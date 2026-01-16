新テレビCM「信じること。」大規模ブランドキャンペーンを開始

株式会社アサイン

株式会社アサイン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小瀬村 卓実）は、2026年1月17日(土）より、新テレビCM「信じること。」の放送を開始します。首都圏テレビCMに加え大規模な交通広告・Web展開を実施します。

CM制作背景

アサインは「個性や可能性を発揮することをサポートする」というコーポレートビジョンのもと、若手ハイエンド人材のキャリア支援を創業以来一貫して行っています。

経歴だけではなく、ご支援させていただく方の「好き」で「得意」が詰まった価値観を重視しており、転職の成功だけではなく、転職後の活躍を重視しています。

転職が当たり前の選択肢となった現代でも、環境を変え、自らの可能性に賭けて挑戦することは、決して容易な決断ではありません。 「もっとできるのではないか」「自分には何かあるんじゃないか」――。 そんな自身の可能性に悩み、果敢に挑戦する人を支援したいという想いが、本CM制作の原点です。

CMストーリーと出演者について

今回のテレビCMは、過去ご転職支援をさせていただいた久家 隆宏様（ EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社）、及川 貴史様（株式会社リンクアンドモチベーション）に出演いただいています。実際にキャリアの岐路に立ち、決断し、そして現在第一線で活躍されているご本人だからこそ語れる「仕事へのやりがい」や「挑戦の意義」について、お話しいただいています。

＜キャンペーン概要＞

テレビCMでの放送に加え、通勤シーンなどビジネスパーソンの生活動線に合わせ、交通広告やWebメディアでも多角的に展開いたします。

同期間において、主要都市の地下鉄駅構内にて大規模な広告展開を行います。 本広告では、アサインの最大の特徴である「オーダーメイドのキャリアプラン」を再現。営業、エンジニア、マーケティングの各職種において、それぞれ3パターンの異なるキャリアプランを公開します。

ご自身の価値観に合ったキャリアプランを見つけたい方は、ぜひご相談ください。

掲出場所： 東京メトロ、大阪メトロ、札幌地下鉄、仙台地下鉄、京都地下鉄 駅内（計36か所）

掲出形式： メトロボード（大型ポスター広告）

会社名：株式会社アサイン

設立日：2016年12月

代表者：小瀬村 卓実

所在地：東京都千代田区霞が関3丁目2-5 霞が関ビルディング12F・30F・36F

事業内容：人材紹介事業、コーチング、研修事業

ホームページ：https://www.assign-inc.com/