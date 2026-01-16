【西日本新聞社 共催】1月27日(火)開催！MEOとLINEのプロ集団が集結。口コミ・リピーター・メディア露出で売上を最大化する、店舗経営者向けビジネスセミナー

3社の専門知識を結集し、地域ビジネスの成長に新しい風を

Asantech株式会社

昨今、多くの店舗ビジネスにおいて、新規顧客の獲得やリピーターの育成は重要な経営課題となっています。特に、インターネットやスマートフォンの普及により、消費者の情報収集や店舗選びの方法は大きく変化しました。

その中で、Googleマップでの口コミ評価や、LINE公式アカウントを通じた顧客との継続的なコミュニケーションは、集客と売上向上に直結する重要な施策となっています。

本セミナーは、MEO対策と口コミ戦略のプロフェッショナルであるAsantech株式会社、LINE活用の専門家である株式会社マイティーエース、そして福岡都市圏で絶大な信頼を誇る株式会社西日本新聞社が三位一体となり、地域ビジネスの成長を加速させるための実践的ノウハウを提供するために企画されました。

「何から始めれば良いかわからない」「専門知識がなく、うまく活用できていない」といったお悩みを抱える経営者様やマーケティング担当者様を、各分野の専門家が強力にサポートします。

本セミナーで学べること

本セミナーは三部構成となっており、各分野の第一線で活躍する専門家が、明日から使える実践的なノウハウを解説します。

第一部：店舗集客を変える最新Google口コミ戦略（講師：Asantech株式会社）

Googleの仕組みが変化し、口コミが店舗集客に与える影響はますます大きくなっています。150社以上の企業支援、500名以上の口コミ研修で得た知見をもとに、口コミが増えにくい理由と解決策を分かりやすく解説。最新アップデートの要点や、間違ったMEO運用にならないための「選ばれる店舗づくり」に役立つ実践的な改善ヒントをお届けします。

第二部：再来店のきっかけはLINEで作る！リピーター育成の新習慣（講師：株式会社マイティーエース）

リピーター集客の鍵は「きっかけづくり」です。LINE公式アカウントを活用し、お客様との継続的な接点を作る方法をお伝えします。運用成功の秘訣は最初の目的設定と戦略的な設計にあります。累計100アカウント以上の運用実績から導き出した、効果的な情報発信で再来店行動を促す具体的なコツを解説します。

第三部：西日本新聞社が語る、福岡の地元メディア「ファンファン福岡」の活用術

福岡都市圏最大級の部数を誇るフリーペーパーであり、月間約350万PVのオンラインメディア「ファンファン福岡」。その運営元である西日本新聞社自らが、地元メディアならではの活用術を直接ご紹介します。フリーペーパー・WEBメディアへの情報提供、プレゼントパブリシティ、LINE活用など、効果的な情報発信手法を学び、地域での認知度を飛躍的に高めるチャンスです。

このような方におすすめです

講師紹介

- 新規顧客の獲得方法に悩んでいる店舗経営者- リピーターを増やし、安定した売上を築きたい方- Google口コミをもっと増やしたいがうまくいかない方- LINE公式アカウントを始めたが、うまく活用できていない方- 広告費をかけずに、効果的な集客を実現したい方- 地元福岡の有力メディアとの効果的な活用に興味がある方高野 光博（たかの みつひろ）

Asantech株式会社 代表取締役最先端のGoogle口コミ対策・マップ集客を強みとするMEOマーケティング会社を経営。Google口コミ獲得に特化したMEOツール「ローカルテック」をリリースし、わずか5ヶ月で80社以上が導入。元三菱重工業のエンジニアから転身し、SEOマーケターを経て2023年にAsantech株式会社を設立。その専門性が評価され、今回、西日本新聞社との共催セミナーが実現しました。

阿部 雅也（あべ まさや）

株式会社マイティーエース デジタルグロースリーダーWebマーケター/LINE公式アカウント運用スペシャリスト。累計100アカウント以上のLINE運用に携わり、店舗集客・不動産・ECなど幅広い業種で、「リピート率150%向上」や「セール購入者前年比400%」など成果改善を支援。得意分野はリピーター獲得のためのナーチャリング設計です。

後藤 雄一（ごとう ゆういち）

株式会社西日本新聞社 メディアビジネス部 部次長。

福岡都市圏ナンバーワンの発行部数を誇るフリーペーパー「ファンファン福岡」の営業統括マネージャー。地域に根差したメディアの視点から、効果的な情報発信のノウハウを提供します。

セミナー開催概要

- 開催日時：2026年1月27日(火) 14:00～15:20- 開催形式：オンライン（Zoom）- 参加費：無料- 対象者：店舗経営者、クリニック、リフォーム会社、その他サービス業の経営者セミナー申込はこちら :https://business.form-mailer.jp/fms/2c542a42323647

Asantech株式会社について

Asantech株式会社は、「『いい会社』が埋もれない未来を創りだす」をビジョンに掲げ、MEO対策（Googleマップ集客）や口コミ戦略、Webサイト制作などを通じて、中小企業や店舗ビジネスの集客・採用・デジタルマーケティングを総合的に支援する会社です。特に、Googleマップを活用したMEOマーケティングにおいては、150社以上の支援実績で培ったノウハウを基に、各企業の課題に合わせた最適なソリューションを提供。その高い専門性と実績から、今回、地域を代表するメディアである西日本新聞社との共催セミナーを実施するに至りました。私たちは、Webマーケティングの力で企業の成長を加速させ、経営者の人生そのものを変えるきっかけを提供できると信じています。

会社概要- 会社名：Asantech株式会社（アサンテック）- 所在地：〒110-0016 東京都台東区台東2-19-5 武井ビル2階201号室- 代表者： 高野 光博- 設立：2023年9月- 事業内容：Google口コミマーケティング、MEOマーケティング、WEBマーケティング全般、中小企業向け研修・セミナー業など- 公式サイト：https://asantech.co.jp/セミナー申込はこちら :https://business.form-mailer.jp/fms/2c542a42323647