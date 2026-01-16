YouTubeで“BGMが報酬になる”新常識。

株式会社IMK ARENERO

株式会社IMK ARENERO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：杉山昌平）は、YouTube Shortsに特化したBGM提供プラットフォーム「LoopPot（ループポット）」の正式版を、2026年1月15日（木）よりリリースいたしました。

あわせて、株式会社ReZARD（本社：東京都千代田区、代表取締役：入江巨之）と資本業務提携を締結し、同日より本格的な事業連携を開始いたしましたことをお知らせいたします。

「LoopPot」は、動画内で楽曲を使用することで“プロモーション報酬”が発生する、業界初のBGMプラットフォームです。

※1 業界初：2026年1月時点、自社調べ。日本国内における「著作権印税を原資としたプロモーション報酬型BGM配信サービス」として。

2023年12月からの先行運用では月間7億回再生を達成し、多くのクリエイターから支持を獲得。今回の正式リリースにより、すべてのクリエイターが本モデルを利用可能となります。

資本業務提携の背景

本提携は、単なるプロモーション協力にとどまらず、「クリエイターエコノミーの新しいインフラ」を共に構築することを目的としています。



１. 常識を覆すブランド同士の共鳴

「高品質×低価格」でアパレル業界の常識を変えてきたReZARDと、「BGMを使うだけで報酬が生まれる」仕組みで音楽×動画業界の常識を変えるLoopPot。

両社の既存の枠組みにとらわれない価値創出の姿勢が一致し、今回のパートナーシップが実現しました。



２. トップクリエイターの知見をプロダクトに実装

YouTube業界の第一線を走り続けるヒカル氏の知見を、LoopPotのサービス設計・機能開発に反映。

「どのような楽曲が再生数を伸ばすのか」「クリエイターが本当に求めている機能は何か」といった現場視点のリアルな声をプロダクトに反映していきます。

３. 圧倒的なマーケティング加速

ReZARDが持つ強力なブランド力・発信力を活用し、動画クリエイター層へダイレクトにアプローチ。

本提携により、LoopPotの認知拡大と利用促進を一気に推し進め、国内最大級のBGMプラットフォームとしての地位確立を目指します。

「LoopPot」について

「LoopPot」は、従来の「無料でBGMを使う」だけのサービスから一歩進み、

楽曲のプロモーションに協力することで報酬が得られる”新しい還元モデルを採用したBGMプラットフォームです。

■ 楽曲利用が報酬になる「プロモーション還元システム」

・1再生回数から報酬発生

YouTubeパートナープログラムの収益化条件に関わらず、楽曲を使用した時点から報酬対象となります。

・著作権印税を原資とした還元モデル

当社が管理する楽曲の再生によって発生する著作権印税を基準に、

その実績に応じて「プロモーション協力費」としてクリエイターへ還元します。

・報酬イメージ：1再生あたり約0.01円（参考値）

■ YouTube Shortsに特化した設計

・11ジャンル以上の楽曲ライブラリ（ポップス／ロック／Vlog／ペット／日常系 など）

・Shorts動画（1分未満）に最適化された楽曲構成

・スマホ完結で簡単利用（アプリから直接BGM挿入可能）

・TikTokやInstagramには未実装の独自の音楽収益システム

「LoopPot」の使い方詳細：https://looppot.jp/about/(https://looppot.jp/about/)

今後の展開

正式リリースおよびReZARDとの連携強化に伴い、以下のアップデートを予定しています。

・楽曲数の拡充

現在約5,000曲 → 2026年春までに1万曲超へ拡大予定

・機能強化

・UI改善

複数楽曲選択機能の実装など、クリエイターの表現の幅を広げる開発を順次進行

ヒカルチャンネルにて紹介

YouTubeチャンネル「ヒカル（Hikaru）」にて、

本提携の経緯や「LoopPot」の仕組み、サービス詳細について紹介されています。

公開された動画：https://youtu.be/fowYLiAIKSQ





株式会社ReZARDについて

ReZARD（リザード）は、YouTuberのヒカルがプロデュースするブランドです。アパレルから化粧品、ホテルまで、様々なジャンルで高品質で低価格な商品やサービスを提供しています。ReZARDは「高品質×低価格を体現し、みなさまの人生を豊かにする」をコンセプトとしており、その理念のもとで様々な事業を展開しています。

会社名：株式会社ReZARD

代表者：代表取締役 入江 巨之

所在地：東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング 9F

URL： https://rezard.jp/

株式会社IMK ARENEROについて

会社名：株式会社IMK ARENERO

代表者：代表取締役 杉山 昌平

所在地：東京都渋谷区神宮前5-50-5 青山NSビル3F

URL：https://arenero.co.jp/

LoopPotサイトURL：https://looppot.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社IMK ARENERO 広報担当 Email： info@arenero.co.jp



