【amood限定SALE】韓国の人気アンダーウェアブランド「Crassiang（クラシアン）」、成人の日祝いに「全品50%OFFセール」を開催
K-ファッション通販アプリ「amood（アムード）」は、2026年1月12日(月)の成人の日祝いに、1月17日(土)～1月18日(日)の2日間限定で、韓国の人気アンダーウェアブランド「Crassiang」の全品を50%OFFでお買い求めいただけるキャンペーンを実施します。
韓国No.1ファッション通販アプリ「ABLY（エイブリー）」で4年連続アンダーウェアカテゴリーランキング1位に輝く「Crassiang」は、10代～30代の若い韓国女性から圧倒的な支持を受けています。「女性の体の多様性とライフスタイルを尊重し、誰もが自分らしく本来の美しさを表現できるようにサポートする」をモットーに、企画から生産までの全過程を厳しく管理しています。。特に「ワイヤレス」の快適さにブランド独自のノウハウを詰め込み、自然なボリュームと完璧なフィット感を実現しています。
▶︎ CrassiangショップURL : https://www.amood.jp/market/29450(https://www.amood.jp/market/29450)
▶︎ Crassiang Instragram URL : https://www.instagram.com/crassiang.jp/(https://www.instagram.com/crassiang.jp/)
商品紹介
ロマンティックミルクボリュームブラ（ワイヤレス） / https://www.amood.jp/products/16255800
アンダーウェア特集でリアルタイムランキング1位を記録したベストセラーであり、独自技術で開発された3cmのボリュームパッドが胸の浮きを抑えて体にぴったりと密着します。違和感なく、最も自然なボリュームが感じられるブラです。
スプリングフラワーボリュームブラ（ワイヤレス） / https://www.amood.jp/products/14249547
華やかなフラワーパターンにレースをレイヤードして、爽やかでキュートなデザインのブラセットです。ストラップレスでの着用も可能で、オフショル用のブラとしても活用できます。快適さ・ボリューム・デザインのすべてが優れたアイテムです。
韓国の人気アンダーウェアブランド「Crassiang」の商品を、50%OFFというお得な価格で手に入れられるのはamoodだけ！ 成人になった自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントをお探しなら、ぜひこの機会にチェックしてみてください。
会社概要
● 社名：株式会社ABLY Corporation
● 代表取締役：姜 石燻 (カン・ソクフン)
● 本社所在地：大韓民国ソウル特別市瑞草区江南大路465 6/9F
同社は、グローバルファッション・ビューティEコマースプラットフォームを運営しており、韓国No.1ファッション通販アプリ 「ABLY（エイブリー）」 を展開しています。
会社ホームページ： https://ably.team/
amood（アムード）について
amoodは、女性ファッション通販アプリです。
AIベースのパーソナライズ技術、最新K-スタイル商品、そして日本専用グローバル物流センターによる安心配送を通じて、ファッションアイテムをスムーズにお届けしています。
サービスURL： https://amood.jp
