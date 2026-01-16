iPS細胞から作製した“作り置きできる免疫細胞”が、がん治療を変える可能性

国立大学法人千葉大学

千葉大学病院(病院長大鳥精司)と理化学研究所生命医科学研究センター(センター長天谷雅行)は、がんに対して強い攻撃力を持つ免疫細胞「NKT細胞」をiPS細胞から作製した「iPS-NKT細胞」を、頭頸部がん患者さんの腫瘍血管内に直接投与する治療法について、その安全性などを確認するため、第I相医師主導治験(First in Human試験)を行ってきました。このたび、本研究成果をまとめた論文の完全版が2025年12月30日に『Nature Communications誌』へ掲載されましたので、ご報告いたします。

◼ 治験の概要

「iPS-NKT細胞」の腫瘍血管への動注投与によるがん免疫療法について、忍容性、安全性、有効性の評価や免疫学的な検討を目的とする世界初の治験を行った。

・試験デザイン：単施設、非盲検、非対照、用量漸増試験(第一用量３名、第二用量７名)

・治療概要：iPS-NKT細胞の腫瘍栄養動脈内投与、２週間間隔、最大３回投与

・対象疾患：標準治療後または標準治療の適応とならない再発・進行頭頸部がん

・治験期間：2020年10月14日～2023年8月31日

◼ 作り置きできる免疫細胞とは

iPS-NKT細胞は、理化学研究所で凍結保存されており、投与タイミングに合わせて数を増やし、使用します(図1)。

凍結保存したiPS-NKT細胞を投与タイミングに合わせて数を増やして使用

◼ 治験の結果

iPS-NKT細胞が投与され、CT画像評価を実施した８名のうち、５名では治験期間中に腫瘍サイズは安定しており、うち２名では腫瘍増大抑制効果を認めました(図2)。腫瘍が著しく大きくなってしまった方と比較して、この２名においてはiPS-NKT細胞のサイトカインによる影響で細胞傷害性T細胞(NKT細胞のはたらきによって増強する免疫細胞の一種)が増加している現象が確認できました(図3)。なお、関連の可能性のある副作用として最も重症な症状はアレルギー反応による皮膚の発疹(薬疹)でした。

◼論文情報

〈タイトル〉

Allogeneic iPSC-derived iNKT cells in recurrent head and neck cancer: a phase 1 trial

〈著者〉

Tomohisa Iinuma, Tomoya Kurokawa, Takahiro Aoki, Atsushi Onodera, Tominaga Fukazawa, Daisuke Yamada, Genta Kitahara, Momoko Okoshi, Munechika Yamaguchi, Hiroko Okura, Satoko Sasaki, Yoshie Sasako, Sachiko Kira, Jafar Sharif, Yukio Tsuchiyama, Midori Kobayashi, Norihiko Kobayashi, Takuro Horikoshi, Yosuke Inaba, Hideki Hanaoka, Yoshitaka Okamoto, Toyoyuki Hanazawa, Haruhiko Koseki, Shinichiro Motohashi

〈掲載誌〉

Nature Communications

〈 DOI 〉

10.1038/s41467-025-66801-w

◼本研究への支援

本研究は、下記機関及び企業より支援を受けて実施いたしました。

・国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）

再生医療実用化研究事業：

再発・進行頭頸部がん患者を対象としたiPS-NKT細胞動注療法に関する第I相試験、再発・進行頭頸部がん患者を対象としたiPS-NKT細胞動注療法に関する第I相試験の第2用量

再生医療実現拠点ネットワークプログラム：NKT細胞再生によるがん免疫治療技術開発拠点

研究代表者：国立研究開発法人理化学研究所古関明彦

・ブライトパス・バイオ株式会社

左から耳鼻咽喉・頭頸部外科 飯沼智久講師、免疫細胞医学 本橋新一郎教授研究者コメント

現在はiPS-NKT細胞と、NKT細胞を活性化する因子を付与した樹状細胞を併用した臨床試験を行っており、引き続き、iPS-NKT細胞の有効性を高める新たな治療法の開発に取り組んでまいります。一刻

も早くiPS-NKT細胞を用いた治療を臨床現場に届けられるよう、今後も最善を尽くしてまいります。

＊臨床研究の詳細：

https://www.ho.chiba-u.ac.jp/dept/jibika/research/research02/