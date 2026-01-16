株式会社コンダクトの株式取得（子会社化）に関するお知らせ

株式会社 EMシステムズ

当社は、2026年１月16日開催の当社取締役会において、株式会社コンダクト（以下、コンダクト）の株式を取得し、子会社化することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

株式取得の理由・目的

当社は、「デジタルで日本の医療・介護の現場を支える会社」をミッションに掲げ、ICTを活用したプラットフォームの提供を通じて、医療・介護/福祉従事者の業務負荷軽減と、その先にある患者様・利用者様の利便性向上に努めております。

近年、介護/福祉業界においては、深刻な人手不足や介護報酬改定への対応など、デジタル化による生産性向上がこれまで以上に強く求められています。当社は、こうした社会課題に応え、長期ビジョンである「医療介護の質の向上への貢献」を実現するため、中期的な重点施策として介護/福祉システム事業の早期黒字化と、提供価値の最大化を推進しております。

コンダクトは、訪問看護領域において高度な専門性と現場に即した開発力を有しており、地域に根ざした強固な顧客基盤を築いています。在宅医療・看護へのニーズが高まる中、同社が培ってきた訪問看護領域のノウハウは、当社の事業ポートフォリオを補完し、より広範な顧客層へのアプローチを可能にするものです。

この度、当社はコンダクトの持つ高い製品開発能力および地域に根差した販売網を高く評価し、株式取得することを決議いたしました。

今後の展望

本件により、両社の強みを掛け合わせて事業シナジーを最大化し、介護/福祉システム事業の早期黒字化を確実なものとするとともに、当社の長期ビジョンである「医療介護の質の向上への貢献」の実現を強力に推進してまいります。具体的には、訪問看護領域に強みを持つコンダクトとの事業シナジーを最大化させます。同社の専門性と当社の事業優位性は極めて高い補完関係にあり、より多くの顧客層へのアプローチが可能となります。また、販売エリアにおいても、コンダクトが強みを有する当社と相互補完のある営業基盤と連携を図ることで、全国的なシェア拡大を加速させてまいります。

さらに、当社から代表取締役及び役員を派遣するとともに実務レベルでの人材出向を行うことで、経営体制および事業推進体制の強化を図ります。これにより、両社の開発ノウハウや販売チャネルといったリソースの融合を加速させ、より質の高いソリューションを提供することで、当社の介護/福祉システム事業の成長を加速してまいります。

今後も、両社一丸となり、介護/福祉現場の課題解決に貢献し、利用者様一人ひとりに最適化されたサービスの実現を目指してまいります。

各社の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/81158/table/31_1_13f8577f3203ee50eb05b87a31ff1f64.jpg?v=202601160752 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/81158/table/31_2_bd5964d703056bc95efa5018759e3310.jpg?v=202601160752 ]

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社EMシステムズ IR担当 ir_press@emsystems.co.jp