リングローが目指す「賢い買い物」のかたち。「“きれい” “そのまま使える商品”じゃなくていい」

リングロー株式会社

リユースPC販売・卸事業を展開するリングロー株式会社は、フリマアプリ「メルカリ」上で運営している公式ショップの名称を、「リングロー株式会社」から「ほりだしもの市ひみつの倉庫」へ、2025年12月4日付で変更しました。

同ショップでは、通常の自社サイトでは取り扱わないジャンク品・訳あり品・部品取り向け商品などを中心としたラインナップを、より明確で専門的な販売チャネルとして展開します。

背景：すべての人が「きれいな商品」を求めているわけではない

リングローではリユースPCの販売をメイン事業として、「お客様のニーズに沿った、納得感の高い購入体験」を提供することを大切にしてきました。

一方で、「多少のキズや不具合は気にしない」「部品だけ欲しい」「自分で直す前提で安く手に入れたい」といったニーズも、一定数存在しています。

こうした声に応えるため、リングローでは2025年夏頃より、画面割れや筐体にひび割れがある中古PCの販売を試験的に開始しました。

その結果、当該商品群の売上は、2026年1月時点で夏以前と比較して200%以上に伸長しており、「きれいであること」や「そのまま使えること」を前提としない商品にも、確かな需要があることが分かってきました。

リングローは、同様のニーズを持つユーザーに、より分かりやすく・届きやすい形で提供する方法として、今回のショップ名称変更および位置づけの整理を行いました。

※以下、実際に販売されている商品

「ほりだしもの市ひみつの倉庫」について

画面にひび割れの入ったPC通電・起動未確認のロボット掃除機通電・起動未確認のポータブル電源

「ほりだしもの市ひみつの倉庫」は、完動品（※1）・美品に限定しない商品を扱う専門ラインです。

主な取扱商品は以下の通りです。

・ ジャンク品

・ 動作未確認品

・ 訳あり・現状渡し品（※2）

・ 部品取り・研究用途向け商品

現在、月に200点以上の商品を出品しており、法人リース落ちのPCを中心としたラインナップで展開しています。自作PCユーザーや、修理・検証・研究用途でPCを必要とする方、部品取りを目的とした法人・事業者など、商品状態を理解した上で、価格や用途を重視するユーザーのニーズに応えます。

「ほりだしもの市ひみつの倉庫」：https://jp.mercari.com/shops/profile/BGxSS3A63ktbm9GNWEtrSX

（※1）完全に動作する品物のこと

（※2）修繕・清掃などを行わず、現在の状態のまま引き渡すこと

これまでのファンとの接点も重視

本ショップは、過去に展開していた「リングロー株式会社」公式ショップ時代から、“掘り出しものが見つけられる楽しさ”を評価してくださるユーザー層に支持されてきました。今回の名称変更は、そうした既存ユーザーとの接点を明確にしつつ、新たなユーザーにもショップの特徴が伝わりやすくなることを目的としています。

リングローが目指す「賢い買い物」のかたち

リングローでは、「きれいであること」や「そのまま使えること」だけを価値基準とせず、使い方・目的・価値観に応じて選べる選択肢を増やすことを大切にしています。

すべての人に同じ商品を勧めるのではなく、それぞれのニーズに合った商品が、無理なく届く状態をつくることが、結果として人やモノが活かされる、より豊かな社会につながると考えています。

今回の「ほりだしもの市ひみつの倉庫」は、そうした考え方のもと、多様なニーズに沿った商品展開を明確にするための取り組みです。

リングロー株式会社

2001年に有限会社リペアシステムサービスとして設立。2021年に創立20周年を迎える。主力事業は中古パソコンの販売・修理・買取。2018年4月に販売を開始した「R∞PC（アールピーシー）」をはじめ、廃校活用の「おかえり集学校プロジェクト（*）」を立ち上げるなど、斬新な取り組みで業界をけん引している。

（*）「おかえり集学校プロジェクト」は2023年4月1日より分社化し、一般社団法人として法人化。



【会社概要】

・名称 ：リングロー株式会社

・代表取締役：碇敏之

・本社所在地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-8-8 THE CORNER池袋4階

・事業内容 ：中古パソコンの販売・修理・買取

・URL ：https://www.ringrow.co.jp/（リングロー公式HP）