豊かな創造力とアート思考に触れ、未来への兆しを感じる　京都芸術大学「卒業展・大学院修了展」【2月7日より開催】

学校法人 瓜生山学園 京都芸術大学

京都芸術大学（京都市左京区／学長：佐藤 卓）は、通学課程・通信教育課程あわせて約23,000名が学ぶ日本最大級の総合芸術大学です。

本学の通学課程では、2026年2月7日（土）から15日（日）まで「京都芸術大学 卒業展・大学院修了展」を開催します。同展では80,000平方メートル を超える瓜生山キャンパスで学生たちの卒業制作作品を一堂に展示。会期中には、学科ごとに教員やゲスト講師による講評会を対面・オンラインで実施します。

豊かな感性でゼロから価値を創出し、アート思考で社会課題を解決に導く人材として期待が高まる芸大生たち。個性が輝く彼らの学びの集大成を、ぜひご覧ください。

【開催概要】

2025年度「京都芸術大学 卒業展／大学院修了展」

会期: 2026年 2月7日(土)・8日(日)、10日(火)～15日(日)

休館日: 2月9日(月)

時間: 10:00～17:00（入場受付は16:30まで）

会場: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

入場料: 無料

特設サイト：https://www.kyoto-art.ac.jp/sotsuten2025/

昨年度展示風景（撮影：高橋保世）

卒業展・修了展に出展されている作品や論文は、学生最後の最終傑作です。

しかしここがゴールではなく、社会に出てからさらに磨き上げられ、それぞれの個性が輝き出します。

今回のキービジュアルも卒業生であるデザイナーが「この光は未来へと向かう予兆であり、これからの可能性そのものです。」という後輩へのメッセージのもと、デザインを行なっています。

これからさらに輝き出すための多くの作品や論文から、学内全体を包み込んでいる「光」を感じ取っていただければ幸いです。

――卒展連絡会議 議長 丸井栄二（芸術教養センター教授）

昨年度展示風景（撮影：高橋保世）



【イベント日程（講評会等）】

- 2月7日（土） 美術工芸学科、情報デザイン学科、環境デザイン学科、アートプロデュース学科＊情報デザイン学科のオンライン講評会に佐藤卓学長が登壇- 2月8日（日） アートプロデュース学科- 2月11日（水） 美術工芸学科（油画コース、染織テキスタイルコース）- 2月13日（金） 美術工芸学科（基礎美術コース）、文芸表現学科- 2月14日（土） 美術工芸学科（日本画コース）、文芸表現学科- 2月15日（日） 美術工芸学科（総合造形コース）このほか、映画学科では連日映画作品の上映等を行います。ショップや特別レクチャーなどの企画も多数開催予定です。

〈入学後の自分をイメージ！ 高校1・2年生のためのオープンキャンパスを同時開催〉

日程: 2月14日（土）、15日（日）

時間: 10：30～16：00 ＊10時より受付開始、事前予約制

特設サイト：https://www.kyoto-art.ac.jp/opencampus/oc02-14_02-15/



＊オープンキャンパスに参加すると、2027年度入学試験総合型選抜1期・2期の検定料が20,000円免除されます（受験生本人の来場が必要）。



■京都芸術大学について

国内最大規模の芸術大学として通学課程、通信教育課程を合わせ、国内外から23,000名を超える多様な年齢層の意欲的な学生が集まる教育機関です。芸術を通して社会で必要な力を育成しています。芸術を学んだ学生が社会を変える「藝術立国」を教育目標に掲げ、通学課程では特に"社会と芸術"の関わりを重視した芸術教育を推進。企業や自治体などが抱える課題を、学生たちがアート・デザインの力で解決する「社会実装プロジェクト」を年間100件以上実施しています。学科を超えたグループワークや実際の仕事を通して、社会性を備えた表現者を育成しています。

所在地：〒606-8271 京都府京都市左京区北白川瓜生山町2-116

URL：https://www.kyoto-art.ac.jp/