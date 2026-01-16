【京都産業大学】体育会バスケットボール部　ヒシグバータル・オーギル選手がB2福井ブローウィンズへ加入

学校法人京都産業大学

京都産業大学（京都市北区／学長：在間敬子）の体育会バスケットボール部 ヒシグバータル・オーギル選手が、2026年1月16日付で、B2福井ブローウィンズに2025-26シーズンのアジア特別枠での契約選手で加入することが決定しました。

＜選手情報＞

[氏名]ヒシグバータル・オーギル

[ポジション] C（センター）

[身長/体重] 203cm/110kg

[生年月日] 2003年5月27日

[出身地] モンゴル

[出身校] 京都産業大学

[経歴]

2019-21 明徳義塾高等学校

2022-25 京都産業大学

2026- 福井ブローウィンズ

＜本人からのコメント＞



福井ブローウィンズのブースターの皆さん、はじめまして。新加入することとなりました、ヒシグバータル・オーギルですギルと呼んでください。このような貴重な機会を与えてくれた、手代木GM、蓮井AGM、福井ブローウィンズの関係者の皆様、ならびにこれまでご指導いただいた指導者の皆様に、感謝申し上げます。

京都産業大学で学んだことや、これまでの経験を生かしながら、プロとしての自覚を持って日々取り組んでまいります。

まだまだ未熟ではありますが、先輩方やスタッフの皆さんから多くを吸収し、成長していきたいと思っています。

一日でも早く福井ブローウィンズの力になれるよう、全力で頑張ります。

ブースターの皆さんの前でプレーできることを楽しみにしています。