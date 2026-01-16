【飛騨高山・岐阜県高山市】冬真っ盛りの奥飛騨温泉を満喫しよう

高山市


今、奥飛騨温泉郷は冬真っ盛り。盛りだくさんのイベントをご用意しました。奥飛騨の大自然を舞台に繰り広げられる幻想の世界へどうぞお越しください。


１.福地温泉・青だるライトアップ

福地の山奥に現存する青い氷の柱「青だる」。福地温泉街の木々に沢の水を噴射して氷の柱を再現しライトアップします。日中・夜間とそれぞれの景色をお楽しみください。



期間：開催中 ～ 3月下旬


時間：ライトアップ 17:00～22:00


場所：福地温泉 福地温泉バス停付近





特別イベント 青だる氷の散歩道ライトアップ

日時：2月3日（火）～13日（金） 19:30～21:00


普段観ることの出来ない青だるの裏側に雪の回廊を造りライトアップを行います。より身近に青だるの壮大な姿をご覧ください。


特別イベント へんべとり実演

日時：2月7日（土）・8日（日） 19:30～


普段観ることの出来ない郷土芸能獅子舞「へんべとり」の実演を開催します。地元に古くから伝わる素朴で勇壮な舞いをご覧ください。


２.タルマかねこおりライトアップ

新平湯の名水「たるま水」の滝や、氷のオブジェを色とりどりの光でライトアップし、会場一帯が幻想的な雰囲気に包まれます。




期間：開催中 ～ 2月28日（土）


時間：ライトアップ 17:00～21:30


場所：新平湯温泉 タルマの滝・親水公園一帯





３.新穂高温泉・中尾かまくらまつり

白山神社境内に大小様々なかまくらが登場。木々に囲まれた神秘的な境内とともに灯りが灯された幻想的な雰囲気をお楽しみいただけます。 大人から子どもまでのんびりと冬ならではの世界をお楽しみください。 また2月1日（日）・7日（土）・10日（火）の３日間は郷土芸能獅子舞の実演が開催されます。



期間：2月1日（日）～10日（火）※雨天中止


時間：20:00～21:00


場所：新穂高温泉 中尾白山神社境内



※試験点灯


日時：1月30日（金）20:00～


場所：中尾白山神社





４.平湯大滝結氷まつり

日本の滝百選に名を連ねる平湯大滝（高さ64ｍ、幅6ｍ）。豪快に流れ落ちる滝水も12月下旬の厳冬の訪れとともに巨大な氷柱へと姿を変えていきます。その荘厳な姿をライトアップ、冬の夜に幻想的な世界が広がります。また、昼間も青白く輝く壮大な氷柱と雪のコントラストに大自然の美しさを実感することができます。大滝川に架かる吊り橋もイルミネーションで飾り一層幻想的な風景を醸し出します。




期間：2月15日（日）～25日（水）※雨天中止


時間：ライトアップ 19:00～21:00


場所：平湯温泉 平湯大滝周辺





イベント１．雪中花火

日程：2月15日（日）～25日（水） イベント期間中毎日


打上場所：平湯温泉スキー場周辺


時間：20:30頃～


※悪天候により中止する場合や天候状況で打上が前後する場合があります。


内容：澄んだ空気、満天の星の中、打上花火を開催します。 スキー場内から見るのがベスト。


イベント２．ぬくとまりバザー

日時：2月15日（日）～25日（水） イベント期間中毎日


場所：お食事処あんき屋前


時間：19:00～21:00


内容：ぜんざい・甘酒（無料）


無料シャトルバスの運行

イベント期間中、ライトアップの時間帯に合わせ、専用シャトルバス（無料）を随時運行します。


場所：平湯温泉バスターミナル ⇔ あんき屋前結氷まつり会場入口


※平湯温泉バスターミナル発：始発18:50　最終20:15


　あんき屋前発：最終21:15


※あんき屋前結氷まつり入口より、大滝会場まで徒歩約25分です。防寒対策をしてお越しください。



※試験点灯


日時：2月13日（金）18:30頃より予定


場所：平湯大滝


※平湯大滝結氷まつりのお問合せや、平湯大滝の結氷の出来具合のお問合せ先は平湯温泉観光協会(tel:0578-89-3030)までお願いします。




※各イベントは天候等により内容が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。



【本件に関するお問い合わせ】


・一般社団法人奥飛騨温泉郷観光協会　TEL：0578-89-2614


・奥飛騨温泉郷観光案内所　TEL：0578-89-2458


　※平湯大滝結氷まつりはこちらへ


・平湯温泉観光協会　TEL：0578-89-3030