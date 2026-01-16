【調査結果】バレンタインギフトをもらって困った経験は約2割、ギフト選びに重要なのは“相手との距離感への配慮”

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営している「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は、全国の20代～50代の男性250名を対象に、バレンタインギフトをもらった際の“困った経験”に関する意識調査を実施しました。

その結果、バレンタインギフトを「もらって困った経験がある」人は約2割にとどまり、多くの人は、もらったバレンタインギフトに満足していることが分かりました。

一方で、もらって困った経験がある人に理由を聞いたところ、相手との関係性や距離感に関する項目が多く挙げられました。

調査結果

■ バレンタインで「困った」経験は少数派

「もらって困った」と感じた経験がある人は、合計で約2割と、大半の人は特に困った経験がないことが明らかになりました。

■ 困った理由は相手との距離感への“気遣い不足”が中心

もらって困った経験がある人に理由を聞いたところ、相手との関係性や距離感に関する内容が多く挙げられました。

ギフトの内容以上に、相手との距離感に配慮した選び方が重要であることがうかがえます。

■ 「正直いちばん困った」ギフトは定番ジャンル

「正直いちばん困ったギフトのジャンル」を聞いたところ、チョコレートや手作りのものなど、定番のバレンタインギフトが上位に挙がりました。

“無難な選択”が、必ずしも喜ばれるとは限らない現実が浮き彫りになっています。

■ もらう側が気にしているのは、「負担にならないこと」

バレンタインギフトで特に気にされていたのは、「負担にならないこと」。

“気持ち”を伝えることと同時に、相手に気を遣わせない配慮が重視されていることが分かります。

■ バレンタインは「距離感を意識した気遣い」がカギ

今回の調査から、バレンタインギフトで困る人は少数派である一方、

相手との距離感への配慮が足りない場合に、困ったと感じられるケースが多いことが分かりました。

高価すぎないこと、関係性に合った内容であること、

そして相手に負担を感じさせないこと。

“想い”と“気遣い”のバランスが、

これからのバレンタインギフト選びの参考になりそうです。

※データの引用・転載時のお願い

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「創作品モールあるる」の公式サイトURL（ https://alulu.com/）へのリンク設置をお願いいたします。

調査結果の詳細はこちら(https://alulu.com/media/tips_vday_trouble/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=questionnaire)：https://alulu.com/media/tips_vday_trouble/(https://alulu.com/media/tips_vday_trouble/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=questionnaire)

【調査概要】

調査対象： 20代～50代の男性

調査期間： 2025年1月9日

調査機関： クラウドソーシングサイト

調査方法：各質問項目の回答割合を算出

有効回答数： 250名

【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるモール(https://alulu.com/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=questionnaire)

https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=questionnaire)

■お問い合わせ(https://alulu.com/contact/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=%20questionnaire)

https://alulu.com/contact/(https://alulu.com/contact/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=%20questionnaire)

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/