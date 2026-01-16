「冬のごほうび旅キャンペーン」に「マイグル」採用、グルメ・温泉などをめぐる回遊型ビンゴキャンペーン

株式会社ギックス

株式会社ギックス（本社：東京都港区、代表取締役CEO：網野知博、以下：当社）は、西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪市北区、社長：倉坂昇治、以下：JR西日本）が協力し、公益社団法人 ひょうご観光本部（兵庫県神戸市、理事長：高士薫、以下：ひょうご観光本部）が開催する「冬のごほうび旅キャンペーン」に、当社が提供する”ゲーミフィケーション×データ”による習慣化促進プラットフォーム「マイグル」が採用されたことをお知らせいたします。

■背景・キャンペーンの狙い

当社とJR西日本は2019年に資本業務提携を行い、JR西日本グループの技術ビジョン「持続可能な鉄道・交通システムの構築」の実現に向けた取り組みの1つとして、「マイグル」と移動生活ナビアプリ「WESTER」を連携し、デジタルスタンプラリーを始めとした多種多様な施策を実施してまいりました。

「WESTER」利用者へはリアルとデジタルを組み合わせた「おトク」で「楽しい」体験を提供し、JR西日本へはキャンペーンの量産と顧客の行動データ蓄積や分析を可能にした結果、2025年2月に1,000万人を突破した「WESTER」会員数増加※1へ寄与したほか、「令和6年度近畿運輸局交通関係環境保全優良事業者等表彰」※2を受賞する取り組みも誕生しています。

今回「マイグル」が採用された「冬のごほうび旅キャンペーン」の一環であるひょうGO！デジタルミッション「冬のごほうBINGO！」は、ひょうご観光本部が手がける企画です。雪の季節も安心・安全な公共交通機関を利用して、兵庫県の魅力である「グルメ」や「温泉」、「日本酒」、「イルミネーション」などを楽しみながら、WESTERポイントや兵庫県の地酒などを詰め合わせたごほうびセット（特選品）を獲得いただけます。「マイグル」のゲーミフィケーションを活用した、楽しみながら参加できる仕組みを通じて、兵庫県各地の周遊、県内対象施設での購買、およびJRの利用促進を目指します。

また、本キャンペーンではマイグルの「ビンゴ機能」を実装しています。ユーザーは、指定されたミッションをクリアすることで各マスにスタンプを集め、タテ・ヨコ・ナナメいずれかのラインが揃うごとに、インセンティブの獲得や抽選参加が可能となります。

この「ビンゴ機能」は、スタンプ獲得だけではなく、「あと1つでビンゴ！」というワクワク感が参加率を高め、自然な回遊や再来訪を促進するというゲーミフィケーション要素が加わります。さらに、どのマスを狙って攻略するかをユーザーが自由に選べるため、能動的な行動を引き出しやすく、ファン化や体験価値の向上にもつながります。

※1 おかげさまでWESTER会員1,000万人突破！あっちこっちでWESTERフェスタ！各サービスでポイントキャンペーンを実施します。（2025/2/28）https://www.westjr.co.jp/press/article/items/250228_00_press_wester_tenmillion.pdf

※2 ギックスのマイグルを連携したJR西日本アプリ「WESTER」の取り組みが「令和6年度近畿運輸局交通関係環境保全優良事業者等表彰」を受賞（2025/2/17）https://www.gixo.jp/news-press/26706/

■ひょうGO！デジタルミッション「冬のごほうBINGO！」概要

１.実施期間

2026年1月13日（火）～2月28日（土）

２.主催

公益社団法人 ひょうご観光本部

３.協力

西日本旅客鉄道株式会社

４.内容

JR西日本の移動生活ナビアプリ「WESTER」を活用した、兵庫県の観光スポットを巡る2種類のデジタルビンゴ（兵庫県北部・南部）です。1つのマスの中に「温泉」「イルミネーション」「日本酒」など、テーマにちなんだスポットが複数設定されており、いずれかのスポットを訪れるとマスが開きます。タテ・ヨコ・ナナメでビンゴの数に応じて賞品のプレゼントや抽選に参加できます。なお、スポットと賞品はそれぞれ北と南のエリア別にご用意しています。

＜賞品＞

１.1ビンゴ達成（ビンゴ1ライン）

全員に「WESTERポイント」（基本）200ポイントをプレゼント

２.3ビンゴ達成（ビンゴ3ライン）

抽選で100名様に「WESTERポイント」（基本）500ポイントをプレゼント

３.オールビンゴ達成（ビンゴ8ライン）

抽選で5名様に「ひょうごのごほうびセット（特選品）」をプレゼント

※オールビンゴの当選者は20歳以上の方に限ります。

４.「北ごほうBINGO」「南ごほうBINGO」両方で1ビンゴ以上達成

全員に「WESTERポイント」（基本）200ポイントをプレゼント

※「冬のごほうび旅キャンペーン」キャンペーンサイト：https://www.nta.co.jp/maas/hyogosr

■「ゲーミフィケーション×データ」による習慣化促進プラットフォーム「マイグル（Mygru）」https://www.mygru.jp(https://www.mygru.jp)

マイグルは、「ゲーミフィケーション×データ」による習慣化促進プラットフォームです。

オフラインとオンラインの行動データやゼロパーティデータを起点に、来店・回遊・接触頻度といった“購買の手前”にある行動を可視化。チャレンジ、アンケート、インセンティブなどの“ミッション”を通じて、小さな行動変化を積み重ね、継続利用＝習慣化を設計します。（特許出願済 特許6841539等）

■株式会社ギックスについて https://www.gixo.jp/(https://www.gixo.jp/)

ギックスは、戦略コンサルタントとアナリティクス専門家によって立ち上げられた “データインフォームド”推進企業です。データを最大限に活用してクライアント企業の「顧客理解」を支援し、事業成長に向け経営課題を解決しています。盲目的にデータだけに頼るのではなく、データに基づいて人間が論理的に考え、合理的に判断できるよう、テクノロジーと方法論を用いて世の中を変革していきます。

会社名 ：株式会社ギックス

代表者名 ：代表取締役CEO 網野 知博

所在地 ：東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11F

事業内容 ：アナリティクスを用いたデータインフォームド事業

データを活用した各種コンサルティング業務および、ツールの研究・開発

上記ツールを用いた各種サービスの提供