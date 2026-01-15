【イノカ】自然資本を「ビジネスの武器」へ。ネイチャーポジティブ × 新規事業開発支援サービスを本格始動

株式会社イノカ

「環境移送技術」の研究開発を行う株式会社イノカ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高倉葉太、以下「イノカ」）は、日本企業がネイチャーポジティブ（自然再興）を起点に未踏のマーケットを切り拓くための「ネイチャーポジティブ×新規事業開発支援サービス」を2月より提供開始します。

本サービスの第一弾として、株式会社リバネス（本社：東京都新宿区、代表取締役グループCEO：丸幸弘）を共催に迎え、自社の技術・資産をリジェネラティブ（再生）な事業へ転用できる人材を育成する「ネイチャーポジティブ BizDev人材養成プログラム」を2026年2月24日（火）より3日間開催します。

■ 開催背景：なぜ今、自然関連の事業開発人材が必要なのか

1. 加速するTNFD開示と日本企業の動向

自然資本に関する財務情報開示の枠組み「TNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）」への対応は、もはや企業の責務となりつつあります。2024年と2025年の会計年度においてTNFD統合開示を公表予定として登録した企業「TNFDアダプター」は、世界で562社が表明している中、日本は154社と世界最多（※2025年4月11日現在）とネイチャーポジティブ経営に向けた意欲が高まっています。TNFDは、単なる環境保護の報告ではなく、自然との「依存関係」と「影響」を特定し、そこにある「リスク」と「機会」をビジネスの文脈で分析することを求めています。

2. 「守りのサステナビリティ」から「攻めのリジェネラティブ」へ

ネイチャーポジティブ（自然再興）やリジェネラティブ（再生）といった概念は、今や経営アジェンダの最上位に位置し、巨大な新市場を生み出しつつあります。しかし、多くの現場からは「開示はしたものの、具体的な新規事業やプロジェクトに繋げられない」という課題の声が上がっています。2026年は、環境担当者だけでなく、自社の技術を活かして市場を創出する「新規事業」や「研究開発」の担当者が、自然資本を起点とした事業開発スキルを習得することが不可欠となります。

この「攻めのリジェネラティブ」を実現するための具体的な事例として、イノカの共創プロジェクトでは、以下のような事例が生まれています。

■ プログラム概要

本プログラムは、2019年の創業以来、民間企業として世界で初めてサンゴの人工産卵に成功するなど、ネイチャーポジティブの最前線を走る株式会社イノカの取締役COO竹内四季が講師を務めます。専門知識の有無を問わず、自然資本をビジネスの武器に変える思考プロセスを習得します。

- 開催日： 2026年2月24日（火）・25日（水）・26日（木）- 開催時間： 18:00 - 20:30（講義・ワーク・交流会含む）- 会場： 高輪ゲートウェイ LiSH（Life Science Hub）ラボ- - JR東日本が推進する「TAKANAWA GATEWAY CITY」に位置する、最先端のライフサイエンス拠点。オープンイノベーションを加速させるクリエイティブな空間で、知の融合を体験いただけます。■ プログラム内容（予定）- 3回の集中講義： ネイチャーポジティブ、リジェネラティブの本質、ルール形成戦略の要諦- 実践個人ワーク： 自社アセットを自然再生に転用する「逆引き」の思考トレーニング- プロフェッショナル講師セッション： 産学の第一線で活躍する実践者から学ぶケーススタディ- 参加者交流会： 業界を超えたネットワーキングによる共創機会の創出[表: https://prtimes.jp/data/corp/47217/table/80_1_10c22dfb61f206d60bfdcf137e682fbf.jpg?v=202601160522 ]■ 本プログラムで得られる4つの知見とスキル

アカデミア、ディープテック、実業家など、各分野のトップランナーであるプロフェッショナル講師陣の知見を体系化し、以下の4点を習得します。

- 【１. 構想力】ディープテック×生態系構築（講師：リバネス 丸幸弘氏）- - 技術単体ではなく、大学や町工場等のアセットを組み合わせて「知識」を製造するリバネスの流儀を学習。科学技術を核にした、持続可能なビジネスエコシステムの描き方を学びます。- 【２. 転換力】「環境移送」と逆引き思考（講師：イノカ 高倉葉太・竹内四季）- - 「海を陸に再現する」イノカの技術開発プロセスを分解。自社のコア技術（素材、加工、通信等）を、自然界の課題解決（水質浄化、サンゴ再生等）にどう転用できるか、思考の枠組みを転換させるトレーニングを行います。- 【３. 実装力】ローカルゼブラと地域共創（講師：和歌山高専 楠部真崇氏）- - 「アマモポット（環境循環型バイオセメント）」の実装事例から学ぶ、アカデミアと地域経済の融合。研究室の技術を、地域社会や漁業関係者を巻き込みながら社会実装し、地域経済と環境再生を両立させる（ローカルゼブラ）手法を学びます。- 【４. 観察力】「生物への熱狂」を市場価値へ（講師：昆虫活動家 蝶たろう氏）- - 「オオムラサキ」への偏愛と観察から、世界的ブランドの監修や新発見を生み出したプロセスを共有。一見ニッチな生物の特性や「美しさ」「機能」を、どうやって広報やブランディング、商品価値に落とし込むか、その観察眼と発信力を学びます。■ 対象者

本プログラムは、職種の垣根を超え、自然資本を武器にしたいあらゆるリーダーを対象としています。

■ プロフェッショナル講師プロフィール

- 新規事業開発担当者- - 自社の技術シーズを用いた新市場開拓、R&D起点の事業化を模索している方。- サステナビリティ・経営企画・IR担当者- - TNFD対応等の「守り」の開示に留まらず、全社的な機会創出（オポチュニティ）として経営戦略に組み込みたい方。- 地域ビジネス・エリア開発担当者- - 地方自治体との連携や、工場・拠点周辺の自然環境を活かした地域活性化、観光・教育事業を検討している方。

株式会社イノカ 取締役COO

竹内 四季

東京大学経済学部卒業。人材系メガベンチャーでを経て、2020年2月にCOOとして株式会社イノカに合流し、事業開発・パブリックリレーションズ全般を管掌。「環境保全 × 経済合理性」を軸とする事業開発・経営戦略の立案を得意とし、上場企業に対するコンサルティング、ウェビナー等の講演実績多数。

TNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）に関して、2022年、国内ベンチャーとしては初となるイノカのTNFDフォーラム加盟を主導。翌年、TNFD Data Catalyst参画。環境省 ISO/TC331（生物多様性）国内審議委員会 委員。

株式会社リバネス 代表取締役グループCEO

丸 幸弘 氏

東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命工学専攻博士課程修了、博士（農学）。2002年大学院在学中に理工系大学生・大学院生のみでリバネスを設立。日本初「最先端科学の出前実験教室」をビジネス化。異分野の技術や知識を組み合わせて新たな業を創る、世界初の「知識製造業」を通じて、アジア最大級のディープテックベンチャーエコシステムを構築し、世界中のベンチャー企業や事業会社、大学、金融機関等と共に地球規模の課題解決に取り組む。株式会社ユーグレナをはじめとする多数のベンチャー企業の立ち上げや、東南アジアの海外子会社を含む30社のグループ会社の経営を担う。

株式会社イノカ 代表取締役CEO

高倉 葉太

東京大学工学部を卒業、同大学院暦本純一研究室で機械学習を用いた楽器の練習支援の研究を行う。2019年4月に株式会社イノカを設立。サンゴ礁生態系をはじめとした海洋生態系を水槽内に再現する独自の「環境移送技術」を活用し、大企業と協同で生物多様性をテーマとした新規事業の創出を行っている。瀬戸内渚フォーラムを立ち上げ、地域の自然と経済の両立を目指す取り組みも展開。Forbes JAPAN「30 UNDER 30」に選出。2024年4月より一般財団法人 潮だまり財団 理事に就任。環境省ネイチャーポジティブ経済移行戦略 戦略委員。

和歌山工業高等専門学校 生物応用化学科 教授 / 博士（工学）

楠部 真崇 氏

2005年徳島大学大学院修了。スクリップス海洋研究所在外研究員等を経て、現在、和歌山工業高等専門学校教授。専門は応用微生物学。深海微生物の研究から得た知見を活かし、土着の微生物と海砂を用いて海洋環境を再生する「環境循環型バイオセメントアマモポット」を開発。2018年「マリンテックグランプリ」にて最優秀賞および三井化学賞を受賞した。現在は、NPO法人和歌ノ浦ブルーエコノミー推進研究機構の理事長や「海の会議」代表を務め、アカデミアの枠を超えて産官学連携による藻場の保全・再生と地域経済の両立（ローカルゼブラ）を推進している。JASTO（一般社団法人 日本先端科学技術教育人材研究開発機構）代表理事を務め、日本財団やリバネスなどと連携し「マリンチャレンジプログラム」にも携わる。

オオムラサキ飼育家 / 昆虫活動家

蝶たろう氏

奈良県橿原市昆虫館にて非常勤勤務。日本の国蝶オオムラサキを毎年千頭以上飼育、YouTube【蝶と結婚した男！林太郎物語り】を中心にSNSで蝶の生態や自然・環境・命の大切さを発信している。アウトドアメーカー「モンベル」でイベント担当や幼稚園、小学校で「チョウの出前授業」などの活動も行っている。2023年には、オオムラサキの幼虫が口から臭い物質を出し、天敵を追い払うという世界初発見を行い、東京都市大学の蝶の研究者と共同研究を行い、論文発表。LOUIS VUITTONの商品PR動画の蝶の監修を行うなど、蝶の活動を精力的に行なっている。

SONOアクアプランツファーム 代表

園原 信也 氏

海無県信州生まれ、琉球大理学部海洋学科卒、約40年来の生粋のアクアリスト。2010年、沖縄に水草や海藻を生産するSONOアクアプランツファームを設立。名物のSONO水草setやSONO海藻setを全国各地の愛好家やショップに出荷。“小さな生態系”を構築するアクアリウムの新手法 “SONOメソッド”を考案。ミニマムな設備と生命共同体から成るボトルアクアリウムやマリンボトル、海藻水槽などの新世界・市場を創出。各地でアクアリウムや自然の魅力を伝える講座を開催。アクアリウムメーカーGEXアドバイザー。著書「ボトルアクアリウム バイブル」他。アクアライフ誌にて「小さな生態系のある暮らし」連載中。この趣味から自然環境を理解・愛す人を増やすことがライフワーク。フォロワー10万人超のSNSにてモット-の「アクアリウムは自然との架け橋」を伝える。

早稲田大学大学院 先進理工学研究科 博士課程

秋元 洋希 氏

専門は化学生態学。動物が捕食者から身を守る際に放つ「匂い」の機能解明に向け、野外調査と実験による検証を行っている。 研究の傍ら、生き物に詳しくない人をフィールドへ連れ出し、その魅力を伝えるイベント「イノクエ」を発起。初心者でも楽しめる自然体験の提供を得意とし、人と生物の接点作りに尽力している。 将来は経済発展と生物多様性保全の両立など、科学的知見を活かした社会課題の解決を目指す、行動派の若手研究者。

株式会社TORITSU 代表取締役

遠藤 颯 氏

東京都立大学理学部在学。ミミズ分類学を専門とし、組織学・分子生物学・形態学の三領域を統合した手法による分類学的研究を主たる研究活動としている。本手法を体系的に実践する研究者としては国内唯一である。主な研究テーマは、東南アジア諸国に広く分布する Amynthas tokioensis 種群の分類学的再整理であり、隠蔽種問題の解明や種概念の精緻化に取り組んでいる。

研究活動と並行して学術知の社会還元にも注力しており、ミミズ研究ワークショップの企画・運営、教育的アウトリーチ活動「MIMIZOO」や「みみずっこプロジェクト」の実施を通じて、国内におけるミミズ分類学分野の後進育成に積極的に取り組んでいる。目標は、生涯を通じてミミズに関する知識を最大限に蓄積・体系化し、分類学的基盤の深化に貢献すること。目指すは、世界一のミミズ研究者。

■ 申し込み特典

プログラム終了後、イノカによる個別コンサルティングセッション（オンライン/計3回）を提供。参加企業の技術や素材を活かした具体的なプロジェクト立ち上げに向け、方針案や計画策定をバックアップします。

■ 申込みプラン（1社2名まで参加可能）

コンサルティングプラン：90万円（税別）

- 3日間のプログラム参加- イノカによる個別コンサルティングセッション3回- 計画作成支援

ラーニングプラン：45万円（税別）

- 3日間のプログラム参加のみ

本件につきましては、「株式会社イノカ ネイチャーポジティブBizDev人材養成プログラム事務局」（info@innoqua.jp）お問い合わせください。

株式会社イノカについて

株式会社イノカは、2019年創業の自然環境の総合的プロフェッショナル集団です。サンゴやマングローブ、海藻などの海洋生物から、ゲンゴロウやメダカなどの淡水生物まで、水圏の生態専門家を中心に、大学教授をはじめとする自然科学の研究者、そして環境ビジネスの専門家が在籍しています。

「人類の選択肢を増やし、人も自然も栄える世界をつくる。」というミッションを掲げ、産官学と連携し、共に持続可能な豊かな地球を目指し、自然関連の新規事業創出を行っています。

イノカは様々なバックグラウンドの人材が在籍しておりますが、一つの共通項があります。

それは全員、自然や生き物が好きということ。

「自分たちが好きな自然をみつづける。」というフィロソフィーのもと、一人一人が自分が好きな自然や生き物をもっと探究したい、そして未来に繋げたいという想いを持って活動をしております。

環境移送技術とは

「環境移送技術(R)︎」とは、海をはじめとした水域の自然環境を、水槽を用いて陸地で再現する独自の技術コンセプトです。自社開発したAI / IoTデバイスを用いて、水質・水温・水流・照明環境・微生物を含む生物同士の関係性など、自然を構成する要素を構造化し、実際の環境に近い状況を作り出します。これにより、実験や解析に適した「標準的」かつ「安定・均一」な環境を、立地を選ばず構築することが可能となりました。2022年2月には、時期をコントロールしたサンゴの人工産卵に成功しています。

会社名: 株式会社イノカ

代表者: 代表取締役CEO 高倉葉太

設立: 2019年4月

本社所在地: 東京都文京区後楽2-3-21住友不動産飯田橋ビル1F

事業内容: 環境移送技術の研究開発、生態系モニタリング、環境教育事業など

URL: https://corp.innoqua.jp/

