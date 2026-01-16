【タンスのゲン】ピロートップ付きポケットコイルマットレスが新登場 高級ホテルのような上質な肌触りと寝心地をご自宅で。

タンスのゲン株式会社↑ピロートップ付きポケットコイルマットレスが新たに登場

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、肌触りと寝心地を高めるピロートップと体圧分散性に優れたポケットコイル構造を組み合わせた贅沢な寝心地の『ピロートップ付きポケットコイルマットレス』を新たに発売したことをお知らせいたします。

【販売ページ】

▼タンスのゲン本店

https://www.tansu-gen.jp/collections/mattress/products/17800253

▼楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/17800253/

▼ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/17800253.html

◇高級ホテル級の寝心地を、手軽にご自宅で

↑ホテル級の贅沢な寝心地を身近に

高級ホテルなどで見かける“ホテル仕様のマットレス”は、厚みがあって寝心地のよさなど評価の高いマットレスが多くある傾向です。

こうした“ホテル仕様のマットレス”は、複数の層を組み合わせた構造や、ポケットコイルの品質、通気性の高さなどが、共通のポイントとして挙げられます。

お買い求めやすい“ホテル仕様のマットレス”を再現することをテーマに企画開発された本製品は、ポケットコイルマットレスにピロートップを組み合わせた多層構造を採用し、肌触りと寝心地の両方を追求したマットレスになります。

その他にもマットレスの硬さのバランスやポケットコイルの品質、通気性など、それぞれのポイントにおいて、“ホテル仕様のマットレス”を再現しており、ご自宅でも高級ホテルのような快適な寝心地を手軽に体験できるよう設計されています。

以下、『ピロートップ付きポケットコイルマットレス』の主な特徴についてご紹介します。

◇贅沢なクッション層が生む、ピロートップの寝心地

↑ホテルのような贅沢な寝心地 ピロートップ付きマットレス

本製品は、ポケットコイルマットレスにピロートップを組み合わせた仕様で、ピロートップのふっくらとしたクッション性が寝心地の質を一段と高めます。

下層にはポケットコイルを配置し、独立したコイルが身体のラインに沿って“点”で支えることで、安定した寝姿勢と快適な寝心地を実現します。

■ピロートップとは

ピロートップはマットレスの表面に縫い付けられた柔らかいクッション層のことを指します。

肌触りや寝心地を高めるために設けられており、ホテルで使用される高級なマットレスにも広く採用されています。

本製品のピロートップには、表面を凹凸形状に加工した“プロファイルウレタン”を採用。

身体のラインに沿って圧力を分散し、自然なフィット感を生み出すことで、まるで身体がマットレスに包み込まれているような心地よさを実現します。

また、一般的なマットレスで気になりがちなコイルの当たり感も、ピロートップ構造によって大幅に軽減し、快適にお休みいただけます。

↑肌触りや寝心地を高めるピロートップ↑ピロートップ付きポケットコイルマットレスの構造■ふっくら仕上がるジャンプキルト↑飛ばし縫いで縫い付けを減らした“ジャンプキルト”を採用

本製品はキルトにもこだわり、飛ばし縫いで縫い付けを減らした“ジャンプキルト”を採用しています。

縫い付けを最小限に抑えることで、ウレタン本来の柔らかさを損なわず、ふっくらとした仕上がりを実現しました。

表地には、ふんわりと優しい肌触りが特徴のニット生地を採用。防菌・防ダニ加工を施しており、清潔にお使いいただける安心仕様です。

さらに、優れた伸縮性によって身体にしなやかにフィットし、包み込まれるような心地よい寝姿勢をサポートします。

◇体圧分散性を高めるポケットコイル

ポケットコイルとは、コイルがひとつずつ独立して動き、身体のラインに合わせてフィットする構造のことです。

この独立構造によって体圧が分散され、腰や肩にかかる負担をやわらげ、快適な寝心地をサポートします。

本製品は、強度と耐久性に優れた高品質のスプリング（SWRH 72B C種）を使用しています。

このスプリングは、マットレス用としてバランスの良い硬さとしなやかさを持ち、長期間しっかりと身体を支えることができます。

【SWRH】：ばね専用に作られた丈夫なワイヤーを示す記号

【72】：炭素量が多く、強度の高いグレードで、しっかりした反発力を持つ

【B】：同じ72の中でも、より粘り強く折れにくいグレード

【C種】：マットレスに適した「標準～強め」の強度を持つ分類

↑強度と耐久性に優れた高品質のスプリング

また、並行配列を採用することで、コイル同士の間に適度なスペースが生まれ、交互配列に比べて通気性が向上します。

◇長く使える安定構造トリプルエッジサポート

↑身体を点で支え、体圧分散に優れたポケットコイル↑（左）交差配列 (右) 並列配列↑マットレス全体の安定性を高めるトリプルエッジサポート

エッジサポートとは、マットレスの縁（エッジ）部分を補強することで全体の安定性を高め、高い耐久性と安定した寝心地を維持するための構造を指します。

本製品は、両サイドの３列に線径2.0mmの太いコイルを配置し、エッジ部分を強化することでマットレス全体の安定性をさらに向上させています。

その結果、端に寝ても沈み込みにくく、ずり落ちる心配が少ないため、安心してお休みいただけます。

◇通気性の高い側面3Dメッシュ

↑通気性に優れた側面3Dメッシュ

側面には通気性に優れた3Dメッシュを使用しています。

ピロートップ特有の接触面の広さによる蒸れを軽減し、マットレス内部の湿気を効率よく放出するので、季節を問わず、快適で蒸れにくい睡眠環境を整えます。

◇カラーサイズ

サイズは「シングル / セミダブル / ダブル」の３サイズを展開しています。

カラーは、以下の画像の通り「ブラック / ホワイト / グレー」の３色をご用意しております。

◇販売情報

『ピロートップ付きポケットコイルマットレス』はタンスのゲン本店とタンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱っております。詳細は販売ページをご参照ください。

