令和3年4月からセミナー・ワークショップや地域の集いの場などで利用ができる施設としてオープンしました。

また、県外から韮崎市に移住を検討している方が、移住前にまちの様子を知るため、一定期間、地域の環境や雰囲気を感じ体験し、韮崎市での生活をお試しできる「お試しハウス」もご利用いただけます。

螢雪寮の周辺は、自然風回遊式庭園「創新苑」があり、「古き良きものを学び、理解し、これからの未来に合わせて活かしていく」という意味を持つ「復古創新」から庭園を「創新苑」、庭園内にある門を「創新門」とそれぞれ大村博士によって命名されました。

季節ごとに表情を変える山景と草花が創り出す風光明媚な風景をお楽しみいただけます。

郷土の偉人を生み出した「螢雪寮」で、様々な学びや交流などの人材育成の場としてご活用ください。

詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/kouen_bijyutsukan_shiryokan/rental/6639.html