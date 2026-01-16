最大9,000円分を無料で！「今年こそ運動を習慣に」をプロが支援！カフェトークがヨガ・フィットネスの特大モニターを募集。当選者は2回無料＋口コミでもう1枚チケット進呈！

株式会社スモールブリッジ

世界92カ国以上の講師と140カ国以上の生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク（https://cafetalk.com/ ）」を運営する株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎）は、2026年1月、ヨガ・フィットネスカテゴリを対象とした「特大モニターキャンペーン」を実施いたします。

日本最大級オンライン習い事「カフェトーク」の無料モニターキャンペーン

カフェトークがヨガ・フィットネスの特大モニターを募集

モニターに当選すると、人気のオンラインヨガ・フィットネス・スポーツレッスンを無料で2レッスンお試しいただけます！さらに、レッスン受講後に口コミを書いていただくと、もう1レッスン分プレゼントするモニターキャンペーンです。

【本キャンペーンの背景と目的】

新年を迎え、健康管理やダイエットへの意識が最も高まる1月。

カフェトークでは、「運動を始めたいけれど、スタジオに通う時間がない」「YouTube動画では3日坊主になってしまう」という方々のために、プロの指導を自宅で受けられるオンライン・マンツーマンレッスンの魅力を発信します。 本モニター企画では、当選後すぐに2回分の無料チケットを提供。さらに継続を応援する特典として、口コミ投稿でもう1枚チケットを贈呈し、最大3回のレッスンを通じて運動の習慣化をバックアップします。

【本モニターキャンペーンの3つの特徴】- 「続けられるか不安」を解消する最大3回無料体験 当選者に2枚、口コミ投稿でさらに1枚の無料チケットをプレゼント。計3回の受講機会を提供することで、自分にぴったりのインストラクターやヨガのスタイルをじっくり見極めることができます。- 24時間、世界中のプロとマンツーマン 本場のヨガインストラクターや、さまざまな資格を持つフィットネス講師など、多彩なプロが在籍。マンツーマンだからこそ、お悩みに合わせたオーダーメイドの指導が受けられます。- 場所を選ばず、カメラオフでも受講可能 自宅のリビングがジムに早変わり。移動時間ゼロ、周囲の目を気にせず自分のペースで集中できるため、忙しいビジネスパーソンや育児中の方にも最適です。【キャンペーン概要】

募集期間： 2026年1月15日～1月21日

対象カテゴリー： ヨガ・フィットネス・スポーツレッスン(https://cafetalk.com/lesson/search/?lang=ja&bt=8Rick1gTwq)

対象者： 期間中にキャンペーンページよりエントリーしたカフェトーク会員様

モニター特典： モニター当選者全員に3,000ポイントまでの英会話レッスンに利用できる無料チケットを2枚プレゼント、その後の口コミ投稿で、もう1枚無料チケットプレゼント

詳細・応募ページ： https://cafetalk.com/campaign/monitor-extra/health-and-fitness/jan2026/?lang=ja

オンラインヨガ・フィットネス・スポーツレッスンへの約2,000件の口コミで96%が満点の星5を投稿

カフェトークでは現在651種類のオンラインヨガ・フィットネス・スポーツレッスンが提供され、年間約5,000件のレッスンが実施されています。

講師数は112人、対応ジャンルはヨガ、ピラティス、筋トレ、ストレッチ、武道、などさまざま。

2026年1月計測時点で、過去任意で送信されたオンラインボイトレレッスンへの口コミで、96.２％が満足度最高の星5点を選んで送信されました。

移動時間ゼロ、自宅があなた専用のスタジオに。24時間いつでも、プロと繋がる。

「ジムに通う時間がない」「周りの目が気になって集中できない」……。カフェトークのフィットネスなら、そんな悩みは一切不要です。

世界中に講師がいるカフェトークだからこそ、早朝の目覚めのヨガから、深夜の寝る前ストレッチまで、あなたのスケジュールに合わせて受講可能。 パジャマのままでも、カメラオフでもOK。移動の手間を省いて、空いた隙間時間で効率よく「なりたい自分」を目指せます。

株式会社スモールブリッジ

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



【お客様お問い合わせ先】

●お電話でのお問い合わせはこちら：050-3647-0019

●お気軽にチャットでお問い合わせ：カフェトークページ右下チャットボックス



【本リリースに関するメディア関係者様お問い合わせ先】

株式会社スモールブリッジ カフェトーク事務局：永田

info@cafetalk.com