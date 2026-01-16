JENESYSプログラムにおいて、インドネシア若手外交官・行政官（政治・文化・海洋交流分野）の招へいプログラムを実施します。

一般財団法人 日本国際協力センター

本プログラムは、インドネシアの若い世代が、日本の外交政策や政治・経済などの主要政策について講義や意見交換を通じて理解を深め、関係者とのネットワークを構築することを目的とします。

また、参加者に海洋分野の行政に関わる者を含むことから、日本の海上保安や水産に関連する視察や取組事例も取り扱います。日本に対する多角的な理解を促進し、友好と連携の強化を期待します。

実施団体：一般財団法人 日本国際協力センター(JICE)

（参考）【対日理解促進交流プログラム「JENESYS」事業概要】

「JENESYS」は、日本政府（外務省）が推進する、日本とアジア大洋州の各国・地域との間の人的交流事業です。本事業を通じて、諸外国青年の日本への関心・理解・支持の拡大、参加者による日本についての対外発信の強化、我が国の外交基盤の拡充を目的としています。

