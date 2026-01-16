【日経MJ掲載】“髪はプロテインが支える”新発想が話題！VALX × VITALISM プロテインシャンプー＆トリートメントが日経MJの新商品欄に掲載

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、ヘア＆スカルプケアブランド「VITALISM（バイタリズム）」を展開する株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ（ https://vitalism.jp/(https://vitalism.jp/) ）とのコラボレーション商品「VALX プロテインシャンプー＆トリートメント」が2025年12月17日号の日経MJ新商品欄に掲載されたことをお知らせいたします。

日経MJは、流通・マーケティング業界の最新動向や注目商品を取り上げる専門紙として高い信頼を集めており、今回の掲載は、本商品の独自性と市場性が評価いただけたものであると受け止めています。

本商品は“髪の本質＝タンパク質”という原点に立ち返り「髪の土台ケアをタンパク質から考える」という新発想のもと誕生したVITALISM × VALXのコラボレーションヘアケア。

シャンプーとトリートメント合わせて10種を超えるプロテイン由来成分を配合することで、髪のダメージを補修しながら、保湿も質感アップを期待でき、髪そのものをツヤ感に満ちた芯のある髪（ハリ・コシのあるしっかりとした髪）に導きます。



今までにない「髪は、プロテイン（＝タンパク質）が支える。」という発想が反響を呼び、紙面に掲載していただくことになりました。

今回の掲載を糧に、VALXは今後もプロテインの可能性を多角的に捉え、美容・健康・ライフスタイルのさまざまなシーンで、タンパク質の重要性を伝える新たな挑戦を続けていきます。

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VITALISM（バイタリズム）について】

VITALISM(バイタリズム)は、シリーズ累計販売本数258万本を突破(2023年10月時点)。東京・表参道の頭皮ケアクリニックの「毎日のシャンプーで頭皮環境を整えて、美しく健やかな髪を育めるようにしたい」という思いから生まれたヘア＆スカルプケアブランド。

「バイタリズム スカルプシャンプー MEN」は、ドン・キホーテ スカルプシャンプー部門で 2年連続第1位を獲得。（バイタリズム スカルプシャンプーM 2022年度・2023年度 単品売上実績）

その後、フェイスケアアイテムやボディケアアイテムなど製品ジャンルを広げ、トータルケアブランドに成長。

髪も頭皮も、フェイスもボディも、より健やかに美しく。成分にも処方にも徹底的にこだわった製品づくりで、今も進化を続けています。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数77万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

