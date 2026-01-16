人気のアフターグロー リップバームが、ORGASMやDOLCE VITAといったNARSを象徴するシェードに、新色を加えた全9色のラインナップでリニューアル＜本日発売＞

資生堂ジャパン株式会社AFTERGLOW LIP BALM NCOLOR WORTH CRAVING

とろけるような贅沢。艶っぽい透明感。

NARS史上もっともスウィートな「媚びない甘さ」と、カラー＆ケアハイブリッドなフォーミュラで人気の、アフターグロー リップバームが、ケア効果とシェードをアップデートして再登場。カラフルな甘いキャンディーカラーが、ひとさじのピュアな官能をオン。NARSならではのモダンな発色とともに、甘さと洗練が絶妙に調和したスウィートな抜け感を演出。唇をうるおいで満たし、繊細な輝きで彩ります。とろけるバームは、べたつくことなく、心地よい使用感ですっと伸び広がります。モノイ ハイドレーティングコンプレックスに加え、2種の保湿成分モイスチャーロッキングブレンドとヒアルロン酸スムージングスフィア*を配合。長時間うるおいを与え、ふっくらとなめらかな唇に整えます。





唇にのせるたび、心ときめく。毎回手を伸ばしたくなる、可憐な仕上がり。

＊1・・・トコフェロール、ヤシ油、ガーデニアタイテンシス花エキス（エモリエント成分）

＊2・・・シア脂、マンゴー種子油、トコフェロール（エモリエント成分）

＊3・・・バルミチン酸エチルヘキシル、ヒアルロン酸Na、トリヒドロキシステアリン、グルコマンナン（保湿成分）

全9色 | 2026年1月16日（金）新発売

■NARS アフターグロー リップバーム N

税込価格4,180円（本体3,800円＋税)

LONG-LASTING HYDRATION

モノイ ハイドレーティングコンプレックス、モイスチャーロッキングブレンド、ヒアルロン酸スムージングスフィア*の3種の保湿成分を配合したデイリーリップマスク。メーキャップを楽しみながら、唇をうるおいで満たし、ぷるんとつややかな状態に保ちます。

PURE SENSATION

ORGASMやDOLCE VITAといったNARSを象徴するシェードに、新色を加えた全9色のラインナップ。キャンディのようにピュアで透明感あふれる質感に、NARSならではのモダンな発色を融合。甘さと洗練が絶妙に調和したスウィートな抜け感で、媚びない可愛さを演出します。シアーな血色感と繊細な輝きが唇を上品に彩り、魅了する唇に。それは、アフターグローが誘う甘美な余韻。



BUILDABLE & MULTIPLE USES

バターのような、なめらかなテクスチュア。べたついたりコーティング感なく、唇に溶けこみます。単品で上品な発色を楽しんでいただく他、重ね付け可能で、リップ下地としてご使用いただいたり、リップに重ねてニュアンスチェンジのアクセントとしても自在にお使いいただけます。重ねるたび満ちていく、センシュアルなうるおい。

“OUR LIP BALMS ARE IRRESISTIBLE WITH THEIR SHEER SHADES, SUBTLE SHINE, AND SMOOTH TEXTURE.”

“A WASH OF COLOR AND A LITTLE GLOW MAKE LIPS LOOK SO SEDUCTIVE .”

“A LITTLE GLOW GOES A LONG WAY.”

「NARSのリップバームは、透き通るシェード、繊細な輝き、そしてなめらかなテクスチャーで魅了する。」

「ほんのりとした色味とほのかな輝きが、唇をセクシーに魅せてくれる。」

「輝きを少し加えるだけで、大きく見違える。」

ーフランソワ・ナーズ NARS創始者／クリエイティブ・ディレクター

ORGASM

[品番] 777

ピーチピンク&ゴールデンシマー

DOLCE VITA

[品番] 888

ダスティローズ

CRUSH

[品番] 232

ラテブラウン

STARGAZE

[品番] 236

ベビーピンク

FAST LANE

[品番] 237

モーヴヌード

HOT LINE

[品番] 257

ブラックチェリー

＊セミセルフ店舗取り扱いなし

MISEDUCATION

[品番] 259

チェリー

＊セミセルフ店舗取り扱いなし

TRIPLE X

[品番] 270

クリスタルクリア

＊セミセルフ店舗取り扱いなし

ARAGÓN

[品番] 277

レッドチェスナッツ