神戸旧居留地25番館を取得。～ＪＦＲグループは、神戸・旧居留地の活性化に継続して取り組みます～

J.フロント リテイリング株式会社

Ｊ.フロントリテイリング株式会社（以下、当社）の子会社であるＪ．フロント都市開発株式会社（以下、JFCD）は、アクティビア・プロパティーズ投資法人から「神戸旧居留地25番館」（以下、本物件）を取得することを決定いたしました。本物件は、旧居留地エリアでも希少性の高い商業施設とホテルから構成される大規模複合施設です。当社グループは、本件取得を通じて神戸旧居留地エリアにおけるまちづくりを一層推進し、地域のみなさまとともに神戸の魅力向上に取り組んでまいります。

神戸旧居留地25番館

１．本物件取得の背景

当社グループは、“くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。”をグループビジョンに掲げ、今中期経営計画において「感動共創」「地域共栄」「環境共生」の３つの価値を提供し続ける「価値共創リテーラーグループ」への進化を目指しています。中でも「地域共栄」は、地域に根差したリテールを原点とする当社グループの事業活動の根幹であり、街の個性や歴史を尊重しながら、エリア価値の向上に取り組んでいます。

重点7都市の一つである神戸エリアは、1987年に大丸神戸店が周辺店舗開発を開始したのを起点に、長年にわたり地域のみなさまと旧居留地を中心に活性化に取り組む、地域共栄の成功モデルと位置付けています。現在、ラグジュアリーブランドの集積が進むなど進展が見られる一方で、旧居留地全体としては、回遊性の向上や街での体験価値の充実を通じて、エリアとしての魅力をさらに高めていく可能性を有していると考えています。

本物件は、オリエンタルホテル神戸と商業施設（７店舗）が一体となった複合施設であり、ショッピング、飲食、宿泊、婚礼といった多様な利用を通じて、旧居留地エリアにおける「訪れる理由」と「滞在する価値」を創出できるポテンシャルを有しています。当社は、旧居留地エリアの特性や将来性を踏まえ、本物件を同エリアにおける重要な拠点と位置づけて取得いたしました。

今後は、大丸神戸店をはじめとする百貨店事業との連携を軸に、周辺エリアとの相乗効果を創出し、旧居留地全体の魅力向上と持続的な成長に資する取り組みを推進いたします。

２．対象不動産の概要について

