【京都高島屋】1月17日(土)から開催！こころときめくショコラがいっぱい！「タカシマヤ アムール・デュ・ショコラ2026」

株式会社高島屋

■会 場 ： 京都高島屋S.C.（百貨店） ７階特設会場

■会 期 ： 2026年１月17日(土)～２月14日(土)

■営業時間 ： 午前10時～午後8時

京都高島屋S.C.では「タカシマヤ アムール・デュ・ショコラ2026」を17日（土）から開催いたします。店頭では100を超えるブランドを取り揃え、この時期ならではの味わいをお届けいたします。本年は、「世界のプレミアムなショコラ」の豊富なラインアップはもちろん、国内の美味しいショコラに注目が高まるなか、素材にこだわったショコラブランド、京都にゆかりのあるショコラなどが登場します。また本年は、カカオ豆の供給不足に対する取り組みとして、ノンカカオ素材（代替チョコレート）を使用した、“ショコラ”のような豊かな味わいのスウィーツを4ブランドで展開します。会場内はマルシェのように、歩くたびに心ときめく出会いがいっぱいです。贈る人も贈られる人も、笑顔になる甘い時間を提供いたします。

京都の魅力を再提案、京都ゆかりのショコラを特集！

京都高島屋S.C.限定 ※500点限り

■5人のシェフの個性が輝くスペシャルな１箱

〈クラブハリエ〉山本隆夫氏と、京都にゆかりのあるシェフ４人。〈パティシエ エス コヤマ〉小山 進氏、〈トシ・ヨロイヅカ〉鎧塚俊彦氏、

〈アッサンブラージュカキモト〉垣本晃宏氏、〈ショコラトリーヒサシ〉小野林範氏が京都の食材を使ってボンボンショコラを創作。

CLUB HARIE link Kyoto BOX 2026 （5個入）3,888円

販売期間：2月1日（日）～

がま口ミニケースのカラー：レッド・ブラック・カーキ・チョコ

京都への愛が息づく異色のトリプルコラボ

京都でチョコレート作りをはじめて75年以上の〈フランス屋製菓〉。新定番の京みやげを提案する〈三三屋〉のデザインをプリントしたオリジナルショコラを、京都のがま口専門店〈AYANOKOJI〉のがま口ポーチにインしました。

〈三三屋（みみや）×FURANSUYA×AYANOKOJI〉

三三屋 がま口ミニケース＆ショコラ（パレショコラ５枚入）

各2,530円

京都高島屋S.C.限定

自慢のケークショコラはグルテンフリー&白砂糖不使用

『インターナショナルチョコレートアワード2021-2022アジア大会』銀賞受賞のチョコレートを使用。小麦粉と白砂糖不使用のこだわり抜かれたチョコレート生地は、丹波赤ワインに漬け込んだイチジク入り。チョコレートでコーテイングし、ドライイチジクをトッピングしました。

〈COCO KYOTO(ココキョウト)〉

ケークショコラフィグ（1本）2,301円

フレンチの感性が光るホワイトボンボンショコラ

京都生まれのフレンチシェフが手がけるホワイトショコラ専門店。

ホワイトショコラのなめらかな口どけと、濃厚な味わいを超えてくるフルーツや茶葉の旨み。宝石のように美しく新しいショコラ体験をお楽しみください。

〈siro（シロ）〉 SIZUKU （12個入）2,500円

甘い香りに誘われて・・実演コーナーも充実

(左)北海道のあふれる魅力をチョコレート×デザインで発信

日本人ショコラティエとフランス人デザイナーが手がける旭川発のブランド。こだわりのチョコレートソフトクリームと、通常ボンボンショコラに使用している北海道産ラズベリー×ハスカップのソースがハーモニーを奏でます。

〈RAMS CHOCOLATE(ラムズチョコレート)〉

RAMS 北海道ハスカップ×ラズベリーチョコレートソフト（1本）691円

(右)ショコラティエの巨匠による濃厚&贅沢なショコラソフト。オリジナルクーベルチュールを使用した濃厚なソフトクリームショコラに、キャラメルソースと糖衣掛けしたアーモンドを合わせて。人気のチョコレート「クール キャラメル ブール サレ」も贅沢に1粒トッピング。

「ピエール マルコリーニ」 ソフトクリーム キャラメル アマンド（１本）935円

シチリア産アーモンドを使った香り高いフィナンシェを実演で。

フィナンシェのさらなるおいしさと楽しみを届けるフィナンシェ専門店。シチリア産アーモンドを使い、店内厨房にて確かな手技で焼き上げた、香り高いフィナンシェです。

「BEAN to FINANCIER（ビーントゥフィナンシェ）」

フィナンシェ（プレーン）（1個）238円

フィナンシェ（アーモンドクラッシュ）（1個）292円

※2月4日(水)～販売 (1)のみ高島屋限定

しっとりやわらかい食感にカカオと紅茶の風味

ベルギーのカカオ職人、ブノワ・ニアン氏が世界中の農園で出会ったカカオを使用。濃厚なガナッシュをのせたクッキーはしっとりやわらか。紅茶の茶葉とレモン皮を使った「シトロン」はレモンティーのような香り高い味わいです。

「ブノワ・ニアン」

(1)クッキー オ モルソー ド ショコラ シトロン（1個）864円

(2)クッキー オ モルソー ド ショコラ（1個）864円

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/kyoto/departmentstore/amour_260117/