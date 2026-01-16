フローラルなインスピレーションから生まれた情熱的なシェードの春新色。アフターグロー センシュアルシャイン リップスティックとブラッシュ NによるNARSのバレンタインコレクション＜本日発売＞

資生堂ジャパン株式会社THE DEEPLY BLOOMING COLLECTIONDEEPEN YOUR DESIRE

欲望は果てしなく、愛は深く。

フローラルなインスピレーションから生まれた情熱的なシェードが、アフターグロー センシュアルシャイン リップスティックとブラッシュ Nに仲間入り。一度目にすれば忘れられない、生命力に満ちたみずみずしく印象的な発色は、まるで春を待ちわび、美しく咲き誇る花々そのもの。じゅわっとにじみ出るセンシュアルな余韻も、情熱的で思わせぶりな表情も、一本で自在に演出。

やわらかく、センシュアルに。時には挑発的に。色で魅せて、心を奪って。

全2アイテム13種 | 2026年1月16日（金）新発売

■NARS アフターグロー センシュアルシャイン リップスティック

新5色 | 内容量 各 1.5g | 税込価格4,730円（本体価格4,300円＋税）

SEDUCE WITH SHINE

センシュアル、魅惑的、そして艶やか。フローラルなインスピレーションから生まれたアフターグロー センシュアルシャイン リップスティックの新色で愛を咲かせて。欲望をかき立てるような、挑発的でつやめくピンク、ベリー、プラムのシェードと潤いが唇を心地よく包み込み、満たします。重ねるほどに美しさを増すビルダブルなカバレッジ。軽やかに伸び、シアーからミディアムまでの輝きを自在に演出します。リップから始まる恋のときめき。輝く魅力の虜に。

EVER AFTER

［品番] 211

ライトピンキーベージュ

A timeless classic, this light pinky beige captures the magic of finding the one.

運命の相手を見つけた時のときめきを捉えた、クラシックなライトピンクベージュ。

FIRST MOVE

［品番] 212

バレリーナピンク

A feminine ballerina pink that isn’t afraid to initiate the first flirtation.

自分から恋をしかけることをためらわない、フェミニンなバレリーナピンク。

LAST CHANCE

［品番] 213

グアバ

Sensational and spirited, this vibrant guava heightens the thrill of a fleeting moment.

センセーショナルで、はつらつとした鮮やかなグアバレッドがドキドキする瞬間を引きたてる。

FAST LOVE

［品番] 215

シマリングソフトストロベリー

Sweet yet seductive, this shimmering soft strawberry makes you fall hard and fast.

甘くて魅惑的。きらめく優しいストロベリーで、瞬く間に深く恋に落ちちゃう。

HOT RUSH

［品番] 229

ダーティプラム

This daringly dirty plum redefines the rules of romance and passion.

ロマンスや情熱のルールを書き換える、大胆なダーティプラム。

■NARS ブラッシュ N

新6色＋限定2色 | 内容量 各 4.8g |税込価格5,390円（本体価格4,900円＋税）

CRUSH ON BLUSH

頬に触れた瞬間、一瞬で恋に落ちる。情熱と喜びを呼び覚ますような、フローラルなインスピレーションから生まれたシェードラインナップ。ソフトピンクやピーチローズで染めた頬はスウィートな官能を。ほんのりビターなプラム、ラズベリー、バーガンディーは、情熱的な表情を演出します。パーレセントピグメントによる光の反射効果で肌を美しく魅せ、見たままの鮮やかな発色と軽やかな使用感が長時間*持続します。ブラッシュ Nでもっと深く、愛を染めて。

*16時間化粧もち（ヨレ）データ取得済。（仕上がりには個人差があります）

SEX FANTASY

［品番] 905 ＜アジア限定色＞

マットペールピンク

An erotic matte pale pink that (almost) feels as good as the real thing.

色気がにじむマットな淡いピンク。 一夜の夢を

結ぶような心地よさはホンモノを超える。

LOVES ME NOT

［品番] 906 ＜アジア限定色＞

サテンソフトピンク

Put your pleasure first with a satin soft pink that’s both sensual and satisfying.

自分の喜びを最優先に。満たされる

センシュアルで柔らかなサテンソフトピンク。

MAD LOVE

［品番] 907

モーヴピンク＆ゴールドシマー

A muted, yet mesmerizing mauve pink with gold shimmer that makes a lasting impression.

いつまでも印象に残る、控えめなのに魅惑的な

ゴールドシマー入りのモーヴピンク。

CATCH ME

［品番] 908

マットクールピンク

Equally exhilarating and electric, this matte cool pink can’t be held back.

爽快かつ電撃的。抑えきれない魅力を放つマットなクールピンク。

WILD BUNCH

［品番] 909

シマリングラズベリー

A bold burst of shimmering raspberry as enticing as a blooming bouquet.

心奪われる満開のブーケのような、大胆にきらめき弾けるラズベリー。

NEVER ENOUGH

［品番] 910

マットピーチローズ

A matte peachy rose that won’t stop-and keeps the ecstasy coming.

とめどなく酔わせるマットなピーチローズ、止まらないエクスタシー。

HOT ONE

［品番] 961

マットバーガンディ

Feisty and fiery, this matte burgundy sets cheeks ablaze.

勝気で熱情的。燃え上がるような彩りを頬に与えるマットなバーガンディー。

HUNGER

［品番] 962 ＜数量限定色＞

シマリングプラム

Feed your desire with a passionate shimmering plum that invites indulgence.

情熱的な輝きを湛えたプラムを纏って、欲望に身を委ね、贅沢なひとときを楽しんで。