賃上げ原資の配分方法を検証し、賃上げ率と総額人件費のバランスを検討できる「賃上げシミュレーションツール（簡易版）」の無償提供を開始

組織・人事コンサルティングサービスを提供するクレイア・コンサルティング株式会社（代表取締役：草間徹、東京都港区芝3-2-18 TEL：03-5439-9108）は、賃上げが継続する環境下で生じやすい「賃金カーブのゆがみ」や世代間バランスの課題に対応するため、賃上げ原資の配分を等級別に検討できる、簡易版の賃上げシミュレーションシート（Excel）の無償提供を開始します。

本ツールは、等級別賃上げ率（見え方）と全体の人件費インパクト（原資）を同時に試算し、労使協議・経営会議に向けた複数案比較にも活用できます。

あわせて、「賃上げ原資の適切な配分による持続的な賃上げを可能にする制度運用とは（仮題）」をテーマとした対話型のウェビナーを開催します。

サービス開始の背景

賃上げ原資の配分方法を検証する「賃上げシミュレーション」（簡易版）について

- 初任給や最低賃金等の引上げが続く中、2026年1月現在、2026年の春闘に向け、日本労働組合総連合会（連合）は2025年と同様に5%以上の賃上げを目標に掲げるなど(*1)、今年度も大企業を中心とした賃上げの機運が高まっています。(*1) https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/index2026.html- 一方で、こうした高い賃上げ率を維持し、全社に一律で波及させ続けることを困難に感じる企業も増えつつあるとの報道(*2)もあり、弊社支援先においても、近年の若手優先の賃上げによって、30代後半以降の不満や、世代間で賃金カーブにゆがみが生じているといった、難しい状況も生じつつあるようです。(*2) https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB094HR0Z00C26A1000000/- こうした状況下では、賃上げの“総額”のみならず、等級・世代・役割にまたがる賃上げ原資の配分方法を検証し、リスクを事前に把握することが重要です。（1）コンセプト- 一定の賃上げ原資の制約の中、等級毎の賃金配分のバランスを検討するシミュレーションツール

※本ツールは2025年に提供した将来3年間の人件費推移予測等を行うシミュレーションとは異なり、賃上げ原資の配分方法を検証することを狙いとした内容となっています。

（2）主な入力パラメータ- 等級別ベースアップ率- 等級別の昇格者数（定昇における昇格昇給の影響）- 等級別の残業時間（時間外手当の変動）- 月給・賞与比率（固定的人件費化の影響）

※本ツールはあくまで簡易シミュレーションであり、主要なパラメータに限定して入力可能としています。

※当社の人件費シミュレーション支援サービスでは、初任給の引き上げの影響や、中長期の事業計画に合わせたヘッドカウントの推移等も加味した詳細なシミュレーションのご支援が可能です。

ウェビナーについて

（3）主な出力結果- 賃上げ前後の年齢別・等級別賃上げ額・率- 総額人件費上昇率 等（4）主な使用例- 若年層（下位等級）に魅力的な水準と、中堅以上の社員のモチベーションをバランスさせる昇給率の探索- 「昇格運用」「残業時間（残業代）」「月給比率」の変更が、等級別の昇給と人件費総額に与える影響を比較- 労使協議・経営会議向けの説明材料（複数案の比較）づくりテーマ

「賃上げ原資の適切な配分による持続的な賃上げを可能にする制度運用とは（仮題）」

開催概要- 開催形式：オンライン ※実務上の悩みにお答えする対話形式のウェビナーを想定しています。- 開催予定日（初回）：2月2日（月）16時～17時（1時間）※先着順で5名程度での開催を予定しています。- 対象：主に大企業の人事企画または人員・人件費計画を担当されている経営企画部門の担当者を想定- 参加費：無料- 参加方法：こちら(https://www.creia.jp/inquiry/lcsim/)からお申し込みください。

当社ホームページ上にて必要情報（会社名・申込者名・メールアドレスなど）を入力いただいた企業に、以下の簡易シミュレーションシート（Excelファイル）の無償提供及び1時間の無償相談サービスを提供いたします。

