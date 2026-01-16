PYKES PEAK　「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」にて「カテゴリー賞」(キャンプ部門)を受賞

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ／本社：福岡県大野城市／代表取締役：大屋 良介、笹森 広貴）が展開するブランド「PYKES PEAK（パイクスピーク）」は、1月15日 (木)、アマゾンジャパンが発表した「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」にて、「カテゴリー賞」を受賞しました。

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」について

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」は、 Amazonの販売事業者の中から 、お客様満足度や売上、Amazonが提供する各種サービスの活用度などの指標を基に、最優秀賞をはじめとする全8部門で選出されます。当社が受賞した「カテゴリー賞」は、最優秀賞の4ジャンルを、家電・カメラ・AV機器、食品・飲料・お酒、アパレルなど、より細かく分類した39部門において、特に成功した販売事業者に贈られる賞です。

PYKES PEAK（パイクスピーク） 担当者のコメント

この度、Amazon.co.jp マーケットプレイス アワード 2025 カテゴリー賞において、激戦区である「キャンプ部門」を受賞できましたことを、大変誇らしく思います。

近年、キャンプはブームを超えて「日常的なレジャー」として定着しました。その中でPYKES PEAKは、ベテランの方はもちろん、「これからキャンプを始めたい」「もっと気軽にアウトドアを楽しみたい」というライトユーザー層の声に徹底して耳を傾けてまいりました。

設置が簡単なテントや、持ち運びしやすい寝袋など、「準備の煩わしさ」を解消し、「楽しむ時間」を最大化する製品づくりが、多くのお客様にご支持いただけた理由だと確信しております。今後も、福岡発のブランドとして、日本の四季をより身近に、より快適に楽しむためのギアを提案し続けてまいります。

「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」についてはこちらをご覧ください。詳細 :https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=206875745051&ref_=spr26PYKES PEAK

PYKES PEAKは、「Enjoy Your Life！」をコンセプトに、アウトドア・スポーツ・フィットネスから防災用品・日用品まで、ライフスタイルを彩る幅広いアイテムを展開しています。

今この瞬間を前向きに楽しむ人たちのそばに、私たちのプロダクトがそっと寄り添える存在でありたいと考えています。

また、ライフスタイルがどんどん多様化していく中で、それぞれの「今」に寄り添えるアイテムを届けるため、柔軟な視点での商品開発にも取り組んでいます。



公式サイト：https://pykespeak.jp/

Amazon：https://amzn.to/4gpuvLm

楽天：https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/

Yahoo!：https://bit.ly/3GiLuBR



【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

HP：https://www.funstandard.jp/



・お問い合わせ先

Fun Standard株式会社

法人のお客様

TEL : 092-586-5888

一般のお客様

TEL：050-1720-0756

Email: contact@funstandard.jp

HP: http://funstandard.jp