『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』の新イベント「FairyChord ReReChord3」を開催！

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下『コロプラ』）は、スマートフォン向けゲーム『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ（以下、『黒猫のウィズ』）』にて、2026年1月16日（金）より「FairyChord ReReChord3」を開催しております。

【『黒猫のウィズ』公式サイト URL】https://colopl.co.jp/magicianwiz/(https://colopl.co.jp/magicianwiz/)

■「FairyChord ReReChord3」開催概要

2026年1月16日（金）より、新イベント「FairyChord ReReChord3」を開催しております。また同時に、ルミスフィレス（CV：佐倉綾音）、鶴音リレイ（CV：野口瑠璃子）、ユルル（CV：菱川花菜）と、キービジュアルを使用したカードの4種類が登場するガチャも開催中です。

■イベントあらすじ

二人の少女が、〈災禍〉のエコーを奪ってギンヌンガ・ガップを築く。

その地には、神の力を継ぐ者たちの音色が流れていた--

■イベント・ガチャ開催期間

2026年1月16日（金）16：00～2月13日（金）15：59 予定

■ガチャ登場キャラクター

ルミスフィレス（CV：佐倉綾音）

夜空色の大剣を携えた妖精の少女。

ひとつの感情に囚われたあまり暴走した妖精たちを止めるために戦う。

鶴音リレイ（CV：野口瑠璃子）

妖精庁所属。

心の音を聴く能力を持ち、妖精関連の事件解決に奔走する。

ユルル（CV：菱川花菜）

“世界の産声”から生まれた“世界の妖精”。

今ある世界をよりよい世界にするべく、鶴音家に居候して特訓中。

■ガチャ登場カード

キービジュアルを使用したカードもガチャに登場いたします。

カード名：連ねた音色の響く“今”（CV：佐倉綾音／野口瑠璃子／菱川花菜／浪川大輔／天崎滉平／小岩井ことり／大空直美）

七つの音との出会いが奏でる、七つの音階。虹の輝き。

辿り着いた“今”だからこその答えを、あたしたちは響かせる。

【「猫の日」をテーマにしたグッズ販売決定！ 通販もスタート！】

2026年2月21日（土）よりeeo Store池袋本店にて新作グッズを発売いたします。店舗販売に先駆けて、2026年1月7日（水）から通販もスタートしています。

今回の新作グッズには、“猫の日”がテーマの描き下ろしイラスト& GraffArt（グラフアート）を使用しています。

購入特典のポストカードもご用意していますので、ぜひチェックしてください。

■通販でのご注文はこちらから

「eeo Store EC」https://t.co/C1HdhBO3x7

■グッズの詳細はこちらから

「eeo Mediaページ」https://eeo.today/media/2026/01/07/299560/

【クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ 基本情報】

クイズに答えながらクエストを進めるクイズ＆カードバトルRPG。ゲームの舞台は魔法の息づく架空世界・クエス＝アリアス。プレイヤーは魔法使いとなり、一流の魔法使いを目指します。2025年3月5日に12周年を迎えました。

◆アプリ名：クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ

◆価格：アイテム課金制

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/magicianwiz/

◆公式X：https://x.com/colopl_quiz

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/wiz/1w7vtres/

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

