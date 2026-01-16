『魔法少女まどか☆マギカ』より、ぬいパルが登場！
『魔法少女まどか☆マギカ』とは、監督・新房昭之氏×脚本・虚淵玄氏（ニトロプラス）×キャラクター原案・蒼樹うめ氏×アニメーション制作・シャフトによる、オリジナルアニメーションプロジェクト。
本作より、新商品が登場です。
まどかたち5人がぬいパルに仲間入り！ぬいパルとは、優しく、あたたかみある、約12cmの手のひらサイズのぬいぐるみシリーズ。大切なお肌や髪はふわふわボア仕上げ。浮き上がりやすい前髪は刺繍で抑えて崩れ知らずです。あなたのパル(お友達)として、ぜひお迎えください♪
全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！
■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r103111_hy/
■新商品情報（発売元：ムービック）
【商品名】
ぬいパル(全5種)
【価格】
各1,980円（税込）
【サイズ】
本体約12cm
※キャラクターにより異なります
【仕様】
ポリエステル、鉄(ボールチェーン付き)
※商品には若干の個体差がございます
【発売日】
2026年6月頃予定
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。
■権利表記：(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project
■『魔法少女まどか☆マギカ』公式サイト：https://www.madoka-magica.com/
■ムービック：https://www.movic.jp
