値下げ交渉に頼らない物流コスト改善とは｜物流二法改正にも対応する実務セミナー【オンライン・見逃し配信付】

一般社団法人日本経営協会

一般社団法人日本経営協会（所在地：東京都渋谷区、会長：高配 豪久）は、2026年2月17日（火）に、オンラインセミナー「現場で使える！物流コスト改善の鉄則～物流二法改正対応～」を開催いたします。

本セミナーでは、物流コストの「構造理解」を起点に、値下げ交渉や高額投資に頼らず、物流二法改正にも対応できる現場主導の改善手法を、実務経験豊富な講師が解説します。



見逃し配信付きのオンライン講座のため、全国どこからでも受講でき、当日の参加が難しい方や、内容を繰り返し確認したい方にも適しています。

詳細・申込：https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60025663

■開催趣旨

物流二法改正・コスト高騰 値下げ交渉に頼らない改善は可能か

燃料・人件費の高騰や法制度の改正を背景に、企業の物流部門は、これまで以上に物流コスト管理の改善が求められています。一方で、物流パートナーとの価格交渉や、ITシステム・自動化設備の導入だけでは限界があり、抜本的な改善につながらないケースも少なくありません。

本セミナーでは、物流コストの「構造」を正しく理解するとともに、物流の本質に立ち返った実効性のある改善の考え方と実務手法を学びます。

あわせて、物流二法改正のポイントも整理します。

■本セミナーのゴール

■講師について

- 物流コストの構造を体系的に理解する。- 値下げ交渉に頼らない実効性ある改善手法を身につける。- 自社の物流課題を見つけ、改善の方向性を描けるようになる。- 法改正のポイントを体系的に理解する。木村 徹 氏

物流・貿易研究所 代表

通関士、ジェトロ認定貿易アドバイザー、三級海技士（航海）

【講師略歴】

大手倉庫会社での通関・国際物流営業・海外引越等の経験、米国系メーカーでのロジスティクスの経験、 欧州系物流企業でのサプライ・チェーン・マネージメントの経験を生かし、日本関税協会、大手商社、JETRO（日本貿易振興機構）、JILS（日本ロジスティクスシステム協会）、大学等で物流・貿易・通関に関する講演や講義で活躍のほか、物流と貿易のコンサルタントとして活動中。

【主な著作】

「２時間で丸わかり 物流の基本を学ぶ」（かんき出版）

「物流実務の基本と仕組みがよ～くわかる本」（秀和システム社）

「速習！重要事項35でマスターする貿易実務」（秀和システム社）

「いますぐ現場で役立つ物流実務のノウハウ」（秀和システム社）

■プログラム（抜粋）

1.物流二法の改正- 何が変わったのか、何をしなければならないのか2.物流コストと物流データ- 適正な物流コスト- 他社が行っている物流コスト削減策 他3.輸送と配送- 輸配送の改善- 輸送コスト改善方法 他4.物流コストの改善- 保管コスト・荷役コストの見直し- 保管料の計算方法5.物流施設と荷役作業の改善- ロケーション管理の見直し- 物流作業の標準化6.在庫と在庫管理手法- 在庫によるリスク 他7.梱包改善- SNP（出荷時の梱包量）の改善

※最新の動向・情報を織り込むため、内容を一部変更する場合がございます。

■開催概要・申込み

タイトル：

「現場で使える！物流コスト改善の鉄則～物流二法改正対応！～」

開催日時：

＜LIVE配信＞ ２026年2月17日(火)10：00～17：00

＜見逃し配信＞ 2026年2月24日(火)～3月3日(火)

※見逃し配信のみのご受講でもお申込みいただけます

形式：オンライン（Deliveru）※ライブ配信

受講料（税込）：

１名あたり 会員 35,200 円／ 一般 42,900 円

※日本経営協会会員についてはこちらをご覧ください

https://www.noma.or.jp/entry/tabid/134/Default.aspx

詳細・お申込み

▶https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60025811

パンフレット（PDF）

▶https://www.noma-front.com/NOMA_PDF/tokyo/25811.pdf

■配信形式「deliveru」の特長

■NOMA公開セミナー・経営実務講座について

Deliveruなら、忙しい企画担当者でも快適に受講できます。- テキスト、板書、講師映像等を同時表示できる「４画面配信」- 見たい画面を自由に拡大できる便利なUI- 倍速再生・繰り返し視聴で効率よく学習- ライブ中はチャットで質問可能（見逃し配信期間中はメール対応）- テキストはデータでダウンロード可能- 受講証明書はサイトから即日発行

一般社団法人日本経営協会は、民間法人（企業・病院・学校等）や行政機関の方々を対象とした公開講座（セミナー）を全国で年間約1,400本開催しております。

民間法人対象のセミナー（経営実務講座）では、経営課題や人材育成に関する課題から、様々なテーマを取り上げ、年間約750本の講座を開催しております。

実務知識の習得の他、参加者同士のネットワークづくりの場としても活用いただいております。

オンライン受講ができる講座のラインナップも幅広いテーマで取り揃えております。

■お問合せ先

一般社団法人日本経営協会 企画研修グループ

Mail tms@noma.or.jp TEL 03-6632-7140

