ジャパン・ミュージックブリュット・フェス VOL .6　全人類青春継続支援事業　Do It！！　ー止めてもムダだからー

ミュージックブリュットとは…

障がいのある人が描くアートなどを指す「アール・ブリュット」は、フランス語で「生の芸術」を意味し「正規の美術教育を受けていない人による加工されていない芸術」のことですが、それを音楽に当てはめたのが「ミュージック・ブリュット」です。

ミュージック・ブリュット Do It！！は、全国から障がいのある人たちの音楽バンドやスタンドアップコメディアンなどが集い、パフォーマンスを繰り広げる2日間のイベントです。

6回目の今回は、全国から個人・団体14組が出演し、うち初出場がなんと10組あります。残念ながら、今回出場がかなわなかった方々も含め、年々広がるこのムーブメント、もう止まりません。

今回は大きな動きとして、Do It！！をスタート時から支えてくれているサルサガムテープ（神奈川県）、SideWinDer（埼玉県）、ダッキーアクソン（三重県）、ポパイ座銀河団（愛知県）の4組が後進に道を譲るということで個々の出演を控えました。2日目最後のDo It！！バンドで勢揃いしステージを盛り上げてくれますが、更に自主イベント「Rock Out！！」を開催してくれることになりました。

どんどん新しい風を取り入れ、多用な表現が生まれています。ぜひぜひ皆様、会場でしか味わえない空気を体感してください。

2026.1.31（sat） MC：まなミネぴかりん

１. スーパーピッチョーネ (愛知）初

HERALBONY の大スター、コピー機で写し取る作品を創るアーティスト、井口直人も参加する名古屋・栄五丁目発、元祖ミュラキュラス系バンド。唯一無二の chillout な生(き)の ことば と 音 を大切にマイペースに活動している。普段思っている事や感じた中から、出てきた言葉を楽曲に込めて、スーパーピッチョーネの紡ぎだす物語を、ぜひ楽しんでください。2015年1stアルバム「はとのおと」リリース、 2017年5月NHK総合「ほっとイブニング」出演。Spotify、Amaozon Music、Apple Music 等、主要音楽配信サイトや配信アプリで、楽曲のデジタル配信を開始。2025 年秋 新曲「ドライブのうた」リリース

２. NO BORDER（愛媛）初

画家でボーカリストの立花 SiSi 太郎は 2004 年工事現場で事故にあい半年間意識不明に、奇跡的な復活の後、人工呼吸器の装着に切開した喉で歌い、寝たきりで固まった関節でギターを奏でステージに立っている。そんな SiSi 太郎の魂の叫びをみんなに聴いてほしい。

３. トンカラポンガ （和歌山）

サーカス団を夢見る多種多様なチンドンパフォーマンス楽団。トンカラポンガでございます。出来ない事を出来てるように見せ、出来る事をもっと出来る様に見せる、さあさあみなさまご機嫌いかが？障害があろうが無かろうが、もう戻れやしないなら生きる力を育てましょう！

４. 拝山 新レイ斉（新潟）初

新潟で色々やっている精神と発達併発しているぼっち障害者。メインは小説書きだが、カバー曲を歌ったり、自作の朗読(劇)を演じるステージ系とかもしている。詳細を知りたい人はネットで検索検索うっ！

５. YOHKO（新潟）

地元（新潟）では、お山の大将にもなれない、YOHKO 様。でもなぜか、埼玉、名古屋ならスッと入っていけるのは、私がいい女だから？マツコデラックスの写真ばかりだけど、私は新潟の安室奈美恵や、米倉涼子だからね。

６. 未来少年バンド（佐賀）初

こんにちは、未来少年バンドです。僕たちは生涯青春のバンドです。楽曲は全てオリジナルです。アール・ブリュットをテーマにしています。よろしくお願いします。皆さんと一緒に歌と演奏を楽しみたいと思います。寒さに負けずに頑張ります！

７. Break Down Communication（三重）初

トークボックスとシンセサウンドを駆使、ノイズや無音を取り込み、音の断片、声の加工、カオティックでポップな要素をミックスした独自の音世界を展開する、発達障がいのあるオオタマサトシを中心に結成された斬新なシンセパンク的ユニット。現在はギタリストとパフォーマーを加えた5人で活動中。ライブでは身体表現を取り入れたパフォーマンスで視覚と聴覚の両面から刺激を与えている。『 Communication Break Down』（2022年 / Laprida Records）。2025年ノルウェーのインディーズレーベルreclusive recordsからkekekeとのsplit albumをrelease。同albumを日本のImpulse recordsからCD release

2026.02.01(sun) MC: 02 問題 会場リポーター：屋久島夫妻

１. 白岩次郎（東京）初

日本初しゃべれないスタンダップコメディアン・白岩次郎。IQ18、語彙は 10 程度。読めない書けないしゃべれない！なのにおしゃべり！！出来ないことを出来ないままに明るく生きて愛と笑いを届ける 31 歳。

２. DJ Yuta & Yoichi（島根）初

シンセサイザーとサンプラーを駆使したフィジカルに障がいのあるサウンドクリエイターDJ YutaとギタリストYoichiのユニット。2015年には音楽コンテスト「ゴールドコンサート」でグランプリ、韓国・平昌パラリンピック記念イベントへの招聘 、東京2020セレモニーステージでのパフォーマンス、「コナンカードゲーム TVCM1-2」、大阪・関西万博「O-MU-TSU WORLD EXPO2025」の音楽制作、カリフォルニアの著名シンガー、Mimi Pageとのコラボなど、国内外で高い評価を受け、活躍の場を広げている。

３. A Quiet Sprout（三重）初

大井川OVER DRIVE2025 エフェクターコンテスト・グランプリ、Quiet Signalというブランドでエフェクターの製作を行っている「いたりあん」とサポートギタリストによるユニット。自作エフェクターや熊野古道センターの廃材で作ったエレキカリンバなどを使い、空間を彩った風景を音を通して感じてもらえたらと思います。

４. 佐々木あおい（北海道）初

北海道を拠点とする生来のアニミズム的世界観と、強固な自我をもたない統合失調症の経験を有する絵と音の表現者、「いのち」という祝福を自分らしく描くこと、奏でることを目指している。2020年「Early Spring Morning」、2024年「ひかる雨」発売。動画作品2025年「winter story」、「Ocean of Stars、Refugiain the Anthropocene」がある。

５. トリプルブッキング（神奈川）初

ADHD うっかりさんでも大丈夫！を曲に載せて発信しています。ボーカルは短期記憶がヤバくて自作の歌詞なのに毎回巨大歌詞カードを持ってステージに上がってます！観客に模造紙持ってもらう うっかりして旅行にいくのにドア開けっぱなしで行ったメンバー、義母に送るお中元を自分の家に送ってしまったメンバー、子どもの幼稚園の遠足を忘れてお弁当を園長先生に恵んでもらったメンバーなどうっかりが多発しながらそれでもなんやかんや生きてる！生きていればなんとかなる！(ハート)

うっかりしても大丈夫 でステージを楽しみたいです。(ハート)

６. ザ スクランブルーズ（東京）

東京は武蔵の国を中心に活動中のバリアクラッシュロックバンド、ザ スクランブルーズです。ロックは自由なのだ！をライヴにて表現中です。

７. DoIt！！Band（日本）

この日のためのスペシャルバンド！一緒に歌って踊って、大騒ぎしよう！そしてまた来年会おう！

【チケット情報 ※小学生以下無料】

１ 前売り2days 5,000円 内訳：各日1ドリンク付 ドリンク代600円×2=1,200円 チケット代3,800円/1,900円

２ 前売り1day 3,000円 内訳：ドリンク代600円 チケット代2,400円

３ 当日券 各日3,500円 内訳：ドリンク代600円 チケット代2,900円

【チケット購入・お問い合わせ】

LivePocketもしくは、下記の窓口からご購入ください。

2月1日(日)の1day前売チケットをご購入希望の方は、『1day前売』をご購入ください。チケットの日付が1月31日と表示されますがそのままお買い求めください。

https://livepocket.jp/e/zvkkb

【他チケットの問合せ窓口】

１ 特定非営利活動法人希望の園 Tel/Fax : 0598-67-0486 hello@kibounosono.info

２ 認定NPO法人ポパイ olive@pop-i.info

３ 東海・北陸ブロック障害者芸術文化活動広域支援センター info@niigata-artbrut.net

会場

Live&Lounge Vio 名古屋市中区新栄2丁目1-9 flexビル B2

https://liveloungevio.com/access/

日時

2026年1月31日(土)-2月1日(日) 両日ともopen12:30 start13:00

⚫︎主催 特定非営利活動法人希望の園(三重県)、認定特定非営利法人ポパイ(愛知県)、東海・北陸ブロック障害者芸術文化活動広域支援センター、あしょげぶセンター(愛知県障害者芸術文化活動支援センター：愛知県）

⚫︎協力 一般社団法人C’mon Music & Performance Association HEAD MUSIC合同会社

⚫︎制作協力 Live&Lounge Vio

さらに…

DoIt!!からはみだした4バンドが新栄の夜をROCK OUT!!

Rock Out！！ -青春継続支援加算- -思いっきり楽しめ-興奮するのはこれからだ！延長戦やるんだろ！なぁ！

『青春を加算します。』Do It！！1日目終了後に、更に名古屋を熱くするイベントが！！音楽を通じて、誰もが青春を鳴らし続ける。Rock Out！！ -青春継続支援加算- は、そんなイベントです。これまでDo It！！を支えてきた4組の出演者たち。サルサガムテープ／ダッキーアクソン／SideWinDer／ポパイ座銀河団。それぞれの青春が、この夜、音となって鳴り響きます。

サルサガムテープ（神奈川）

かしわ哲（NHK5代目 歌のお兄さん）が結成した、ごきげん! 天然ロックンロールバンド。現在では梶原徹也(ex.ザ・ブルーハーツ)らもメンバーに名を連ね、日本各地や海外でライヴを行っている。ミッキー吉野・仲井戸CHABO麗市・AI等多数のミュージシャンがセッション参加！忌野清志郎に「ロックンロールの原型」と評されたサウンドを体感すべし！YEAH！

ダッキーアクソン（三重）

脳性麻痺による障がいのあるDJ.Hatchとヴォーカルのシュン、カナダ出身サウンドメーカー、Dr.E-BOTと施設スタッフによる障がいや国籍を超越した「ニューハイブリットバンド」、1stCD「素晴らしき思いつき」、2ndCD「未熟者の名案」も好評発売中

SideWinDer（埼玉）

音、身体、言葉、ノイズ――あらゆる衝動をぶつけ合いながら、“今”を焼き付ける現象体。

ギター、ベース、ドラム、パーカッション、DJ、オタマトーン、タンバリン、ダンサー、詩人までが混在し、秩序なき秩序を生み出す。カテゴライズ不能、定義不能。これは音楽ではない。

日々積み上げ、研ぎ澄ませた音を、真正面から叩きつけることでしか語らない現象なのだ。

ポパイ座銀河団（愛知）

メンバーの素直な表現に「唯一無二」の「楽しさ」を感じる、「正しさより、楽しさ」で「音楽の原点」へ。

そう、人生は、まさに「楽しむ」ことだと教えてくれる、それがポパイ座銀河団だ！

大トリはまかされた！みんな、思いっ切り楽しめ！ RockOut！

⚫︎チケット情報 ※小学生以下無

前売 2,000円（内訳：ドリンク代600円 チケット代1,400円）

当日 2,500円（内訳：ドリンク代600円 チケット代1,900円）

会場

Live&Lounge Vio 名古屋市中区新栄2丁目1-9 flexビル B2

https://liveloungevio.com/access/

【チケット購入・お問い合わせ】

【LivePocket】

https://livepocket.jp/e/cioaq

主催：一般社団法人 C’mon Music & Performance Association

【問合せ】東海・北陸ブロック障害者芸術文化活動広域支援センター

Info@niigata-artbrut.net