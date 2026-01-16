プロゴルファー古江彩佳選手とスポンサー契約を締結

川崎重工業株式会社

川崎重工は、本日、プロゴルファーの古江彩佳選手とスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。古江彩佳選手は、2026年シーズンより、ウェア、キャディバッグにブランドマーク「Kawasaki」を入れてツアー参戦します。

川崎重工グループは、グループミッション「世界の人々の豊かな生活と地球環境の未来に貢献する"Global Kawasaki"」のもと、私たちが活動する地域社会の一員として積極的な貢献を果たす責任があると考えており、事業所や工場のある地域を中心に、スポーツ・芸術文化の支援活動や、地域交流などを行っています。

今回スポンサー契約を締結した古江選手は、川崎重工が本社を置く神戸で生まれ育ち、アマチュア時代から数々のタイトルを獲得し、2019年には史上7人目のアマチュアでのツアー優勝を果たし、プロテスト免除でプロ入りしました。

プロ転向後は日本女子ゴルフ（JLPGA）ツアーで通算7勝、さらに2022年には世界最高峰といわれる米国女子ゴルフ（LPGA）ツアーで初優勝、2024年にはメジャー大会「エビアン選手権」で日本人女性史上4人目となるメジャー制覇を達成するとともに、日本人初の「ベアトロフィー」を獲得しました。2025年は世界ランキング最高7位と、日本を代表するトッププレーヤーです。

川崎重工は、こうした世界へ挑戦し活躍する古江選手の姿勢に深く共感し、地元企業としてその挑戦を全力でサポートします。また、スポーツを通じて人々に感動と喜びを届ける活動を、これからも積極的に推進してまいります。

【古江彩佳選手からのコメント】

この度、川崎重工様にスポンサードしていただけることになり、新たな気持ちで2026年のスタートを迎えられることに心より感謝しております。

私の地元神戸には川崎重工グループ様の本社や工場があり、特に川崎車両では幼い頃から新しい鉄道車両が誕生するのをたくさん見てきました。

その素晴らしい Kawasaki history に感銘を受けるとともに、豊かで美しい未来社会に向けて「カワる、サキへ。」を掲げて挑戦されている想いに共感しております。

そして、世界中の方から信頼される企業グループを目指しておられる川崎重工グループ様とともに、私も世界中で感動と笑顔を絶やすことのないプレーヤーを目指して、今後とも全力で邁進してまいりますので、引き続きご支援のほど、よろしくお願いいたします。