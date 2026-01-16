JENESYSプログラムにおいて、インドネシア若手外交官・行政官（政治・文化・海洋交流分野）の招へいプログラムを実施します。
一般財団法人 日本国際協力センター
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/74396/table/516_1_86a9535b1c2127783cb5479906fbd8c2.jpg?v=202601160952 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/74396/table/516_2_5ddfb24789d0635d6ce6d8fde3e0f9fc.jpg?v=202601160952 ]
本プログラムは、インドネシアの若い世代が、日本の外交政策や政治・経済などの主要政策について講義や意見交換を通じて理解を深め、関係者とのネットワークを構築することを目的とします。
また、参加者に海洋分野の行政に関わる者を含むことから、日本の海上保安や水産に関連する視察や取組事例も取り扱います。日本に対する多角的な理解を促進し、友好と連携の強化を期待します。
実施団体：一般財団法人 日本国際協力センター(JICE)
（参考）【対日理解促進交流プログラム「JENESYS」事業概要】
「JENESYS」は、日本政府（外務省）が推進する、日本とアジア大洋州の各国・地域との間の人的交流事業です。本事業を通じて、諸外国青年の日本への関心・理解・支持の拡大、参加者による日本についての対外発信の強化、我が国の外交基盤の拡充を目的としています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100832646.pdf
